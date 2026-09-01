Xavi Espart me agota, por Lluís Carrasco

Hay futbolistas que ilusionan, otros que sorprenden... Y luego está Xavi Espart. El del Maresme ha decidido convertir la polivalencia en una enfermedad contagiosa. Lo suyo empieza a ser preocupante porque ya no sabemos exactamente lo que es. O, peor aún, ya intuimos íntimamente, y en un tiempo ridículamente corto, que puede ser lo que le apetezca. Nació centrocampista, se acostumbró a jugar de interior y, cuando parecía que aquello ya era suficiente, alguien decidió colocarlo de lateral derecho, y funcionó. Entonces llegó el lateral izquierdo. Funcionó también. Y ahora uno empiezo a sospechar que, si mañana Flick lo coloca de pivote, de central o de vendedor de hamburguesas en la grada, el de Vilassar no encontraría suficientes terneras para abastecer lo que es capaz de servir.

Lo verdaderamente inexplicable es la naturalidad. No parece un centrocampista disfrazado de lateral. Ni un lateral haciendo de interior por necesidad. Parece que todas las posiciones le estaban esperando; y juega tanto por la derecha como por la izquierda como si hubiese nacido en ambos flancos a la vez. Flick, que no es hombre de asustarse fácilmente, ya ha descubierto el filón. Lo pone donde le da la gana y Xavi responde con la tranquilidad de quien cambia de habitación en su propia casa.

La reencarnación de Lahm

Hay jugadores muy completos, pero Espart es más que eso, porque además de preciso como un reloj suizo, es integral como esas navajas, también suizas, que abramos como las abramos, siempre dan el servicio adecuado encontrando soluciones a problemas que todavía ni tan siquiera sabíamos que teníamos. Y es que, si a los 19 años ya puede ser lateral derecho, lateral izquierdo e interior con la pachorra más absoluta, acabarás preguntándote dónde encontraremos su límite. Y me temo que no encontraremos la respuesta. Sea como fuere, el lunes estuve en el Spotify Camp Nou alucinando, y no dejaba de frotarme los ojos para asegurarme que el morenito que tenía corriendo frente a mí, no era la reencarnación del mismísimo Philipp Lahm.