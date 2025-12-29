Vigo, una ciudad para todo el año

Hoy, pasear por Vigo es disfrutar de una nueva forma de movilidad pensada para las personas. Visitantes y locales se mueven con comodidad gracias a un modelo pionero en España, donde ascensores, rampas y escaleras mecánicas conectan barrios y dibujan un ritmo urbano más amable. De este espíritu innovador nace el HALO, el nuevo icono arquitectónico de la ciudad: dos ascensores panorámicos que salvan más de 60 metros de altura y enlazan dos de sus zonas más transitadas con vistas espectaculares a la ría.

Islas Cíes / D. R.

Entre el mar y la montaña, Vigo ofrece un sinfín de experiencias al aire libre y un firme compromiso con el turismo sostenible. Su joya natural más preciada son las Islas Cíes, con su playa galardonada como la mejor del mundo y un ecosistema único. También la renovada playa de Samil, con su gran paseo y la regeneración dunar, vuelve a convertirse en punto de encuentro imprescindible. Y si hay un momento que no querrás perderte, es su atardecer: ver cómo el sol se esconde entre las Cíes es un momento para recordar.

Navidad 2025 en Vigo / D. R.

Y cuando llega diciembre, Vigo brilla con más fuerza que nunca. Hablar de Navidad es hablar de Vigo, ya consolidada como una de las grandes capitales navideñas de Europa. Millones de luces iluminan más de 460 calles, con la Porta do Sol y su imponente árbol como epicentro de una celebración que incluye mercados, la gran noria y un ambiente familiar que sorprende a quienes descubren la ciudad por primera vez.

Casco histórico de Vigo / R.Alonso roberto@roberto-alonso.es

La oferta cultural completa la experiencia. La red de museos de Vigo permite profundizar en sus raíces, desde el Pazo–Museo Quiñones de León y sus jardines históricos hasta las recreaciones de la Reconquista de 1809, que cada 28 de marzo llenan el casco histórico de vida. El Monte de O Castro, con sus espacios musealizados y las galerías subterráneas utilizadas en 1719 para defender la ciudad de Vigo, es otra parada ineludible.

Plaza de Compostela / D. R.

Pero si algo define a Vigo es su gente. La hospitalidad en las calles, el cuidado en cada plato servido en sus restaurantes y la cortesía en sus hoteles convierten la estancia en una experiencia memorable. Vigo es una ciudad que se disfruta por lo que ofrece, pero también por quienes la construyen día a día. Amable, cercana y con una calidad de servicio que invita a volver en cualquier época del año.