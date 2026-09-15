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Dreame pone a la venta la gama T Series de aspiradores Wet & Dry con cinco modelos y diseño ultracompacto

La nueva generación de fregonas eléctricas de la marca llega al mercado europeo con tecnologías de agua caliente, vapor y detección inteligente de suciedad, y con precios de lanzamiento hasta el 28 de septiembre

Dreame T5 Pro heat

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Pilar Enériz

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Dreame ha anunciado hoy la disponibilidad comercial en España de su nueva gama T Series de aspiradores Wet & Dry, compuesta por cinco modelos: T16 Pro Heat, T16 Pro Steam, T15 Pro Heat, T14 Pro y T12 Pro. La serie, presentada en mayo, llega al mercado europeo con un diseño ultracompacto de 9,85 cm de perfil y capacidad de limpieza a 180° en posición horizontal para acceder bajo muebles bajos.

Todos los modelos incorporan el sistema antienredos TangleCut 2.0 y un ciclo de autolimpieza con agua caliente a 95 °C combinado con secado por aire caliente a 95 °C en cinco minutos. La gama se diferencia por tecnologías específicas según el caso de uso: agua caliente a 90 °C en los modelos Heat, vapor a 200 °C en el T16 Pro Steam y detección inteligente de suciedad en los modelos T14 Pro y superiores.

Diseño ultracompacto y mantenimiento automatizado

La arquitectura de la T Series se ha diseñado para facilitar la limpieza en zonas tradicionalmente difíciles de alcanzar. Todos los modelos comparten un perfil de 9,85 cm y un diseño completamente abatible a 180°, lo que permite llegar bajo camas, sofás y muebles bajos sin perder rendimiento de succión.

El mantenimiento del dispositivo también se ha simplificado. Tras cada uso, los aspiradores ejecutan un ciclo de autolimpieza con agua caliente a 95 °C y secado por aire caliente a 95 °C en cinco minutos. El sistema TangleCut 2.0 reduce la acumulación de cabello y pelo de mascotas alrededor del rodillo, disminuyendo la necesidad de limpieza manual del cepillo.

Cinco modelos para distintos perfiles de hogar

Dreame ha planteado la gama en torno a necesidades concretas. El T16 Pro Heat está orientado a cocinas y manchas difíciles: combina 30.000 Pa de succión con agua caliente a 90 °C, un brazo robótico WhaleSweep para esquinas y detección multiespectral de suciedad que ajusta el rendimiento en tiempo real. Incluye ruedas motorizadas GlideWheel, dispensación inteligente de solución limpiadora, hasta 70 minutos de autonomía y batería intercambiable.

El T16 Pro Steam añade vapor a 200 °C mediante la tecnología SaunaClean para hogares que priorizan la higiene. Mantiene los 30.000 Pa de succión, alcanza hasta 200 m² de cobertura y 70 minutos de autonomía, y cuenta con batería intercambiable, GlideWheel, dispensación inteligente y TangleCut 2.0.

El T15 Pro Heat se sitúa como opción premium para uso diario: 30.000 Pa, agua caliente a 90 °C y limpieza triple en bordes y rincones. Ofrece hasta 200 m² de cobertura y 60 minutos de autonomía, con batería intercambiable, GlideWheel, dispensación inteligente y TangleCut 2.0.

El T14 Pro está pensado para vida urbana y apartamentos. Con 25.000 Pa, gestiona residuos secos y líquidos y ajusta automáticamente el rendimiento gracias a la detección inteligente de suciedad. Alcanza 200 m² y 60 minutos de autonomía, e incluye dispensación inteligente, GlideWheel, TangleCut 2.0 y autolimpieza a 95 °C.

El T12 Pro funciona como puerta de entrada a la gama: 25.000 Pa, TangleCut 2.0 y autolimpieza a 95 °C. Ofrece hasta 200 m² y 60 minutos de autonomía, sin batería intercambiable ni dispensación inteligente.

Precios y disponibilidad de la oferta de lanzamiento

Para celebrar el lanzamiento, Dreame ha activado una oferta especial durante 14 días, disponible en su web, y otros distribuidores seleccionados, con validez hasta el 28 de septiembre. Los precios de lanzamiento son: T12 Pro, 259 € (precio habitual 319 €); T14 Pro, 349 € (399 €); T15 Pro Heat, 449 € (499 €); T16 Pro Heat, 549 € (629 €); y T16 Pro Steam, 599 € (649 €).

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La marca indica que los precios promocionales, los períodos de oferta y la disponibilidad pueden variar entre los distribuidores participantes.

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