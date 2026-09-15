Oppo Find X10 Pro Max estrenará el chip de 2nm Dimensity 9600 Pro en su lanzamiento global

Oppo ha anunciado que el Find X10 Pro Max será uno de los primeros smartphones en incorporar el chip insignia MediaTek Dimensity 9600 y en lanzarse en los mercados internacionales con esta plataforma. El procesador está construido sobre el proceso avanzado de 2 nm N2P de TSMC, lo que según la compañía supone un salto generacional en rendimiento y eficiencia energética respecto a la generación anterior.

En el apartado de CPU, el Dimensity 9600 mantiene la arquitectura All-Big-Core de MediaTek con una nueva configuración: dos núcleos C2-Ultra a 4,55 GHz y seis núcleos de rendimiento. Esta disposición ofrece una mejora general del 17% en rendimiento y permite un control de frecuencia independiente por núcleo para afinar la programación de cargas de trabajo, buscando un equilibrio entre rendimiento sostenido y eficiencia en el Find X10 Pro Max.

La GPU G2-Ultra NX introduce trazado de rayos mejorado y nuevas capacidades de gráficos neuronales. En cargas de trabajo intensas y sostenidas, el chip ofrece aproximadamente un 27% más de rendimiento gráfico, lo que se traduce en mayor detalle visual y experiencias de juego más inmersivas, según los datos proporcionados por OPPO.

Mejor soporte para IA

Para la inteligencia artificial en el dispositivo, el Dimensity 9600 emplea una arquitectura de doble NPU que combina una NPU de alto rendimiento con otra de alta eficiencia. La NPU de alto rendimiento acelera un 51% el preprocesamiento de modelos de lenguaje grandes (LLM), mientras que la NPU de alta eficiencia mejora un 40% la eficiencia energética en funciones de IA continuas, permitiendo una ejecución más fluida y con menor consumo.

La firma incorpora además el Oppo Laminar Flow Engine, desarrollado conjuntamente con MediaTek y presentado por primera vez en el Find X10 Pro Max. Esta tecnología reestructura la arquitectura de renderizado subyacente y la coordina con la gestión del sistema para equilibrar fluidez y consumo, acelerar la apertura de aplicaciones y mantener una carga de contenido estable en situaciones exigentes como la navegación rápida de fotos.

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Lanzamiento

La compañía ha indicado que próximamente revelará más detalles sobre el Find X10 Pro Max en el evento de lanzamiento global, donde se espera conocer fechas, precios y el resto de especificaciones del dispositivo.