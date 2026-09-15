PNY presenta el SSD CS2341 NVMe Gen4 para PC y PS5

PNY Technologies ha anunciado este 15 de septiembre de 2026 el lanzamiento del SSD CS2341, una unidad de estado sólido M.2 NVMe PCIe Gen4 x4 orientada a PC y a PlayStation 5. El fabricante lo ha presentado al mercado y confirma que ya está disponible en la red de distribución de PNY, y en las plataformas de comercio electronico.

Especificaciones y rendimiento

El CS2341 utiliza interfaz PCIe Gen4 x4 y ofrece velocidades secuenciales de hasta 7.100 MB/s en lectura y 6.200 MB/s en escritura, según la nota de prensa de PNY. La compañía indica que estas cifras permiten reducir tiempos de carga en juegos y acelerar transferencias de archivos en cargas de trabajo intensivas.

El formato es M.2 2280 y la capacidad máxima anunciada es de 1 TB. PNY señala que el modelo es compatible con dispositivos que cuenten con ranura M.2 2280 PCIe Gen4, lo que incluye equipos de sobremesa y portátiles actuales, así como la consola PlayStation 5.

Refrigeración y diseño

Para mantener el rendimiento en uso prolongado, el CS2341 integra un disipador térmico de aluminio extruido. PNY explica que este diseño busca mantener temperaturas de funcionamiento estables durante sesiones intensivas y grandes volúmenes de transferencia, con el objetivo de preservar la fiabilidad a largo plazo.

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Disponibilidad

El producto fue presentado en la gamescom 2026 y su disponibilidad en España comienza hoy, 15 de septiembre de 2026, a través de Amazon.es y los canales de distribución habituales de PNY. En el comunicado, la compañía aclara que no está afiliada ni es socia oficial de Sony Interactive Entertainment, aunque el SSD está diseñado para cumplir con los requisitos de almacenamiento de PS5.