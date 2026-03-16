Spar crece en la Catalunya Central con un nuevo supermercado en Balsareny

Balsareny, en la comarca del Bages, ya cuenta con su primer supermercado Spar. Se trata de un establecimiento de 390 m² que apuesta por el comercio de proximidad y que destaca en el municipio por su surtido completo y variado, así como por sus servicios.

Es un modelo de tienda actual, con una selección especialmente cuidada de productos frescos y de artículos locales y de temporada. Las secciones de fruta y verdura, junto con las de carne y charcutería de kilómetro 0 y pescado, ocupan un lugar central. Todas funcionan en formato de libre servicio para agilizar la compra y hacerla más cómoda.

Supermercado Spar en Balsareny / D. R.

El surtido disponible incluye productos de fabricantes de primer nivel y una amplia oferta de marca propia. El establecimiento cuenta con tres trabajadores locales que conocen bien las preferencias de la zona y ofrecen un trato cercano y ágil.

El supermercado dispone también de una amplia oferta de platos preparados, pensados para resolver comidas al momento y facilitar el día a día de los vecinos. Incluye monorraciones y propuestas completas que combinan varios alimentos para ofrecer soluciones equilibradas.

El nuevo Spar de Balsareny apuesta por el comercio de proximidad con una oferta completa de productos frescos, locales y de temporada.

Además de la oferta alimentaria, el nuevo Spar incorpora servicios adicionales pensados para mejorar la experiencia de compra. Por ejemplo, cuenta con un espacio para desayunar bakery&coffee, con bollería horneada a diario, café y zumos recién exprimidos, así como con la instalación de casilleros Amazon Locker para la recogida de pedidos.

El centro, que dispone de ocho plazas de aparcamiento, está abierto de lunes a sábado. También ofrece servicio a domicilio, un complemento pensado para facilitar aún más el día a día de los vecinos.

Supermercado Spar en Balsareny / D. R.

Regreso de Spar al Bages

La zona de la Catalunya Central vuelve a contar con supermercados Spar gracias al acuerdo estratégico entre el Grupo Llobet, referente del comercio local, y la empresa de distribución Transgourmet Ibérica.

La apertura de Balsareny se suma a la reciente inauguración de Spar en Vilanova del Camí, consolidando el regreso de la enseña a la zona.

La alianza contempla convertir en Spar algunos de los actuales supermercados Llobet, como es el caso de Balsareny, y abrir nuevas tiendas bajo esta marca. Además, Transgourmet se ha convertido en proveedor principal de los centros de esta empresa familiar con sede en Sant Fruitós de Bages, con un surtido de 18.000 referencias, entre las que se incluyen 1.800 de marca propia, en su mayoría de la marca Gourmet. Asimismo, Llobet podrá beneficiarse del extenso catálogo de Spar.

Este nuevo establecimiento, junto con otra apertura en Vilanova del Camí (comarca de Anoia) a principios de febrero, representa el regreso de Spar a la zona y el inicio de una nueva etapa de expansión en la Catalunya Central, territorio en el que Transgourmet Ibérica opera con la licencia de explotación de esta enseña.

Supermercado Spar en Balsareny / D. R.

Transgourmet Ibérica Transgourmet Ibérica es propiedad del grupo suizo Transgourmet, la segunda empresa de distribución mayorista de Europa, perteneciente al grupo Coop. Cuenta con siete plataformas de distribución en España y cerca de 700 supermercados bajo las enseñas Suma, Proxim, Spar y Kuups, además de más de 2.500 clientes independientes. En su línea de servicio a la hostelería dispone de 73 centros cash&carry y 29 gasolineras GM Oil, así como de una red de 400 comerciales de food service con una flota que supera los 300 vehículos.