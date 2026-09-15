Atletismo
Nairobi será la sede en 2029 de los primeros Mundiales de atletismo en África
World Athletics también decidió que el Mundial de atletismo de 2031 sean en Múnich (Alemania)
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Madrid
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Nairobi será la sede de los primeros Mundiales de atletismo en África, que se disputarán en 2029, según anunció este martes World Athletics, que también decidió que los de 2031 tengan lugar en Múnich (Alemania).
La decisión se tomó en la reunión que la federación internacional de atletismo (World Athletics) celebra este martes en Budapest.
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