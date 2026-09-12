El Sabadell responde a Maica García y alega que "actuó en todo momento conforme a la legalidad"

El Sabadell se defiende ante las afirmaciones de la que fuera su jugadora, Maica García. El club ha emitido un comunicado este sábado en el que expressa que "ha actuado en todo momento conforme a la legalidad, con respeto a los derechos de la jugadora y por criterios estrictamente deportivos en lo que respecta a la configuración del nuevo proyecto deportivo".

"En verano de 2024, antes de los Juegos Olímpicos de París, la jugadora y el Club acordaron ampliar su relación contractual y profesional hasta el 31 de agosto de 2025 y, ante la manifestación por parte de la jugadora de su intención de ser madre, se añadió la posibilidad de poder prorrogar el contrato más allá de su vencimiento en agosto de 2025", explica el comunicado de la entidad sabadellense. "En enero de 2025, la jugadora comunicó su embarazo. Desde ese momento, el Club puso a su disposición todos los recursos médicos, técnicos y logísticos necesarios para acompañarla de manera integral durante esta etapa y el posterior proceso de reincorporación deportiva", añade.

"En abril de 2025, el Club Natació Sabadell, en lugar de ratificar y comunicar la finalización del contrato el 31 de agosto de 2025 por expiración de la duración pactada, y tal como posibilitaba el contrato, hizo efectiva la continuidad contractual de Maica García durante una temporada más, hasta el 31 de agosto de 2026. El Club actuó así entendiendo que era la decisión necesaria y justa para garantizar la plena protección de los derechos de la jugadora y acompañarla durante todo el proceso derivado del embarazo, y en cumplimiento de la legislación vigente aplicable a estas situaciones", sigue el escrito.

"El 28 de abril de 2026, con más de cuatro meses de antelación respecto al vencimiento del contrato y con tiempo suficiente para que la jugadora pudiera planificar adecuadamente su futuro profesional, la presidencia del Club, en una reunión presencial, le comunicó formalmente que no se le ofrecería una nueva vinculación contractual más allá del 31 de agosto de 2026. Esta decisión respondió exclusivamente a criterios técnicos y deportivos, vinculados a la reestructuración y definición del nuevo proyecto deportivo de la entidad", argumenta.

"A instancias de la jugadora, el 6 de mayo de 2026 se celebró una nueva reunión presencial en la que la presidencia reiteró la decisión técnica adoptada por el Área Deportiva. No obstante, y en reconocimiento expreso a su extraordinaria trayectoria en el Club, se le ofreció explorar vías de continuidad profesional dentro de la estructura de la entidad, desarrollando funciones no vinculadas a la práctica activa del waterpolo. La jugadora declinó esta oferta, manifestando su legítima voluntad de continuar su carrera deportiva profesional en otra entidad", sigue el relato el club.

"En el marco de una actuación institucional regida por la buena fe contractual, el Club decidió abonar íntegramente a la jugadora los incentivos económicos que, según el contrato, estaban condicionados a su retirada definitiva de la práctica profesional del waterpolo una vez finalizada la vigencia de este, y ello sabiendo que la jugadora no se retiraría del deporte profesional. Este abono se materializó el 1 de septiembre de 2026, a pesar de que el Club conocía la voluntad de la jugadora de continuar en activo en otro equipo. Finalmente, el 2 de septiembre de 2026, el Club tramitó la correspondiente baja en la Seguridad Social, concluyendo así el procedimiento administrativo derivado de la finalización de la relación laboral", finaliza el escrito la entidad.

Mejor deportista de la historia del club

El Club Natació Sabadell siempre ha valorado y reconocido los éxitos, el compromiso y el rendimiento deportivo de Maica García a lo largo de toda su trayectoria en la entidad, hasta el punto de considerarla la mejor deportista de la historia del Club Natació Sabadell.

Noticias relacionadas

El club reconoce que Maica "lo ha ganado absolutamente todo y ha sido una de las grandes protagonistas de la mejor etapa de la historia de nuestro waterpolo" y, por ello, en un comunicado, relata cronológicamente desde su punto de vista lo sucedido.