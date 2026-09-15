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Seguridad pública

La delincuencia cae un 8,4% en Catalunya en los primeros ocho meses de este año

Los datos también reflejan una reducción del número de procesos judiciales ingresados y resueltos

La lucha contra la multirreincidencia avanza: Barcelona reduce de ocho meses a 10 días el plazo para juzgar los hurtos

Un agente de los Mossos patrulla por una calle de Badalona

Un agente de los Mossos patrulla por una calle de Badalona / FERRAN NADEU

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J. G. Albalat

J. G. Albalat

Barcelona
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El período comprendido entre enero y agosto de este año muestra una reducción de la criminalidad en Catalunya. En total, se registraron 361.074 delitos, lo que supone 32.898 hechos menos que en el mismo período del pasado año y se traduce en un descenso global del 8,4 % y una tasa de 44,32 delitos por cada 1.000 habitantes.

Estos datos se han presentado en la reunión que ha mantenido este martes el Comité de Seguridad y Justicia. El encuentro ha sido presidido por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y han participado los consellers de Presidència, Albert Dalmau; d'Interior, Núria Parlon; de Justicia y Calidad Democràtica, Ramon Espadaler; el nuevo director de la policía catalana, Ferran López, y la comisaria jefe de los Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà.

La evolución positiva se explica principalmente, según el Ejecutivo catalán, por la reducción de la delincuencia convencional, donde la disminución ha sido de un 12,3 % (307.497 hechos), situándose claramente por debajo de la media del cuatrienio de referencia 2022-2025. Por su parte, la actividad delictiva en el entorno virtual registra una ligera mejora del 0,8 % (53.577 hechos), manteniéndose también por debajo de la media del último cuatrienio.

Respuesta judicial

En el ámbito de la justicia penal, los datos del segundo trimestre de 2026 muestran una reducción del número de asuntos ingresados y resueltos respecto al primer trimestre. En este contexto, el Gobierno catalán sigue desplegando medidas para descongestionar los órganos judiciales y mejorar los tiempos de respuesta.

En el caso de los juicios inmediatos por delitos leves en Barcelona, por ejemplo, por hurtos, los plazos de señalamiento han pasado de los 8,8 meses de finales de 2024 a solo 10 días vista en agosto de 2026. En cuanto a los juicios rápidos (en los que se juzgan delitos de hasta cinco años de cárcel, como robos), los señalamientos se fijan ahora a 13,2 meses vista, frente a los 18 meses que había antes del plan de choque contra la multirreincidencia. Los juzgados de refuerzo celebran los juicios cinco meses después de que se cometa el delito.

Descongestión

Esta descongestión se acompaña del despliegue de la ley de eficiencia del servicio público de justicia y de la reorganización de los juzgados en tribunales de instancia, así como de la creación de 91 nuevas unidades judiciales en 2026, distribuidas en 31 partidos judiciales. Este despliegue incorpora también 300 nuevas plazas de funcionarios de la Administración de Justicia y 35 nuevas plazas para la fiscalía.

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En materia de digitalización, el Departamento de Justicia avanza en la Estrategia de Justicia Digital 2030, con proyectos desarrollados conjuntamente con los Mossos d'Esquadra y las policías locales. Entre las actuaciones ya finalizadas se encuentran los atestados telemáticos y el intercambio telemático de evidencias digitales.

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