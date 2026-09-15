LANZAMIENTOS
Dreame pone a la venta la gama T Series de aspiradores Wet & Dry con cinco modelos y diseño ultracompacto
La nueva generación de fregonas eléctricas de la marca llega al mercado europeo con tecnologías de agua caliente, vapor y detección inteligente de suciedad, y con precios de lanzamiento hasta el 28 de septiembre
Dreame ha anunciado hoy la disponibilidad comercial en España de su nueva gama T Series de aspiradores Wet & Dry, compuesta por cinco modelos: T16 Pro Heat, T16 Pro Steam, T15 Pro Heat, T14 Pro y T12 Pro. La serie, presentada en mayo, llega al mercado europeo con un diseño ultracompacto de 9,85 cm de perfil y capacidad de limpieza a 180° en posición horizontal para acceder bajo muebles bajos.
Todos los modelos incorporan el sistema antienredos TangleCut 2.0 y un ciclo de autolimpieza con agua caliente a 95 °C combinado con secado por aire caliente a 95 °C en cinco minutos. La gama se diferencia por tecnologías específicas según el caso de uso: agua caliente a 90 °C en los modelos Heat, vapor a 200 °C en el T16 Pro Steam y detección inteligente de suciedad en los modelos T14 Pro y superiores.
Diseño ultracompacto y mantenimiento automatizado
La arquitectura de la T Series se ha diseñado para facilitar la limpieza en zonas tradicionalmente difíciles de alcanzar. Todos los modelos comparten un perfil de 9,85 cm y un diseño completamente abatible a 180°, lo que permite llegar bajo camas, sofás y muebles bajos sin perder rendimiento de succión.
El mantenimiento del dispositivo también se ha simplificado. Tras cada uso, los aspiradores ejecutan un ciclo de autolimpieza con agua caliente a 95 °C y secado por aire caliente a 95 °C en cinco minutos. El sistema TangleCut 2.0 reduce la acumulación de cabello y pelo de mascotas alrededor del rodillo, disminuyendo la necesidad de limpieza manual del cepillo.
Cinco modelos para distintos perfiles de hogar
Dreame ha planteado la gama en torno a necesidades concretas. El T16 Pro Heat está orientado a cocinas y manchas difíciles: combina 30.000 Pa de succión con agua caliente a 90 °C, un brazo robótico WhaleSweep para esquinas y detección multiespectral de suciedad que ajusta el rendimiento en tiempo real. Incluye ruedas motorizadas GlideWheel, dispensación inteligente de solución limpiadora, hasta 70 minutos de autonomía y batería intercambiable.
El T16 Pro Steam añade vapor a 200 °C mediante la tecnología SaunaClean para hogares que priorizan la higiene. Mantiene los 30.000 Pa de succión, alcanza hasta 200 m² de cobertura y 70 minutos de autonomía, y cuenta con batería intercambiable, GlideWheel, dispensación inteligente y TangleCut 2.0.
El T15 Pro Heat se sitúa como opción premium para uso diario: 30.000 Pa, agua caliente a 90 °C y limpieza triple en bordes y rincones. Ofrece hasta 200 m² de cobertura y 60 minutos de autonomía, con batería intercambiable, GlideWheel, dispensación inteligente y TangleCut 2.0.
El T14 Pro está pensado para vida urbana y apartamentos. Con 25.000 Pa, gestiona residuos secos y líquidos y ajusta automáticamente el rendimiento gracias a la detección inteligente de suciedad. Alcanza 200 m² y 60 minutos de autonomía, e incluye dispensación inteligente, GlideWheel, TangleCut 2.0 y autolimpieza a 95 °C.
El T12 Pro funciona como puerta de entrada a la gama: 25.000 Pa, TangleCut 2.0 y autolimpieza a 95 °C. Ofrece hasta 200 m² y 60 minutos de autonomía, sin batería intercambiable ni dispensación inteligente.
Precios y disponibilidad de la oferta de lanzamiento
Para celebrar el lanzamiento, Dreame ha activado una oferta especial durante 14 días, disponible en su web, y otros distribuidores seleccionados, con validez hasta el 28 de septiembre. Los precios de lanzamiento son: T12 Pro, 259 € (precio habitual 319 €); T14 Pro, 349 € (399 €); T15 Pro Heat, 449 € (499 €); T16 Pro Heat, 549 € (629 €); y T16 Pro Steam, 599 € (649 €).
La marca indica que los precios promocionales, los períodos de oferta y la disponibilidad pueden variar entre los distribuidores participantes.
- La Audiencia de Tarragona analiza si el juez que investiga a Montoro pierde el caso en favor de Madrid
- Martina (28 años) se fue a vivir a una aldea del siglo XVIII tras sufrir una depresión: 'Hay muchas identidades aquí. Está mi esencia, la esencia de la casa y la esencia de mi abuela
- Jennifer (43 años) dejó por amor un despacho de abogados en Barcelona para ser profesora de pilates por los pueblos
- Bolaños no se conforma con la respuesta del CGPJ a su queja contra el juez Peinado y exige que se investigue
- Asesinada en México una universitaria española que estaba de intercambio
- El CIS publica su primera encuesta con estimación de voto tras la crisis de Ceuta
- Junts enfría las expectativas sobre la aplicación de la amnistía y el regreso de Puigdemont: 'No especularemos; queremos ver las sentencias
- Muere a los 99 años Marina Vilalta, la pastora más longeva de Catalunya