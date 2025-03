Marc Márquez se cae en Austin, cediéndole el testigo a Àlex, que es nuevo líder del Mundial

El Gran Premio de Estados Unidos, que se celebró en Austin (Texas), tuvo un comienzo de enorme incertidumbre. Había llovido, pero cuando los pilotos llegaron a la parrilla ya no llovía. Las motos estaban equipadas con neumáticos de lluvia y, de pronto, Marc Márquez (Ducati), se bajó de su moto y salió corriendo, rumbo a su taller, para coger la 'Desmosedici' con las gomas de seco y sorprender a todos, aunque hubiese tenido que arrancar desde su garaje.

Pero cuando los demás pilotos vieron que el ocho veces campeón del mundo dejaba la parrilla, todos, todos, se bajaron de sus motos y salieron corriendo hacia sus talleres, lo que forzó a la suspensión de la salida. Pasaron diez minutos y se dio una nueva salida, entonces con todas las motos con neumáticos secos, no llovía y la pista tenía, sí, un carril lo suficientemente ancho como para circular por él, a gran velocidad y aprovechar las ruedas de seco.

"He estado gritando a tope dentro de mi casco en la última vuelta, estoy afónico, pues éste era un triunfo muy, muy importante después de tantos problemas" 'Pecco' Bagnaia — Piloto del Ducati Lenovo Team

La salida del mayor de los Márquez fue impecable y se colocó líder desde la primera curva. Seguido, por descontado, por su hermano Àlex y por 'Pecco' Bagnaia, que peleaban, carenado contra carenado, por la segunda plaza. Pasado el ecuador de la carrera, cuando MM93 ya superaba por más de dos segundos a Bagnaia, que ya había superado al 'hermanísimo' en la frenada de final de recta, y a Àlex, el campeonísimo sufrió una caída, muy rápida, en las eses de Austin, dejando a Bagnaia como líder solitario de la prueba.

Marc, que recuperó la Ducati para intentar sumar puntos, trató de acabar la carrera, pero le fue totalmente imposible, pues no tenía cúpula, había perdido una estribera y su crono por vuelta era muy lento. Por tanto, le iba a ser imposible entrar entre los 15 primeros y sumar algún punto más. Desaparecido Marc, que entró en boxes a falta de ocho vueltas, la carrera se limitó a ver como Bagnaia había, en efecto, recuperado su 'feeling' con la Ducati y Àlex continuaba ejerciendo de 'tercer hombre', en un Mundial que ya lidera.

"Soy 'míster segundo', pero estoy sumamente feliz por mí, por mi carrera y por mi equipo, que ha trabajado duro. Es un sueño ser líder tras las tres primeras carreras, maravilloso" Àlex Márquez — Piloto del Gresini Racing Team Ducati

La carrera de Àlex Márquez fue impecable, como las dos precedentes. Estuvo eficaz, seguro, velocísimo y mentalmente muy fuerte, acabando tercero en Austin y convirtiéndose en el nuevo líder del Mundial de MotoGP, con un punto más que su hermano, ganador en Tailandia y Argentina. "Ya dije que esto es un sueño y va en aumento. Me duele por Marc, pero ya dijimos que esto no era normal. Ser líder del Mundial ilusiona, pero falta un montón", comentó Àlex al bajar del podio donde, por vez primera en este arranque del campeonato, no estaba MM93.

"Por supuesto que necesitaba una victoria así, por supuesto que estoy contento", comentó Bagnaia antes de subirse al podio ante el micrófono de Dorna TV. "Debo dar las gracias a todos los que me han ayudado a llegar hasta aquí, empezando por 'Vale' (Valentino Rossi) y toda la Academia VR46. Solo puedo decir que estoy casi afónico, pues me he pasado la última vuelta gritando dentro de mi casco. Soy muy, muy, feliz".

"Yo, ya véis, 'míster segundo', pero líder del Mundial de MotoGP en el tercer gran premio de la temporada, increíble. Repito, es más que un sueño. Marc, como todos sabíamos, seguía teniendo algo más que nosotros, pero ha tenido mala suerte, aunque esto solo acaba de empezar. La verdad es que las condiciones eran complicadísimas y el agarre, muy, muy frágil".

"Ni antes era Superman, ni ahora soy un desastre. Lo he dicho y lo repito siempre: esto son las carreras. He cometido un error y he cometido un error pasando, exactamente igual que en las anteriores vueltas, por encima de un piano. Igual había más humedad y me he caído. No pasa nada, seguimos ahí, en la lucha", comentó Marc Márquez, experto en líos y orgulloso de haber provocado, con su salida corriendo de la parrilla, que todo el mundo regresase a sus talleres para empezar de nuevo el protocolo de salida, ya con los neumáticos de seco.

"Sé que los elogios que he recibido hasta ahora se convertirán, tal vez, en críticas, pero seguiré empujando porque es mi estilo y la única manera que se puede intentar ganar un Mundial", añadió Márquez al micrófono de Izaskun Ruiz, de DAZN.

Clasificación del GP de EEUU: 1. 'Pecco' Bagnaia (Ducati), 39 minutos 00.191 segundos; 2. Àlex Márquez (Ducati), a 2.089 segundos, 3. Fabio Di Giannantonio (Ducati), a 3.594 segundos; 4. Franco Morbidelli (Ducati), a 10.732 segundos y 5. Jack Miller (KTM), a 11.857 segundos.

Mundial de MotoGP: 1. Àlex MÁRQUEZ (España), 87 puntos; 2. Marc MÁRQUEZ (España), 86 ; 3. 'Pecco' BAGNAIA (Italia), 75; 4. Franco MORBIDELLI (Italia), 55 y 5. Fabio DI GIANNANTONIO (Italia), 44.