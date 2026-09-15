Paddy (30 años), mujer de Marcos Llorente, comparte sus hábitos saludables: "Cuidarse debe dar paz y libertad, no presión"

La 'influencer' Patricia Noarbe, más conocida como Paddy, comenzó su relación con el futbolista Marcos Llorente en el instituto, cuando él todavía formaba parte de las categorías inferiores de los clubs de fútbol, formándose para llegar a ser una estrella del balón.

A medida que la carrera de Llorente despegó, primero en el Real Madrid y posteriormente en el Atlético de Madrid, su exposición mediática fue aumentando. Sin embargo, Paddy ha conseguido construir su propia proyección pública de manera independiente.

Formada en empresariales

Nacida en Oxford en septiembre de 1996, Paddy cursó el doble grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la Universidad Rey Juan Carlos y, con el paso del tiempo, decidió orientar sus pasos hacia el ámbito del bienestar y la nutrición deportiva, ampliando su formación en esta disciplina y aplicando sus conocimientos a sus propios proyectos.

Uno de ellos es una plataforma online en la que ofrece programas personalizados de entrenamiento y alimentación, centrados en la promoción de hábitos saludables. Una actividad que compagina con la gestión de su marca de ropa deportiva, Boddy, y de sus redes sociales, donde reúne a una amplia comunidad de seguidores interesados en el estilo de vida saludable.

Una vida libre y saludable

La filosofía de Paddy se aleja de la idea de que cuidarse implica seguir unas reglas estrictas durante todo el día: "Mi vida tiene espacio para esto y mucho más", ha explicado en una de sus últimas publicaciones en Instagram. Su planteamiento parte, en realidad, de una premisa muy sencilla: "Cuidarse debe dar paz y libertad, no presión"; una idea que, como se puede apreciar en su perfil de Instagram, aplica tanto a sus rutinas de entrenamiento como a su alimentación.

La 'influencer' asegura que disfruta de consumir alimentos que la nutren y le hacen sentir bien. Sin embargo, también reconoce que le gusta disfrutar de un buen plato de pasta, una tarta con frutos de temporada o una copa de vino: "La mejor forma de hacer la vida más dulce", expresa.

Leer, aprender y ver el amanecer

El carrusel de Paddy está repleto de ejemplos de lo que para ella significa llevar un estilo de vida saludable. Leer y aprender sobre la composición y el uso de los productos que consume son algunas de las actividades que disfruta en su día a día, aunque eso tampoco le impide reservar tiempo para estar con su marido y su hija Amor, de un año y medio.

La empresaria admite que le gusta pasear en familia y contemplar el amanecer: "También amo quedarme un sábado por la mañana en la cama remoloneando", explica en la descripción de uno de sus 'posts', en el que aparece contemplando la salida del sol junto a su bebé. Todo ello, sin perder de vista la importancia que concede a la adecuación de sus ritmos circadianos y sus hábitos de sueño.

Incluso en la moda, la 'influencer' es capaz de renunciar a ciertos caprichos para priorizar su comodidad. De hecho, admite que le gusta llevar calzado 'barefoot' (diseñado para imitar la sensación de caminar descalzo, proteger el pie de posibles heridas e interferir lo menos posible en su movimiento). Paddy resume esta misma filosofía en uno de sus vídeos, en el que muestra su armario: "Yo llevo la ropa, la ropa no me lleva a mí".