iryo reanuda los trayectos de la línea Madrid–Málaga con hasta 10 frecuencias diarias
El operador retomó las operaciones el pasado 30 de abril, incluyendo la recuperación de los servicios transversales Barcelona–Málaga
B.C.
Desde el pasado 30 de abril, los trayectos de iryo en la línea Madrid–Málaga ya están de nuevo operativos, coincidiendo con la fecha de reapertura comunicada por ADIF. La oferta se ha restablecido con hasta 10 frecuencias diarias, distribuidas en 5 servicios por sentido. Dentro de esta programación, además, están incluidos los servicios transversales Barcelona–Málaga, con 2 circulaciones diarias (1 ida y 1 vuelta).
Con esta reactivación del servicio, la compañía restablece progresivamente su operativa en uno de los corredores de alta velocidad con mayor demanda del país, recuperando la conexión entre el centro y el sur de la península y ofreciendo nuevamente a los viajeros una alternativa de movilidad basada en la flexibilidad y la calidad para facilitar sus desplazamientos tanto por motivos profesionales como turísticos.
Los horarios ya pueden consultarse a través de los canales habituales de venta, así como en la web www.iryo.eu.
Proceso de crecimiento
De esta forma, el que es el primer operador privado de Alta Velocidad en España por número de frecuencias, retoma su proceso de consolidación en el país. Hasta este mes de abril, iryo ha transportado a más de 23 millones de pasajeros gracias a más de 74.000 operaciones realizadas, así como a su propuesta de valor basada en la calidad del servicio. Su cuota de mercado varía entre el 23% y el 28% en los principales corredores: Madrid–Barcelona, Madrid–Valencia, Madrid–Sevilla y Madrid–Málaga.
Actualmente cuenta con una flota de 20 trenes Frecciarossa de última generación, además de un servicio diferencial que se traduce en una marca gastronómica propia y local, Haizea, permitiéndole ofrecer un servicio de menú en el asiento en tarifas superiores. A su vez, cuenta con personal propio a bordo, los Asistentes iryo, que brindan al pasajero una atención personalizada y una gestión en tiempo real.
Tarifas que se adaptan al viajero
Una de las claves de la consolidación de iryo ha sido sus diferentes opciones de tarifas, que se adaptan a cada viajero, incluyendo equipaje de mano y cabina. Son las siguientes:
• Tarifa Inicial (Confort al mejor precio): La opción más competitiva. Permite cambios de fecha/horario en el mismo día (15€ + diferencia) y cambio de titular (40€). Acceso a Bar Haizea y Bar Móvil.
• Tarifa Inicial Superior (Flexibilidad para negocios): Añade flexibilidad total con cambios de horario gratuitos en el mismo día, opción de maleta grande (10€) y menor coste por cambio de titular (20€). Cancelación parcial disponible.
• Tarifa Infinita (Comodidad premium): Asientos XL y maleta grande gratuita (bajo reserva). Incluye cambios de horario gratuitos en el mismo día y flexibilidad para viajar en otro tren hasta 2h después (30€).
• Tarifa Infinita Bistró (Experiencia completa): Menús servidos en el asiento. Máxima flexibilidad: cambios de horario y de titular gratuitos, selección de asiento sin coste y condiciones de reembolso de hasta el 95%.
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