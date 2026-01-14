Fútbol
El Europa ya tiene estadio: jugará en La Bóbila contra el Atlético Madrileño
La RFEF ha aceptado la propuesta del club de la Vila de Gracia para el partido de este fin de semana como local
Todo encaja, de momento, para el Europa. El equipo de la Vila de Gracia sabe donde va a jugar el primer partido como local lejos del Nou Sardenya. "El partido de este sábado frente al Atlético Madrileño se disputará finalmente en el estadio de La Bòbila de Gavà, tal y como nos ha confirmado oficialmente la Federación Española de Fútbol, que ha aceptado esta instalación como alternativa a Can Dragó para disputar esta jornada", ha explicado en un comunicado la entidad este miércoles.
"Técnicos de la Federación inspeccionaron ayer martes el estadio de La Bòbila y este miércoles han comunicado oficialmente que el partido se podrá disputar en Gavà, una vez comprobado que cumple los requisitos para la categoría. El horario del partido se mantiene a las 16:15 h", explica el escrito. "Dado que el aforo oficial de La Bòbila es inferior al número de socios y socias del CE Europa, todos aquellos socios y socias que quieran asistir al partido del sábado deberán pasar previamente por las oficinas del club para recoger su entrada. En las próximas horas el club facilitará más detalles sobre el proceso de reserva y recogida de entradas y sobre el desplazamiento a Gavà", añade en el escrito.
El CE Europa ha querido reiterar su agradecimiento al CF Gavà y al Ayuntamiento de Gavà por las facilidades que han puesto a disposición del club, así como a sus socios y socias por la paciencia y la comprensión ante esta situación.
