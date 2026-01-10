Alcaraz se lleva el primer pulso del año ante Sinner en la exhibición de Corea

La puesta en escena de los dos mejores jugadores del momento en este 2026, de los dos primeros del mundo, el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, estuvo alejada de la tensión y la intensidad de la competición, de los títulos y los premios que se disputarán a partir de una semana. Su primera presencia sobre en una pista fue en la exhibición de Corea del Sur, distendida, espectacular, con buen humor y con el marcador situado en un segundo plano.

Fue Alcaraz el que ganó en este cara a cara disputado sobre la pista cubierta del Inspire Arena de Incheon a donde llegaron este jueves, recibidos con entusiasmo por cientos de seguidores agradecidos por la presencia de estos dos referentes del deporte. El murciano se impuso por 7-5 y 7-6(6), después de una hora y 48 minutos.

Momentos espectaculares

Y objetivo, cumplido. Las expectativas del seguidor, cubiertas y la respuesta a la organización y a su desembolso, la acordada: momentos espectaculares sobre la pista, compromiso de los jugadores, golpes de repertorio y aparente emoción con un marcador apretado. Pero sobre todo, resguardar la salud, evitar contratiempos físicos ante lo que viene por delante para ambos. Todo se logró.

Alcaraz y Sinner, durante el partido de exhibición de este sábado en Corea del Sur. / HAN MYUNG-GU / EFE

Con cierta relajación los parciales no se resolvieron hasta el tramo final de cada uno. El murciano, número uno del mundo, logró la única rotura del choque, en el undécimo juego y luego cerró el set. El segundo se resolvió en el desempate. Sinner tuvo oportunidad de llevar el partido a la tercera manga, pero el enfrentamiento se cerró en dos.

Tercera cita amistosa

Empieza ahora ya lo serio; una nueva temporada para los dos jugadores destinados a marcar una época, los que se han repartido los grandes éxitos en las últimas campañas y los que han agarrado con fuerza el testigo del legendario big three. Ahora son ellos los protagonistas y son el principal reclamo de los organizadores de eventos y empresarios deportivos.

Ya es la tercera vez que comparten exhibición sobre la pista el murciano y el jugador de San Cándido aunque las dos anteriores fueron en Arabia Saudí, en Riad, dentro del evento Six Kings Slam, en el 2024 y 2025.

Con la vista en Australia

Alcaraz y Sinner, que pretenden apuntalar la puesta a punto ante el inicio dentro de una semana del Abierto de Australia, pusieron todo de su parte para contentar a los 15.000 espectadores presentes en el Inspire Arena ubicados en localidades por las que tuvieron que pagar entre cerca de 100 euros la más barata hasta más allá de 700.

Tiempo habrá a lo largo del año en acelerar hacia los éxitos, en rivalizar por los trofeos y por agrandar la historia. Pero esta vez se trató de una puesta en marcha de un arranque de curso en el que ambos asumieron su papel y los deseos de la grada. Puntos espectaculares, bromas y gestos simpáticos hacia los seguidores.