Opinión | Apunte
Xavi Espart me agota, por Lluís Carrasco
Hay futbolistas que ilusionan, otros que sorprenden... Y luego está Xavi Espart. El del Maresme ha decidido convertir la polivalencia en una enfermedad contagiosa. Lo suyo empieza a ser preocupante porque ya no sabemos exactamente lo que es. O, peor aún, ya intuimos íntimamente, y en un tiempo ridículamente corto, que puede ser lo que le apetezca. Nació centrocampista, se acostumbró a jugar de interior y, cuando parecía que aquello ya era suficiente, alguien decidió colocarlo de lateral derecho, y funcionó. Entonces llegó el lateral izquierdo. Funcionó también. Y ahora uno empiezo a sospechar que, si mañana Flick lo coloca de pivote, de central o de vendedor de hamburguesas en la grada, el de Vilassar no encontraría suficientes terneras para abastecer lo que es capaz de servir.
Lo verdaderamente inexplicable es la naturalidad. No parece un centrocampista disfrazado de lateral. Ni un lateral haciendo de interior por necesidad. Parece que todas las posiciones le estaban esperando; y juega tanto por la derecha como por la izquierda como si hubiese nacido en ambos flancos a la vez. Flick, que no es hombre de asustarse fácilmente, ya ha descubierto el filón. Lo pone donde le da la gana y Xavi responde con la tranquilidad de quien cambia de habitación en su propia casa.
La reencarnación de Lahm
Hay jugadores muy completos, pero Espart es más que eso, porque además de preciso como un reloj suizo, es integral como esas navajas, también suizas, que abramos como las abramos, siempre dan el servicio adecuado encontrando soluciones a problemas que todavía ni tan siquiera sabíamos que teníamos. Y es que, si a los 19 años ya puede ser lateral derecho, lateral izquierdo e interior con la pachorra más absoluta, acabarás preguntándote dónde encontraremos su límite. Y me temo que no encontraremos la respuesta. Sea como fuere, el lunes estuve en el Spotify Camp Nou alucinando, y no dejaba de frotarme los ojos para asegurarme que el morenito que tenía corriendo frente a mí, no era la reencarnación del mismísimo Philipp Lahm.
Suscríbete para seguir leyendo
- Toni Soldevilla, excapitán del Espanyol: 'Tenía un problema de adicción y lo voy a tener el resto de mi vida
- El Barça acuerda el fichaje de Gabriel Jesús con el Arsenal por 10 millones de euros más incentivos
- Acuerdo histórico de la Federación Española para la congelación de óvulos de las futbolistas de la selección: 'Es un avance enorme
- Márquez: 'Ahora disfruto cada victoria porque no sé si será la última
- Pogacar está en Barcelona para ser operado por el doctor Xavier Mir en la Dexeus
- Última hora del mercado de fichajes, en directo: altas y bajas en el FC Barcelona, Real Madrid y cuándo acaba
- Pogacar se cae y deja a la Vuelta sin líder
- FC Barcelona – Rayo Vallecano, en directo: última hora y resultados del partido de LaLiga