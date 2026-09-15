Flick y su hartazgo por el Balón de Oro: "Cuando acabe todo seré feliz"

El principal aliciente del partido frente al Racing de este miércoles reside en batir un récord particular del Barça: ganar el séptimo partido en el inicio de la temporada. Las seis victorias (cinco de Liga y uno de Champions) es un tope nunca superado, sólo igualado en cuatro campañas.

Antes y después planea el dichoso Balón de Oro para distraer el ambiente en los clubs grandes. El Barça no soslaya el asunto. El club hace campaña en pro de sus candidatos -básicamente, Lamine Yamal- y no lo oculta, pero hay quien está saturado. "Cuando todo estaré feliz", confesaba Hansi Flick, tan reacio a los premios individuales como a los récords, como el pequeño logro que su equipo puede batir ante el Racing este miércoles (21.30 h).

Flick entiende que el debate dominante radique en especular sobre los futbolistas que se merecen el Balón de Oro. Independientemente de las opiniones, Kylian Mbappé primero y Lamine Yamal después se han arrogado haber contraído más méritos que nadie para obtener el preciado galardón. Ninguno de los dos lo ha conseguido antes. Los representantes de cada club defienden la candidatura de sus colores.

"¿Y por qué no?", se preguntaba Flick, que se ve involucrado contestando a las preguntas. El técnico azulgrana también opina que Lamine Yamal merece ser el elegido por haber ganado dos títulos con el Barça y el Mundial con España. Mbappé, pro el contrario, no ha celebrado nada. Y entiende que su jugador se considere uno de los dos mejores jugadores del mundo junto con el francés, y que opine abiertamente que ha de obtener el trofeo.

Noticias relacionadas

"Es un jugador joven y es sincero. Tiene mucha confianza en sí mismo y eso me gusta, porque esa confianza es la que muestra en el campo cuando afronta el uno contra uno o contra dos", explicaba Flick, sin esconder tampoco el entrenador que no le ha gustado esa manifestación pública: "Habría preferido que no hubiera sido así".