Sanciones y multas
El aviso del mecánico Juan José: "Limpiar los mosquitos del coche te puede costar 100 euros de multa"
Sarai Bausán García
Durante los meses de tiempo caluroso, la presencia e incidencia de los mosquitos alcanza tal magnitud que no solo se convierte en una verdadera plaga en algunos lugares del país que afecta al bienestar de la ciudadanía, sino que también puede ocasionar multas a los conductores que limpien estos insectos de los cristales de sus vehículos en la vía pública.
"Limpiar los mosquitos del coche te puede costar ahora hasta 100 euros de multa", ha explicado Juan José, mecánico de los Talleres Ebenezer de Sevilla Este, que ha asegurado que ya había oído hablar de esta problemática, pero que no ha sido hasta que un cliente le ha mostrado la multa impuesta por las autoridades cuando ha descubierto que se trata de una incidencia real en la actualidad.
Tal y como ha explicado, el reglamento no solo establece estas multas para quienes paren en la carretera para limpiar sus cristales, lo que puede ocasionar accidentes y problemas en el tráfico, sino que también ocurre cuando se realiza esta tarea en la vía pública, mientras el vehículo está estacionado.
Multas para quienes limpien los cristales en la calle
"Yo entiendo que te puedan multar por limpiar el coche y manchar el suelo, ¿pero por quitar mosquitos? ¿Qué hacemos? ¿Vamos con todo el cristal lleno de mosquitos?", se ha preguntado el mecánico.
"A veces son mosquitos tan grandes que ni con los limpiaparabrisas se quita. Entiendo que hay que respetar unas leyes, pero tienen que ser coherentes con todo el mundo", ha añadido el profesional.
Multas también por tener sucio el cristal del coche
Además, los conductores no solo se enfrentan a esta multa si paran su vehículo en la vía pública para limpiar sus cristales, sino que la Dirección General de Tráfico (DGT) también establece sanciones de hasta 200 euros para aquellos ciudadanos que circulen con visibilidad reducida por falta de limpieza o daños en los cristales.
Para ayudar a los usuarios a mantener en el mejor estado sus limpiaparabrisas tanto para estos insectos como ante cualquier posible inconveniente, el mecánico sevillano ha recomendado no utilizar alcohol para limpiarlos, sino únicamente un paño húmedo con agua o "un poco" de limpiacristales o hidratador de plástico para cuidar las escobillas.
