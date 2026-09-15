Los precios y los tipos; tira y afloja

La situación al minuto de la guerra en Oriente Medio y Ucrania fomenta el desasosiego. Algunos expertos ya están anunciando subidas en el precio de los combustibles de más de dos dígitos en los próximos días. Momento drástico para que la Reserva Federal decida una subida de los tipos de interés pese a las presiones del presidente de EEUU, Donald Trump, para que baje el precio del dinero. La situación geopolítica actual es para alarmar más que para creer en oportunidades de revalorización de inversiones. La Reserva Federal, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón acaparan la atención esta semana. Sus decisiones sobre los tipos de interés mantienen en el foco los rendimientos de la deuda pública mundial y las divisas. El tira y afloja entre los precios y los tipos se mantiene.

El IPC subió en agosto en España un 0,7%, lo que elevó la tasa general de inflación hasta el 4,3%, el nivel más alto desde febrero de 2023. La tasa subyacente (sin precios energéticos) bajó una décima, hasta el 2,9%. Puede resaltarse una cosa o la otra, pero el aparente control de los precios no energéticos puede desdibujarse de manera rápida en lo que se denominan efectos de segunda y tercera ronda. Si los precios de los combustibles siguen altos un par de semanas, la inflación puede dispararse a otros productos y servicios. La necesidad de una intervención pública en el precio de los carburantes parece inexcusable.

Los productos energéticos subieron en España hasta el 16,9% en agosto, con subidas en la electricidad, el gas y, sobre todo, en los combustibles, por la retirada parcial de rebajas fiscales y el encarecimiento de la materia prima. Irán, Ormuz y el mar Rojo están tras la inflación de la tienda de la esquina. El servicio de estudios de Funcas espera que la tasa de inflación en España llegue al 4,9% en septiembre y se mantenga por encima del 4% en los meses siguientes, con una media anual del 3,6% este año y del 2,9% en 2027. Pero si se bloquea la producción de crudo en Oriente Medio el panorama puede empeorar.

Un oleoducto clave de Saudi Oil permanecerá fuera de servicio durante varias semanas tras los últimos ataques, con reparaciones estimadas entre las tres y las cinco próximas semanas. Esta situación, sumada al cierre del oleoducto Este-Oeste y a las restricciones en el estrecho de Ormuz (operando al 20% de su capacidad siendo optimistas), ha puesto en riesgo cerca de 30 millones de barriles diarios de flujo de petróleo, una magnitud enorme frente a un mercado global de 100 millones. La potencial amenaza yemení para la ruta del mar Rojo ya es reto de saltimbanquis para la previsión macroeconómica.

La revuelta de Oriente Medio

Según un informe de Peterson Institute for International Economics, la guerra de Irán ha perjudicado a las economías de los tres países del golfo Pérsico que asumieron importantes compromisos de inversión con Estados Unidos: "El conflicto ha debilitado sus posiciones fiscales y sus perspectivas económicas, y podría tener efectos duraderos en sus modelos de crecimiento. Asimismo, ha mermado su confianza en el paraguas de seguridad estadounidense en el Golfo". La guerra de Irán ha desestabilizado Oriente Medio: "Factores como los costes de reconstrucción y defensa, unas perspectivas económicas más débiles, una mayor incertidumbre para los inversores nacionales e internacionales, unas primas de riesgo más elevadas y el deseo de diversificar sus alianzas en materia de seguridad podrían llevarles a reducir el alcance de dichos compromisos con EEUU", explica el informe. Y mientras tanto, en el este de Europa, Rusia tensa la situación de la guerra de Ucrania con ataques a otros países de la órbita OTAN. Una guinda emponzoñada para colmar de desasosiego la existencia.