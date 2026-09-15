Chari, madre de Fabián Ruiz: "Trabajaba y luego tenía que llevar todos los días a Fabián en coche a Sevilla. Fue un poco difícil porque tuve que criar a tres hijos sola"

Fabián Ruiz está atravesando por uno de sus mejores momentos, tanto a nivel deportivo como personal. El de Los Palacios y Villafranca ha vivido uno de sus mejores veranos después de conquistar en menos de dos meses la Champions League y la Copa del Mundo. Además, ayer se anunció que está en la lista de los 30 nominados para ganar el Balón de Oro.

El futbolista del Paris Saint-Germain no tuvo un camino de rosas hasta triunfar en el fútbol profesional, pues vivió una infancia complicada, especialmente por las dificultades económicas que tenía su familia. Cuando tenía 12 años, sus padres se separaron y fue su madre, Chari Peña, quien crio sola a sus tres hijos, algo que no fue nada fácil para ella, tal y como contó en un documental.

"Fue un poco difícil porque tuve que criar a tres hijos sola. Trabajaba y luego tenía que llevar todos los días a Fabián en coche a Sevilla, entonces me llevaba todo el día por ahí", reconoció la progenitora del mediocentro del PSG.

Un amigo de la familia confesó que "se sacrificó mucho Chari", debido a que "tuvo que criar a sus hijos sola", aunque destapó que el Real Betis le ayudó mucho en ese aspecto.

Fabian Ruiz del PSG en acción ante Michael Olise del Bayern de Munich / EFE/EPA/RONALD WITTEK

Uno de los gestos que tuvo el club verdiblanco fue ofrecerle trabajo como personal de limpieza y en la lavandería del club. Estuvo más de 15 años, pero dejó de trabajar cuando él ya se convirtió en futbolista profesional y pudo permitirse asegurarle un desahogo económico.

En el documental, Fabián expuso que "cuando era pequeño, parecía que todo era normal, que era lo que tenía que hacer mi madre, que era su obligación, que en ese momento tenía que hacer lo que nosotros queríamos. Pero luego, una vez que fui creciendo, me di cuenta de todo el sacrificio y esfuerzo que hizo durante muchísimos años, en los que se privó de hacer muchas cosas para ella para dárnoslas a nosotros".

Fabian Ruiz, el hombre récord de España / AFP7 vía Europa Press

"Y la verdad es que, cuando fui creciendo y fui viendo un poco más de cerca la posibilidad de llegar a ser profesional, de llegar a ser futbolista de primer nivel, también tenía como ese objetivo de lograrlo por ella, por todo el sacrificio que hizo", aseguró.

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Por otro lado, el jugador de Los Palacios y Villafranca llegó a decir en una entrevista al ABC que fue una situación extraña, especialmente al principio: "Me daba un poco de vergüenza porque ella limpiaba los vestuarios del Real Betis y yo me cambiaba allí".

Fuente: Sport