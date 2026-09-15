El realme 16 Pro Harry Potter Edition incorpora un diseño inspirado en Hogwarts

La firma realme ha presentado el diseño del 16 Pro Harry Potter Edition, desarrollado en colaboración con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products. El dispositivo incorpora referencias visuales a Hogwarts y a distintos elementos del universo de Harry Potter.

Diseño

El teléfono cuenta con un acabado marrón con textura similar a la piel y un estampado Argyle inspirado en la escena del ajedrez mágico. En la parte trasera incluye los escudos de Hogwarts, mientras que el módulo de cámaras presenta un diseño inspirado en los ojos de Hedwig. El marco metálico incorpora la inscripción «Welcome to Hogwarts» grabada mediante láser.

Edición limitada

La edición se acompaña de una caja de regalo inspirada en el baúl de Harry Potter, fabricada a escala 1:1. Solo estarán disponibles 5.000 unidades en todo el mundo. En su interior se incluye un pack con una carta de aceptación de Hogwarts, un billete de tren, marcapáginas con los escudos de las casas, postales de los personajes, una funda para el teléfono y un pin.

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realme celebrará un evento de presentación el próximo 21 de septiembre para mostrar el dispositivo y su diseño inspirado en la escuela de magia.