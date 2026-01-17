"Dinastía", la serie que cambió para siempre el 'prime time' televisivo

El 12 de enero de 1981 la cadena ABC emitió el primer episodio de 'Dinastía', un estreno planteado como gran evento televisivo. Lo que comenzó como un melodrama familiar sobre los Carrington —una dinastía petrolera instalada en el lujo— terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos culturales más influyentes de los años 80 y en el manual definitivo de lo que luego se llamaría 'prime time soap': tramas envenenadas, poder, glamour, traiciones y un armario capaz de contar una historia por sí solo.

'Dinastía' entendió algo antes que muchas series: que el público no solo quería conflicto, también quería escapismo. Mansiones, joyas, fiestas, limusinas, trajes imposibles… El decorado era argumento. Esa obsesión por el "alto brillo" marcó una estética que acabó impregnando moda y cultura pop.

Junto a 'Dallas', 'Dinastía' consolidó el culebrón nocturno como un gran producto de masas. Fue, además, una máquina de conversación social: episodios que se comentaban en la oficina, finales que se discutían en la calle y "momentos meme" antes de que existiera la palabra. Cuando la serie se apagó a finales de los 80, también empezó a desinflarse ese formato como gran tendencia del 'prime time'.

La serie acumuló nominaciones y premios importantes en su época (incluidos Globos de Oro para la ficción y para parte de su reparto), y convirtió la rivalidad y el exceso en un sello reconocible. 'Dinastía' también abrió fronteras en la concepción de la concepción de la televisión como marca al crear un merchandising "de lujo", algo poco habitual entonces, impulsando licencias y productos asociados (perfumes, ropa, artículos para el hogar), anticipando el modelo actual de serie como marca comercial más allá de la pantalla.

Este fue el reparto que lanzó la serie al estrellato.

Joan Collins (Alexis Colby): el icono absoluto

La actriz Joan Collins en Benidorm en una visita a la ciudad en 2014. / DAVID REVENGA

La entrada de Collins como Alexis elevó el listón del villanismo glamuroso y convirtió al personaje en leyenda: frases venenosas, guerras familiares y una presencia escénica que definió la serie en su etapa más famosa. Hoy, Collins sigue activa y en los últimos tiempos se ha anunciado su participación en nuevos proyectos cinematográficos, manteniéndose como una figura mediática a sus más de nueve décadas de vida.

Linda Evans (Krystle Carrington): la 'heroína' del culebrón

Linda Evans y Jane Collins eran adversarias en 'Dinastía' / INFORMACIÓN

Evans fue el rostro del contraste: la elegancia luminosa frente al cinismo de Alexis. Tras el éxito, optó por una vida más discreta, aunque ha regresado puntualmente a la pantalla en años recientes.

John Forsythe (Blake Carrington): el patriarca de una era

Blake fue el centro gravitacional del imperio Carrington. Forsythe ya era un actor con carrera, pero 'Dinastía' lo convirtió en patriarca pop de los 80. Falleció en 2010.

Heather Locklear (Sammy Jo): el trampolín hacia el estrellato noventero

La actriz Heather Locklear. / Reuters

Locklear fue una de las grandes beneficiadas del fenómeno. Su paso por 'Dinastía' ayudó a impulsarla hacia una etapa de enorme popularidad posterior en televisión ('Melrose Place', por ejemplo). En años recientes ha protagonizado titulares por su vida personal, pero también ha vuelto a proyectos y se ha hablado de su retorno a franquicias icónicas.

Pamela Sue Martin (Fallon Carrington): el rostro joven del clan

Pamela Sue Martin / INFORMACIÓN

Como Fallon, aportó juventud, ambición y dramatismo a una serie donde cada personaje parecía competir por el control emocional de la escena. Con el tiempo orientó su carrera hacia otros formatos y un perfil más bajo en lo mediático.

Al Corley (Steven Carrington): una trama que se adelantó a su época

Al Corley en "Dinastía" como Steven Harrington / INFORMACIÓN

Steven fue uno de los personajes más comentados por cómo la serie trató temas delicados para la televisión generalista del momento. Interpretó a uno de los primeros personajes homosexuales de una serie de televisión en horario de máxima audiencia. Corley siguió vinculado al entretenimiento, explorando además otros caminos profesionales fuera del foco del gran público.

John James (Jeff Colby) y el "universo expandido"

John James ayudó a consolidar la otra gran pata del relato, el eje Carrington–Colby, que terminaría alimentando incluso un spin-off y la lógica de "saga familiar" televisiva que tantas series replicarían después.

Jeff Colby (John James / WIKIPEDIA

Un legado que no se apagó: del recuerdo al ‘reboot’

La prueba de su huella es que 'Dinastía' no quedó como pieza de museo. Décadas después, en 2017 llegó un 'reboot' para una nueva generación, confirmando que la fórmula —poder, familia, traición y exceso— sigue funcionando cuando se hace con ambición pop. Duró cinco temporadas, seguramente más de las esperadas para una revisión de un producto ochentero.