Disfrutar de la montaña con seguridad: consejos para prevenir los accidentes

La montaña es uno de los grandes espacios de ocio y deporte en Catalunya, pero también un entorno cambiante donde una mala planificación puede convertir una actividad en una situación de riesgo. Según los Bombers de la Generalitat, en los últimos años y, especialmente desde la pandemia, se ha producido un aumento del número de actuaciones en este ámbito. En 2025, se realizaron 1.867 rescates, la mayoría en montaña (1.194).

Para evitar posibles contratiempos, lo más importante es realizar una buena preparación previa. Esto incluye disponer de un equipamiento adecuado y tener una condición física y psíquica adecuada para la actividad.

Antes de salir: planificación y prudencia

Bombers de la Generalitat insisten en que cualquier actividad de montaña exige preparación física, entrenamiento y conocimiento del terreno. Parece algo obvio, pero son muchos los que acuden a estos espacios sin ningún tipo de previsión. Antes de iniciar la ruta, es imprescindible consultar la previsión meteorológica y la posible evolución del tiempo. Si las condiciones no son favorables, lo más recomendable es aplazar o cancelar la salida.

También es importante planificar correctamente el recorrido y su duración: conocer la distancia, el desnivel, la dificultad y el tiempo estimado de la actividad. Llevar mapas o herramientas de navegación digitales, ir acompañado o, en caso de que no sea así, informar a algún conocido del itinerario previsto. Todo ello puede ser determinante en caso de emergencia.

En cuanto al equipamiento, debe adaptarse siempre a la actividad y a la época del año. Los Bombers recomiendan llevar ropa de abrigo e impermeable, calzado adecuado, agua, alimentos energéticos, una linterna o frontal y el teléfono móvil con la batería cargada. En verano, es especialmente importante disponer de suficiente agua para mantenerse hidratado en todo momento, así como gozar de una preparación física óptima para aguantar las altas temperaturas mientras se realiza actividad física al aire libre.

Durante la ruta: mantener el contacto y orientarse

Durante la realización de la actividad en la montaña, es fundamental seguir los caminos señalizados y respetar todas las indicaciones de peligro. Cuando se va en grupo, conviene mantener siempre el contacto visual o verbal con el resto de participantes.

Los Bombers también recomiendan fijar puntos de referencia en el recorrido para orientarse y evitar abandonar los itinerarios marcados, especialmente si aparece niebla o cae la noche. La hidratación constante y la ingesta de alimentos energéticos ayudan a mantener el rendimiento físico y prevenir situaciones de fatiga.

Qué hacer en caso de emergencia

Si se produce un accidente o una emergencia, es importante mantener la calma y llamar inmediatamente al 112. Los servicios de emergencia necesitan información concreta como el lugar exacto del accidente, el número y la edad de las personas afectadas, el estado de los heridos y las condiciones meteorológicas de la zona.

En caso de desorientación o si llega la noche, los Bombers recomiendan no continuar avanzando sin referencias claras. Lo mejor es buscar un lugar seguro y resguardado y esperar la llegada de los equipos de rescate.

La Generalitat de Catalunya pone el foco en la responsabilidad individual y la autoprotección como la mejor herramienta para reducir el número de accidentes. Informarse, equiparse adecuadamente y adaptar la actividad a la experiencia de cada uno son las medidas eficaces para garantizar una experiencia segura y óptima en la montaña y la naturaleza.