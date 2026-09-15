¿De verdad el Spotify Camp Nou estará acabado el 2 de junio de 2029?

¿Está seguro, segurísimo, convencido, le han aportado documentación, lo sabe de buena fuente, de una fuente fiable, Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, que el Spotify Camp Nou estará acabado para cuando, a mediados de 2029, se dispute, según reciente designación, la final de la Champions?

¿Conoce Ceferin o cualquiera de sus 1.246 asesores y equipo de trabajo, el historia de retrasos y millonarias penalización (ni cumplidas ni impuestas) que ha protagonizado la constructora turca Limak, que no ha cumplido ni uno solo de sus compromisos de entrega?

¿Lo sabe la UEFA, lo conoce Ceferin o, simplemente, estamos premiando al FCBarcelona, por haber sido, con su presidente Joan Laporta al frente, quien destrozara el proyecto de la Superliga que tantos quebraderos de cabeza le han supuesto a Ceferin?

Ya ha habido, bueno, la radio amiga del Barça, sin ir más lejos, quien ha dudado de que el Spotify Camp Nou este completamente terminado a mediados de 2029. Es más, es posible, seguro, que Ceferin tampoco sepa que la directiva había afirmado que no volverían al Olimpic de Montjuïc y, no solo van a volver, sino que se van a pasar meses y meses. Claro que, llegado el momento, no cuesta nada cambiar el Sportify Camp Nou por el perdedor estadio de Wembley, que siempre está libre para cualquier evento importante.

Deco, Gavi, Lamine Yamal, Laporta, Flick y Pedri en las obras del nuevo Spotify Camp Nou. / FCB

Que el Spotify Camp Nou haya derrotado a la ‘catedral’ de Wembley sin estar, ni de broma, acabado, con los asientos más estrecho e incómodos del planeta, con techos con protecciones para no abrirse la cabeza, tiene su mérito, desde luego, y demuestra una fe ciega de Ceferin en Laporta, cuyas promesas sobre el nuevo recinto azulgrana dejan mucho que desear, sobre todo aquel sonado (lo digo por la inmensidad de los bafles del video) anuncio de que volvían ¡ya!

Tal y como ha discurrido hasta la fecha los retrasos protagonizados por Limak, esgrimiendo todo tipo de excusas, desde el cierre de fábricas de acero hasta el desconocimiento de las leyes laborales españolas (esa es buena, no me digan que no), nadie, absolutamente nadie, y mucho menos la constructora turca y la directiva azulgrana pueden garantizar, con el lío de la colocación de la cubierta de por medio, que en febrero, marzo, abril o mayo de 2029 esté todo, todo, totalmente acabado.

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PD. Solo un dato complementario. No soy el único que sigue dudando sobre la irregular marcha de la reconstrucción del Sportify Camp Nou y el temor de que no se acabe nunca. Gerard Romero, de Jijantes TV, siempre con información de primerísima mano, acaba de decir que Limak no terminará el Sportify Camp Nou, que se está preparando "una retirada controlada" y que será otra gran constructora, posiblemente española, quien acabe las obras y, entonces sí, garantice que esté terminado para 2028 o 2029.