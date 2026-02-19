Mediolanum Aproxima refuerza su impacto social en el noreste y las islas

La solidaridad no siempre se mide en cifras. A veces se mide en acompañamientos silenciosos, en manos tendidas y en la certeza de no estar solo cuando más se necesita. Pero cuando esos gestos se suman, los números también hablan. Y en 2025 lo hacen alto y claro: Mediolanum Aproxima, el proyecto de acción social de Banco Mediolanum, ha consolidado su compromiso social en Catalunya, Islas Baleares y Canarias con una recaudación de 477.132 euros, un 20,38 % más que el año anterior, destinados a apoyar a 27 ONG que trabajan desde lo local para transformar realidades muy concretas.

Detrás de esta cifra hay 32 iniciativas solidarias y 28 padrinos y madrinas —Family Bankers de Banco Mediolanum— que han acompañado a las entidades sociales antes, durante y después de cada acción. Porque Mediolanum Aproxima no es solo un proyecto de donaciones: es una red de relaciones humanas basada en la cercanía y el compromiso.

En el entorno más próximo

Mediolanum Aproxima nació en 2014 con una misión clara: ayudar a quienes quieren ayudar, siempre desde el entorno más cercano. Once años después, el proyecto se ha convertido en un referente de acción social en España, con más de 10,3 millones de euros aportados a causas sociales y 117 ONG apoyadas solo en 2025, año en el que la recaudación total alcanzó los 2,26 millones de euros.

“Si algo nos enseña 2025 es que la solidaridad no entiende de estadísticas, sino de personas. Hemos constatado cómo pequeñas iniciativas se convierten en grandes actos de apoyo gracias al compromiso. Porque cada gesto cuenta y suma”. Montse Prats — Responsable de Acción Social de Banco Mediolanum

Ese compromiso se materializa gracias a la implicación directa de los Family Bankers, asesores financieros y auténtico motor del proyecto. Son ellos quienes actúan como puente entre las ONG y los clientes de la entidad, y quienes asumen el papel de padrinos y madrinas de cada iniciativa solidaria.

Mediolanum: el latido de la solidaridad / Cedida

Impacto real

En Catalunya, Baleares y Canarias, Mediolanum Aproxima ha demostrado en 2025 que el crecimiento puede ir de la mano de la cercanía. Las iniciativas apoyadas abarcan ámbitos tan diversos como la investigación médica, la atención a la infancia gravemente enferma, la discapacidad, las enfermedades raras o el acompañamiento a familias en riesgo de exclusión.

Listado de entidades beneficiarias en la zona Este en 2025:

Associació AF

ANOC (As. de Familiars i Amics de Nens i nenes Oncològics de Catalunya)

Fundació Paliaclinic

Fundación Noelia

Fundación Comtal

Asociación Pulseras Candela

Fundación Inés Arnaiz

IRB Barcelona ( Instituto de Investigación Biomédica)

( Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia

Fundación Entreculturas Fe y Alegría

Fundación Sindrome de West

Fundación Privada Pro Personas Con Disminución Psíquica

Associació Bantandicori

Federació Catalana d’Esports per a Persones amb Discapacitat Intel.lectual (Acell)

Fundación ONAT

Associació Baruma

Fundació Ave Maria Sitges

Asociación Lush Life Films

Fundación Por una sonrisa en África

Fundación AVAN

Fundación Meals4Hope

Fundación Ivan Mañero

Asociación para la Información y la Investigación de la Hipomagnesemia Familiar (HIPOFAM)

Fundación Vicente Ferrer

Associació de Malalts i Transplants Hepàtics de Catalunya

Hospital Sant Joan de Déu (Orden Hospitalaria San Juan de Dios)

Fundacio Roure (TEB)

Fundació Privada Josi Llorenç (TEB)