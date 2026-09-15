Catalunya cierra la temporada de baño con 43 muertos por ahogamiento, la cifra más alta desde 2014

El verano de 2026 es el más negro desde 2014 en cuanto a ahogamientos en Catalunya, con un total de 43 víctimas mortales. Son 17 más que el año pasado en este mismo periodo, y una más que las 42 de 2022, que hasta ahora ostentaba el récord. Según los datos recopilados por Protecció Civil desde que comenzó la campaña de baño el 15 de junio, de los 43 ahogamientos, 27 se han producido en la playa, 11 en piscinas y 5 en aguas abiertas.

El mes de julio fue el peor, con 20 ahogamientos de bañistas; en agosto hubo 10; durante la primera quincena de junio, 9; y otros 4 durante la primera quincena de septiembre, el último de ellos el jueves pasado, cuando un hombre de 78 años de nacionalidad francesa murió ahogado mientras se bañaba en la playa de la Punta de Roses.

La campaña de baño de 2026 habrá sido muy negativa en cuanto al número de víctimas mortales por ahogamiento, sumando los bañistas ahogados en las playas, en piscinas y en aguas interiores (ríos, lagos y embalses). Hacía tres años que no se superaba la cifra de 40 muertos, desde los 42 del año 2022. Este año se ha llegado a los 43, un volumen inédito al menos desde 2014 y que, además, contrasta con los 26 del pasado verano.

Evolución de los ahogamientos en Catalunya

Entre las víctimas, hay una mayoría de hombres (24), frente a solo 12 mujeres. También se ha tenido que lamentar la muerte de siete menores de edad. Tres niños murieron al inicio de la temporada en la playa de la Arrabassada (Tarragona), una niña perdió la vida en una piscina de un complejo municipal de Balaguer, el 7 de julio, y otra en la piscina de un hotel de Calella (Maresme), el día 20 del mismo mes. También a mediados de julio, otras dos niñas se ahogaron mientras se bañaban en el río Ter, a la altura de Manlleu.

Más allá de estas víctimas menores de edad, la mayoría de las víctimas por ahogamiento han sido personas mayores de 60 años, un total de 27, y el resto son una decena de adultos que no llegan a los sesenta.

Víctimas mortales ahogadas en Cataluña durante el verano de 2026.

Piscinas particulares

De las once personas que han muerto ahogadas en piscinas este verano (entre ellas, dos menores de seis años), solo una lo hizo en una piscina municipal. Se trata de la menor que perdió la vida en la piscina del complejo del barrio del Secà de Balaguer (la Noguera). El resto de los ahogamientos se produjeron en piscinas particulares, una de ellas comunitaria, y en una piscina de hotel.

En cuanto a las personas ahogadas en la playa, han sido 27 a lo largo de todo el verano. No es la campaña de baño con más muertes en las playas, pero sí la segunda, solo por detrás de 2019, cuando hubo hasta 29.

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En cuanto a las personas que se han ahogado en aguas interiores (5), todas las víctimas se ahogaron durante el mes de julio: un hombre de 74 años en el embalse de Sant Antoni (Talarn); un joven de 21 años en el canal de la margen derecha del río Ebro, en Amposta; otro joven de 24 años en el río Segre, en Camarasa; y las dos menores que se bañaban en el río Ter, a la altura de Manlleu.