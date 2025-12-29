Telefónica ofrece cobertura 5G al 95% de la población catalana y ya llega a 703 municipios

Telefónica continúa ampliando su red 5G en Cataluña y ya alcanza al 95% de la población, con presencia en 703 municipios de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona. Este avance sitúa a la comunidad entre las regiones mejor conectadas de Europa y refuerza el liderazgo de la compañía en el despliegue de tecnologías móviles de última generación.

El despliegue se ha realizado sobre las dos bandas clave del 5G: los 3.500 MHz, que permiten velocidades muy altas y baja latencia, y los 700 MHz, que mejoran la cobertura en interiores y zonas rurales. La combinación de ambas garantiza un servicio sólido tanto en grandes ciudades como en municipios más pequeños.

La mejor red 5G del país

La empresa independiente Ookla ha reconocido a la red móvil de Telefónica —bajo la marca Movistar— como la mejor red móvil y la mejor red 5G de España, destacando su rendimiento y velocidad frente al resto de operadores. Este reconocimiento avala la apuesta de la compañía por ofrecer una conectividad de alta calidad preparada para el crecimiento del tráfico digital.

Velocidad, inmediatez y capacidad masiva

El 5G supone un salto respecto a generaciones anteriores: ofrece velocidades muy superiores al 4G, tiempos de respuesta casi instantáneos y capacidad para conectar miles de dispositivos a la vez. Esto se traduce en descargas más rápidas, streaming fluido y videollamadas más estables, además de impulsar avances en industria, movilidad y servicios públicos.

5G Stand Alone: la red del futuro

Telefónica ha activado el 5G Stand Alone (SA), que utiliza una infraestructura completamente nueva y permite aprovechar al máximo las capacidades del 5G, con menor latencia y mayor estabilidad.

Además, la compañía es la única operadora que ofrece voz sobre 5G en toda España gracias a la tecnología VoNR, que cursa las llamadas directamente sobre 5G SA con mayor nitidez y estabilidad. El servicio, disponible para clientes Movistar con dispositivos compatibles, mejora la experiencia incluso en entornos de alta demanda y potencia los usos profesionales del 5G.

El 5G SA abre la puerta a nuevas soluciones digitales en sectores como la sanidad, la educación, el transporte o la administración pública, donde la inmediatez en la transmisión de datos es esencial.

Cataluña, preparada para el futuro

Con una cobertura que llega prácticamente a toda su población, Cataluña se consolida como uno de los territorios más avanzados en despliegue 5G. Esta infraestructura impulsa la competitividad empresarial, mejora la experiencia digital de los ciudadanos y prepara al país para los retos tecnológicos de la próxima década.