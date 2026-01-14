Guardiola carga contra el VAR por tardar cinco minutos en anular un gol: "Lo digo hoy porque hemos ganado"

Guardiola pudo marcharse satisfecho de su equipo tras la victoria en St James Park (2-0), correspondiente a la ida de semifinales de la Carabao Cup. Sin embargo, el técnico catalán tuvo más quejas que elogios para el colectivo arbitral a pesar de llevarse una buena ventaja en un campo difícil. El Manchester City se adelantó en el marcador gracias a un gol de Semenyo, el reciente fichaje por el que desembolsaron 75 millones de euros a principios de la ventana invernal de fichajes. El extremo ghanés volvió a marcar pocos minutos más tarde con un taconazo a la salida de un corner, pero tras una revisión de hasta cinco minutos el tanto fue anulado por fuera de juego posicional de Haaland. Los de Guardiola doblaron la ventaja en el descuento y ya tienen pie y medio en la final, pero eso no impidió que el de Santpedor cargase duramente contra la actuación del árbitro y el uso del VAR en general, que según él ya ha perjudicado a su equipo esta temporada en varias ocasiones.

La frustración de Pep tuvo que ver con el procedimiento más que la resolución final que terminó saldándose con el gol anulado: "Cuatro árbitros y el VAR no pudieron tomar la decisión; tuvieron que recurrir al árbitro. Hoy la línea estaba perfecta. Milímetros. No entiendo. Estoy bastante seguro de que Howard Webb vendrá mañana para dar una explicación de eso", comentó irónicamente Pep sobre el colegiado ya retirado que ahora ejerce como Director de Arbitraje de la PGMOL en Inglaterra.

Los precedentes

Primero atendió una entrevista en zona mixta, y luego habló en rueda de prensa: en total, Guardiola se pasó más tiempo hablando del VAR que el árbitro en revisar la polémica jugada, pero en su discurso aprovechó para argumentar que él no es oportunista, y cuando el arbitraje no fue a su favor se mantuvo en silencio a pesar de no obtener el resultado deseado sobre el terreno de juego: "No entiendo por qué en el minuto 60 del partido de la Premier League, con Schar y el penalti a Phil y el de Jeremy con Thiaw, el VAR no dijo nada. Vayan a mirar mi rueda de prensa, vayan a Sky Sports y pregunten a los analistas." En noviembre, el Manchester City cayó derrotado en su visita liguera a St James Park (2-1).

Pep Guardiola discute con Chris Kavanagh durante el partido de Carabao Cup. / OLI SCARFF / AFP

"No dije nada en la final de la FA Cup contra el Crystal Palace cuando Henderson debió ser expulsado a los 30 minutos", recordó Guardiola sobre el partido que el Manchester City terminó perdiendo 1-0. "¿Dije algo? No. No pasa nada. En 10 años, cuando perdíamos semifinales en grandes competiciones, no dije nada. Lo digo hoy porque hemos ganado. A veces desde la banda, pero aquí (en la rueda de prensa), nada. Sabemos cómo funciona esto y eso nos hará más fuertes. Se lo he dicho muchas veces al equipo: siempre se trata de eso, cómo reaccionamos y cómo competimos."

Más opiniones

Micah Richards, exjugador del Manchester City que ahora trabaja como analista en Sky Sports, apoyó a Guardiola en su queja: "Estaba entusiasmado. Me gusta verlo así. Tiene razón. No creo que haya malas intenciones contra el Manchester City, pero me gusta que haya criticado al VAR. Si es fuera de juego, está bien, pero ¿por qué tarda cinco minutos y medio? Te genera dudas y luego te quitan goles por eso. Entiendo su frustración."

Pep Guardiola es amonestado por Christopher Kavanagh durante el partido contra el Newcastle United. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Jamie Redknapp, otro exfutbolista que trabaja para la cadena de televisión inglesa, sostuvo que este tipo de declaraciones sirven para crear un clima más favorable al Manchester City, y que es una táctica más del genio de Santpedor para envalentonar a su equipo: "Pep está intentando crear esa mentalidad de 'nosotros contra el mundo' para la próxima vez que haya una decisión importante del VAR que involucre al Manchester City, Pep está generando dudas, está disfrutando de la batalla. Solo intenta hacer creer a la gente que el City será beneficiado en la siguiente decisión."