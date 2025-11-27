H10 Palacio Colomera, el nuevo emblema del lujo hotelero en Córdoba
El establecimiento ha incorporado 58 nuevas habitaciones, elevando su capacidad total a 102 estancias, además de nuevas instalaciones como un restaurante, un nuevo 'rooftop' y dos salones para eventos
B.C.
Córdoba es una de esas ciudades que nunca defrauda. Su inmenso casco histórico, patios llenos de flores y monumentos de un gran valor cultural la convierten en un destino muy atractivo. La Mezquita-Catedral, una auténtica joya del arte mundial, ejemplifica el pasado de la ciudad y la convivencia entre diferentes culturas y religiones. Muy cerca, en pleno barrio de la Judería, se encuentra la Calleja de las Flores, una de las estampas más fotografiadas de este destino. Otro de los emblemas de la capital cordobesa es el Alcázar de los Reyes Cristianos, con jardines geométricos y grandes torres, situado junto a las Caballerizas Reales, consideradas como la cuna del caballo andaluz. Todo ello conforma una ruta que resume la esencia histórica, cultural y monumental de Córdoba.
Para disfrutar de ella, uno de los alojamientos más emblemáticos es el H10 Palacio Colomera, un símbolo del lujo cordobés, ubicado en la Plaza de las Tendillas, que recientemente ha experimentado una importante ampliación.
Un hotel de historia palaciega
El H10 Palacio Colomera, inaugurado en 2019, se sitúa en un enclave histórico de la ciudad, en el antiguo Palacio de los Condes de Colomera, datado en 1928. El edificio combina el esplendor arquitectónico de entonces con un interiorismo contemporáneo que respeta su esencia original. Recientemente, ha incorporado 58 nuevas habitaciones, lo que ha elevado su capacidad total a 102 estancias, un elegante restaurante, dos salones de reuniones y un espectacular 'rooftop' con vistas 360º sobre la ciudad.
El hotel conserva elementos destacados del edificio histórico, como un tradicional patio cordobés, adornado con una galería de arcos y pilares decorados con mosaicos originales. Además, un gran lucernario baña de luz natural este espacio central, hoy convertido en el lobby, creando un ambiente relajado en un entorno histórico.
La ubicación del Palacio Colomera es otro de sus grandes atractivos, ya que se encuentra en el centro neurálgico y comercial de la ciudad, en la Plaza de las Tendillas, a escasos metros de la Mezquita, el barrio de la Judería, el Palacio de Viana y el Cristo de los Faroles, mientras que la estación de AVE se sitúa a poco más de un kilómetro.
Instalaciones nuevas
Las recién estrenadas habitaciones están en el nuevo edificio y entre ellas destacan las elegantes Junior Suites y las Habitaciones Córdoba, equipadas con tecnología de vanguardia: Smart TV y ChromeCast, puertos USB, ducha efecto lluvia y cafetera Nespresso con cápsulas 100% sostenibles, entre otros detalles.
Asimismo, el nuevo restaurante Las Meninas, con techos artesonados, grandes ventanales que lo inundan de luz natural y obras de arte de Gabriel Martín Roig, ofrece un completo buffet de desayuno con productos de alta calidad. Sin embargo, la auténtica joya del hotel es el nuevo 'rooftop' El Mirador de Córdoba, el escenario ideal para disfrutar de un cóctel o una celebración privada al atardecer.
A ello se suman la Sala Omeya, con capacidad para 60 personas, la Sala Medina, más íntima, además de otros espacios como el Rooftop 1928 o el patio original, ideal para celebrar recepciones y eventos especiales.
Menús para Navidad: tradición y modernidad
El H10 Palacio Colomera propone para estas fiestas una oferta gastronómica tradicional, pero reinterpretada en clave contemporánea. El menú de Nochebuena, de 79 euros, se compone de un entrante, primer y segundo plato, postre y bebida. Productos como el foie, el bacalao o la carrillera son los protagonistas. Además, mantiene el clásico espíritu navideño con un brownie de chocolate y un surtido de turrones de postre.
El menú de fin de año, de 159 euros, incluye una copa de bienvenida en el patio del hotel, entrantes fríos y calientes, y dos platos principales, el rodaballo y el solomillo de ternera. El menú se complementa con un postre navideño, las uvas de la suerte y la bebida.
