Gabriel Jesus, delantero del Barça: "Siempre leo la Biblia antes de empezar un partido. Es el libro de la vida"

Gabriel Jesus (São Paulo, 1997), sentado en la silla dispuesta por los empleados del club y con un agujero aún sangrante en la pierna derecha que se hizo revolcándose sobre el césped de Mestalla [«es que la hierba estaba muy seca»] tiene un porte místico del que no se separa. Las referencias a Dios se repiten como una letanía, seguro de que, si él cumple con su parte del trato, todo irá bien. Porque hay un plan divino ya dispuesto.

¿Qué es para usted la felicidad?

[Resopla y piensa]. Yo creo mucho en Dios. La felicidad es saber que Dios me regala la vida todos los días. Esa es la felicidad para mí.

Es usted muy creyente.

Sí.

¿Lee la Biblia a diario?

Sí.

¿La lleva consigo, en los partidos, en la taquilla? ¿La lee antes de empezar un partido?

Sí. Siempre leo un versículo. Ahora estoy leyendo muchos salmos. Toda la Biblia te muestra muchas cosas que pasan todos los días, las sensaciones que tienes, todo... Para mí es el libro de la vida.

Gabriel Jesus, en un momento de la entrevista. / Jordi Cotrina / EPC

«Siempre leo la Biblia antes de empezar un partido. Es el libro de la vida»

¿Cree en el destino?

Yo creo que todo está escrito. Dios sabe todas las cosas antes que nosotros. Pero nosotros tenemos el poder de decisión, que puede ser el bien o el mal. Hay dos caminos diferentes. Y Dios quiere el bien.

¿Y cuál es el plan que tiene Dios para usted?

Depende mucho de mis acciones. Si hago las cosas bien, Dios tiene un plan muy bueno para mí. Si no las hago, eso ya no está en las manos de Dios.

¿Y está haciendo las cosas bien?

Lo intento, pero no soy perfecto. Hay cosas que todos tenemos que mejorar siempre. Pero lo primero que pienso es que tengo que amar a Dios, sobre todo, y al prójimo también.

¿Dónde estaba cuando le dijeron que iba a fichar por el Barça?

Estaba en casa. Mi agente llamó y me dijo si tenía cinco minutos libres, que íbamos a hablar con Deco. Y hablamos 10-15 minutos.

¿Se lo creía?

Sí, sí, sí. Claro. Soy un tío que creo mucho en mí. En Dios, primero. Y después en mí. En cómo trabajo, en mis cualidades... No sabemos lo que va a pasar. Esta ventana de fichajes fue muy rara. Fue al final del mercado, pero para mí perfecto.

Cuando las cosas no van bien, ¿duda de lo que tiene Dios reservado para usted?

A veces sí. Por eso tengo que estar leyendo siempre la Biblia, hablando con Dios, siempre preguntando y agradeciendo por todo lo que me ha dado y por todo lo que he pasado en mi vida. Por todo. No sólo las cosas buenas, también las que son para aprender.

¿Y las malas?

Las malas... Para mí no hay cosas malas. Cuando pasé a leer más la Biblia y a entender lo que quiere Dios para nosotros, entendí que no hay cosas malas, sino cosas que tienen que pasar. Experiencias, y que tienen que pasar.

"Soy un tío que creo mucho en mí. En Dios, primero. Y después en mí. En cómo trabajo, en mis cualidades..."

Gabriel Jesus, en la Ciutat esportiva Joan Gamper. / Jordi Cotrina / EPC

¿No cree más en lo que aprendió en Los Pequeñines de Medio Ambiente [su primer club de niño en São Paulo].

Uf... Aprendí mucho ahí. Yo tenía siete u ocho años. Fue cuando el fútbol fue metiéndose en mi cabeza. Me encantaba.

¿Más como un niño o como futbolista?

Ambas. Soy un tío que observo mucho las cosas. Desde siempre. Miraba mucho a Mamede [su mentor], que ayudaba mucho a los críos. Hacía más por sacar a los niños de la calle que por el fútbol. Era más educar que tener a un Gabriel Jesus. Esto es la vida. De ahí me fui a jugar a otros sitios y firmé con el Palmeiras con 15 años.

El campo de Los Pequeñines estaba junto a una prisión.

Sí. Era la cárcel de los militares.

¿Cómo era la vida en la favela de Jardim Peri?

Perfecta. En mi perspectiva de vida, para mí era perfecta. No tuve un padre, pero sí una madre que trabajaba. Tenía a mis hermanos. Iba al colegio. Jugaba al fútbol con mis amigos. Siempre estaba en la calle con ellos. Para mí aquello era perfecto. Pero cuando va pasando el tiempo, y vas aprendiendo, sabes que la vida no es así.

Gabriel Jesus celebra el quinto gol del Barça ante el Feyenoord, el primero de su carrera en el barça. / Jordi Cotrina / EPC

"La vida en la favela, en mi perspectiva, para mí era perfecta. No tuve un padre, pero sí una madre que trabajaba. Tenía a mis hermanos. Iba al colegio. Jugaba al fútbol con mis amigos. Siempre estaba en la calle con ellos. Para mí aquello era perfecto. Pero cuando va pasando el tiempo, y vas aprendiendo, sabes que la vida no es así.

Su madre hacía de madre, pero también de padre.

Sí, de todo.

Trabajaba durante todo el día.

Había días que no veía a mi madre. Salía a las 7 de la mañana y no llegaba hasta las 12 de la noche o la 1 de la madrugada. Yo ya estaba durmiendo. Podía no verla en dos o tres días.

¿Aún le acompaña su madre? ¿Va a venir a Barcelona?

Sí, va a venir. No sé cuándo. Ahora es diferente la vida. Estoy casado, mi mujer tiene también a su madre. La mía tiene su vida. Pero cuando tenga la oportunidad, vendrá aquí. En los próximos días o semanas va a venir.

Vivía en una favela. ¿Su perspectiva con el dinero ha cambiado? ¿Qué importancia tiene para usted el dinero?

No me ha cambiado nada. No soy hipócrita, tengo dinero. Pero vivo con poco. Tengo una buena casa, buena comida, buenos coches, puedo ir a cualquier sitio... Mis hijos pueden ir a un buen colegio, puedo tener seguridad, pero puedo ayudar también a las personas. No puedes dejar que el dinero te controle a ti, tiene que ser al revés.

"El dinero no me ha cambiado nada. No soy hipócrita, tengo dinero. Pero vivo con poco. Tengo una buena casa, buena comida, buenos coches, puedo ir a cualquier sitio... Mis hijos pueden ir a un buen colegio, puedo tener seguridad, pero puedo ayudar también a las personas. No puedes dejar que el dinero te controle a ti, tiene que ser al revés"

Ha dicho que el mercado había sido un poco raro. ¿Por qué? ¿Porque estaba pendiente de salir del Arsenal?

Ha sido raro para todos, no solo para mí. Pocos clubs han hecho fichajes de jugadores en mi posición.

Ha habido pocos movimientos de 'nueves'. ¿Estaba preocupado por esto?

No estaba preocupado. Estuve un par de días esperando que pasara alguna cosa con mi situación, porque me quedaba un año de contrato, y es diferente si te quedan tres, por ejemplo. Sabía que algo maravilloso iba a pasar, no sabía qué. Ya me había sucedido antes. Otra vez Dios estuvo ahí.

¿Tenía un oscuro panorama en el Arsenal y el Barça fue un rayo de luz?

Por todo lo que pasó en la última temporada: cuando me lesioné, volví bien, jugué, no jugué, ya sabía que no iba a tener minutos. Entrenaba y hacía todo lo que estaba en mi mano, y creía que una cosa maravillosa iba a pasar; si no, estaba entrenando con el Arsenal. Claro, cuando viene el Barça, tú ya piensas: ¿cuándo voy para allá?

"Entrenaba y hacía todo lo que estaba en mi mano, y creía que una cosa maravillosa iba a pasar; si no, estaba entrenando con el Arsenal. Claro, cuando viene el Barça, tú ya piensas: ¿cuándo voy para allá?"

Tiene 29 años, pero parece que haya vivido mil vidas.

Es que llegué con 19 a Manchester. He jugado diez años en Inglaterra, más seis o siete años siempre en la selección. Pasan muchas cosas en ese tiempo.

¿Se considera mejor jugador que cuando estaba en el Manchester City? ¿Más maduro, con mayor capacidad física, entendiendo más el juego?

Sí, sí, sí, ahora entiendo más el partido. Soy el mismo jugador, pero en épocas diferentes. Mi situación es distinta a cuando estaba ahí. Tengo las mismas ganas de jugar, de ganar, de estar… Necesito ritmo, minutos, que es lo que tenía en el City, donde jugaba siempre. Aquí estoy adaptándome a cómo juega el equipo. Es un proceso que irá avanzando. Soy el mismo jugador, pero con más experiencia.

Estuvo casi un año de baja por la lesión en la rodilla. ¿Cambió después de esa lesión?

Mucho.

¿Qué le enseñó la lesión?

Cambié más personalmente que futbolísticamente. Mi prioridad ahora es otra. Antes era fútbol, fútbol, fútbol, y si no estaba contento, me encerraba en la habitación y no hablaba con nadie. Después de lesionarme, vi también cómo son las personas. Cuando estás arriba, cuando juegas y marcas goles, mucha gente habla contigo, y cuando estás abajo, sin jugar, lesionado, nadie o casi nadie te escribe.

Detalle del tatuaje en el cuello de Gabriel Jesus donde se lee "Familia". / JORDI COTRINA / EPC_EXTERNAS

"Cambié con la lesión. Antes era fútbol, fútbol, fútbol, y si no estaba contento, me encerraba en la habitación y no hablaba con nadie. Después de lesionarme, vi también cómo son las personas. Cuando estás arriba, mucha gente habla contigo y cuando estás abajo, sin jugar, lesionado, nadie o casi nadie te escribe"

Usted dijo que, antes de su grave lesión, no era tan buen padre o tan buen marido.

Me refería a que antes no dedicaba tanto tiempo a mi mujer y a mis hijos, no que no estuviera bien con ellos. Ahora evito hacer cosas, por ejemplo una entrevista, para estar más tiempo con mis hijos o mi mujer, que son mis prioridades. Mi prioridades ahora son Dios, mi mujer y mis hijos.

Ha dicho que más o menos es el mismo jugador que antes. ¿El mismo que cuando le pusieron el apodo de 'Tetinha'?

No, no lo soy. Cuando eres niño, tú tienes una ilusión por el fútbol diferente. Sólo quieres jugar a fútbol. Luego, cuando ya estás en el primer equipo, ves que es totalmente diferente, que es más que fútbol. Que tienes que ganar.

Es una profesión.

Lo entiendo, claro. Es normal. Pero cuando eres niño y juegas en la calle, tú solo piensas en jugar y ya está.

¿Qué significado tenía 'Tetinha'?

Es una palabra con varios significados. No recuerdo cómo empezó. Jugaba con los chicos de mi edad, pero yo era diferente a ellos, mejor que ellos. Tetinha, en ese contexto, significa que es algo muy fácil.

"Cuando eres niño y juegas en la calle, tú solo piensas en jugar y ya está. Tu ilusión por el fútbol es diferente. Luego, cuando ya estás en el primer equipo, ves que es totalmente diferente, que es más que fútbol. Que tienes que ganar"

Gabriel Jesús celebra su gol durante el partido de Champions League entre el FC Barcelona y el Feyenoord en el Camp Nou. / JORDI COTRINA / EPC

"Antes no dedicaba tanto tiempo a mi mujer y mis hijos. Ahora evito hacer cosas, por ejemplo una entrevista, para estar más tiempo con ellos, que son mis prioridades. Mi prioridades, ahora, son Dios, mi mujer y mis hijos"

¿Cree que puede volver con la selección de Brasil?

Sí, sí. No solo yo, sino otros jugadores que hace un tiempo que no van.

¿La echa de menos?

Sí, tengo ganas de volver. Ya sé que tengo que estar jugando en mi club para ser convocado.

El Barça es una plataforma que le impulsará, ¿no?

Sí, tengo que jugar, rendir, marcar goles… Tendré la oportunidad.

¿En qué sueña?

Para ser honesto, sueño con la Champions. Es un título que no he ganado. Llegué a dos finales y no las gané.

¿Se considera un soñador?

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Sí, mucho.