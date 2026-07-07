Iris Tió: la campeona que quiere escribir su historia dentro la natación artística

A sus 23 años, la nadadora artística Iris Tió se ha consolidado como una de los grandes referentes del deporte español después de firmar en 2025 un Mundial inolvidable en Singapur, donde conquistó tres títulos mundiales -en solo libre, dúo libre y dúo mixto libre- y se convirtió en la primera española campeona del mundo en la modalidad de solo libre, un hito que ha contribuido a consolidar el gran momento que vive la natación artística española.

Sin embargo, lejos de conformarse, Tió mantiene intacta su ambición. "Casi ni me lo creo. Fue increíble y estoy orgullosa y contenta de haberlo conseguido, pero quiero seguir escribiendo mi historia", explica con la serenidad de quien sabe que el éxito es solo una etapa más de un camino mucho más largo, en el que el esfuerzo y el sacrificio han estado presentes en cada paso.

Porque detrás de cada rutina hay muchas horas de trabajo invisible. Su día comienza antes de que amanezca. "Entrenamos de lunes a sábado desde las siete y media de la mañana y muchas veces hacemos sesiones extra por la tarde para preparar coreografías, ver vídeos para corregir errores o acudir al fisioterapeuta". A ello se suma el trabajo con la nutricionista y una disciplina casi inquebrantable también con el descanso. "Suelo acostarme sobre las diez o diez y media porque, si no descanso, lo noto al día siguiente", comenta la nadadora.

Yo hago natación artística porque me gusta y porque quiero dar siempre mi 100%, pero no busco directamente el resultado Iris Tió — Embajadora de Iberdrola

El esfuerzo detrás de cada medalla

La exigencia física convive con una enorme carga artística. En la natación sincronizada no basta con ejecutar una rutina perfecta; también hay que emocionar. Para conseguirlo, Tió se apoya en unos valores que considera imprescindibles dentro y fuera del agua. La deportista lo tiene claro y revela que “el compañerismo, saber trabajar en equipo y respetar al rival son fundamentales. También el esfuerzo y la disciplina. Vivimos en una sociedad donde todo el mundo quiere las cosas de forma inmediata, pero el deporte no funciona así. Es un proceso lento que requiere mucho trabajo".

Esta filosofía le ha permitido gestionar un año en el que ha pasado de promesa a referencia internacional. Después de conquistar tres oros mundiales y colgarse cinco medallas en la Copa del Mundo de Pontevedra, reconoce que ha tenido que aprender a convivir con las expectativas, señalando que "este año ha sido un reto para mí. Nunca había vivido algo así. Yo hago natación artística porque me gusta y porque quiero dar siempre mi 100%, pero no busco directamente el resultado”.

El bronce olímpico por equipos conseguido en París 2024 también reforzó una de las facetas que más disfruta: competir junto a sus compañeras. "Me encanta competir en todas las disciplinas, además el éxito siempre es mejor cuando lo compartes", argumenta Tió.

Pero el calendario apenas da tregua a la catalana que, en apenas unas semanas, volverá a competir en el Europeo de París, del 31 de julio al 5 de agosto. Una cita que supone mucho más que una nueva oportunidad para sumar medallas, ya que, como explica, "París es el primer paso para preparar el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028".

El impulso al deporte femenino

Coincidiendo con este momento de plenitud deportiva, Iris Tió se ha incorporado al programa de embajadoras de Iberdrola, una iniciativa que reúne a algunas de las principales deportistas españolas para impulsar la igualdad y aumentar la visibilidad del deporte femenino. Para la catalana, el nombramiento supone una oportunidad para acercar la natación artística a nuevos públicos. "Es súper importante porque permite que mucha más gente conozca este deporte. Para mí es un orgullo trabajar al lado de otras mujeres embajadoras de Iberdrola", apunta la deportista.

Desde hace una década, Iberdrola mantiene una apuesta decidida por el deporte practicado por mujeres, apoyando a 35 federaciones deportivas nacionales y contribuyendo al crecimiento del número de licencias femeninas en España, además de respaldar a deportistas de referencia que sirven de inspiración para las nuevas generaciones. Mientras tanto, Iris Tió sigue fiel a la receta que la ha llevado hasta lo más alto: trabajo, paciencia y pasión. Porque, como ella misma resume, el objetivo no es solo ganar, sino saber que ha dado su cien por cien.