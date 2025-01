Raúl Tejón: "En los años 80 se hacía un humor pésimo"

Los 'Machos alfa' de Netflix siguen en su proceso de deconstrucción con el estreno de la tercera temporada de la exitosa serie de los hermanos Caballero. La 'machosfera', los 'incels' y la anarquía romántica son algunos de los conceptos que descubren en los nuevos episodios estos cuatro cuarentones en crisis, como explica Raúl Tejón, el actor que da vida a Raúl Camacho, el más reacio de los amigos a renunciar a las ventajas del patriarcado.

Su personaje siempre ha sido el que se ha resistido más a deconstruirse. Y esta temporada incluso retrocede algunos pasos que había avanzado.

Lo que pasa es que Raúl no tiene herramientas para cambiar y por eso se rebela y dice: si cuando yo no era consciente de nada me iba mucho mejor. Por eso reniega un poco de todo ese proceso que están haciendo. Porque claro, a él no le beneficia en absoluto.

Al ser el más reacio al cambio, ¿no es también el más patético de los cuatro?

Sí. Hay que quererle como es y ya está. Raúl Camacho es un imbécil, con todas las que lía, pero es todo corazón. De los cuatro, es el que menos herramientas tiene y el personaje más débil. Cuando eres débil, o te quedas pequeñito o haces lo que él, que se pone capas, saca pecho y se engorila. Pero no deja de ser una coraza para que nadie descubra lo pequeñito que es.

¿Hay cosecha propia de Raúl Tejón en Raúl Camacho?

Sí, es imposible que no aportes cosas. Cuando te dan un personaje es porque hay cosas de él que tú entiendes. Yo he crecido rodeado de Raúles Camacho, voy al gimnasio o a la compra y sigo viendo Raúles Camacho. No justifico al personaje pero entiendo de dónde viene esa debilidad y esa vulnerabilidad. Tengo unos cuantos amigos de mi edad que están hechos polvo porque nos han hecho creer que un hombre tenía que ser de una determinada manera y con cuarenta y pico años dicen: ¿qué me pasa? Porque ellos no son eso y cuando descubres que tu naturaleza es otra entras en conflicto, llegan las depresiones y las ansiedades, porque nos han hecho construir una masculinidad absolutamente absurda y bastante frágil.

En esta temporada se introducen conceptos como la 'machosfera' y los 'incels'. ¿Los conocía?

La 'machosfera' sí. Pero lo de 'incels' no lo había oído. Cuidado, que son peligrosos, pero me hacen gracia como concepto. Son célibes involuntarios, que ya es el colmo, no hacerse cargo ni siquiera de no tener sexo. Cariño, haz algo. No puede ser que todas las mujeres del mundo estén confundidas y tú no. Como concepto me parece tan infantil... Cuando empezamos con la serie todos comenzamos a buscar un poco. Yo, por ejemplo, tuve que averiguar qué era eso de la anarquía romántica. Hay tantos conceptos que se ponen de manifiesto en que hemos tenido que informarnos de qué van para afrontarlos.

¿No es paradójico que la serie haga comedia de conceptos que llevan tanto odio detrás?

La serie tiene un humor que nos iguala a todos, que yo siempre digo que es el buen humor. Cuando tú no señalas al diferente para reírte de él, sino que señalas lo perdedores que somos todos y que nos podemos sentir identificados en otro perdedor, ahí se genera una buena comedia. No es que no se pueda hablar de todo. Se puede hablar de todo si no señalas al diferente para hacer burla de él, porque eso es un 'bullying' de toda la vida. Se hace humor de todas esas cosas porque la serie tiene varias capas. Hay una primera lectura más ligera y mucha gente que se maneja en ese odio no pasa más allí de ahí. Luego está la segunda lectura, cuando atravesamos eso y nos damos cuenta de que eso es odio. A veces se dice que qué maravillosos eran los 80. Y no, en los 80 se hacía un humor pésimo, donde siempre se señalaba al diferente, al mariquita, al gangoso, al negro, al judío, para que nos riéramos como si estuviéramos por encima.

El humor ha evolucionado igual que la sociedad. Hoy en día nadie se reiría del "Mi marido me pega".

Ahora sería impensable.

Usted, de hecho, se ha negado alguna vez a decir alguna frase homófoba en una serie.

Claro, no me parece de recibo. Además, siendo yo homosexual. Otra cosa es que hagamos un chiste de maricones para denunciar que es un chiste de maricones. Me negué a eso y también a decirle a una muchacha embarazada si podía ir a bailar. El guion ponía: "¿Estás bien? ¿No estás cansada?". Pero si estaba embarazada de cuatro meses qué es, ¿una inválida? Lo primero que le pasa a nuestras compañeras es que cualquier personaje femenino está casi siempre sexualizado o siempre tienen que buscar al amor de su vida. Están cambiando las cosas en el cine, pero todavía queda mucho por hacer. Los discursos todavía están ahí. Es como una rémora que tendremos que ir limpiando. Pero estamos luchando contra dos mil años de patriarcado, nos va a costar.

Dice que le han intentado sacar de algún reparto por ser gay.

No, pero en la toma de decisiones se ha tomado en cuenta que lo soy. Jamás se toma en cuenta si alguien es heterosexual para hacer de homosexual, pero parece que sí se puede al revés, y es una microhomofobia.