Mediolanum Aproxima refuerza su impacto social en el noreste y las islas
El proyecto ha consolidado su compromiso social en Catalunya, Islas Baleares y Canarias con una recaudación de 477.132 euros, un 20,38% más que el año anterior, destinados a apoyar a 27 ONG
La solidaridad no siempre se mide en cifras. A veces se mide en acompañamientos silenciosos, en manos tendidas y en la certeza de no estar solo cuando más se necesita. Pero cuando esos gestos se suman, los números también hablan. Y en 2025 lo hacen alto y claro: Mediolanum Aproxima, el proyecto de acción social de Banco Mediolanum, ha consolidado su compromiso social en Catalunya, Islas Baleares y Canarias con una recaudación de 477.132 euros, un 20,38 % más que el año anterior, destinados a apoyar a 27 ONG que trabajan desde lo local para transformar realidades muy concretas.
Detrás de esta cifra hay 32 iniciativas solidarias y 28 padrinos y madrinas —Family Bankers de Banco Mediolanum— que han acompañado a las entidades sociales antes, durante y después de cada acción. Porque Mediolanum Aproxima no es solo un proyecto de donaciones: es una red de relaciones humanas basada en la cercanía y el compromiso.
En el entorno más próximo
Mediolanum Aproxima nació en 2014 con una misión clara: ayudar a quienes quieren ayudar, siempre desde el entorno más cercano. Once años después, el proyecto se ha convertido en un referente de acción social en España, con más de 10,3 millones de euros aportados a causas sociales y 117 ONG apoyadas solo en 2025, año en el que la recaudación total alcanzó los 2,26 millones de euros.
“Si algo nos enseña 2025 es que la solidaridad no entiende de estadísticas, sino de personas. Hemos constatado cómo pequeñas iniciativas se convierten en grandes actos de apoyo gracias al compromiso. Porque cada gesto cuenta y suma”.
Ese compromiso se materializa gracias a la implicación directa de los Family Bankers, asesores financieros y auténtico motor del proyecto. Son ellos quienes actúan como puente entre las ONG y los clientes de la entidad, y quienes asumen el papel de padrinos y madrinas de cada iniciativa solidaria.
Impacto real
En Catalunya, Baleares y Canarias, Mediolanum Aproxima ha demostrado en 2025 que el crecimiento puede ir de la mano de la cercanía. Las iniciativas apoyadas abarcan ámbitos tan diversos como la investigación médica, la atención a la infancia gravemente enferma, la discapacidad, las enfermedades raras o el acompañamiento a familias en riesgo de exclusión.
Listado de entidades beneficiarias en la zona Este en 2025:
- Associació AF
- ANOC (As. de Familiars i Amics de Nens i nenes Oncològics de Catalunya)
- Fundació Paliaclinic
- Fundación Noelia
- Fundación Comtal
- Asociación Pulseras Candela
- Fundación Inés Arnaiz
- IRB Barcelona (Instituto de Investigación Biomédica)
- Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia
- Fundación Entreculturas Fe y Alegría
- Fundación Sindrome de West
- Fundación Privada Pro Personas Con Disminución Psíquica
- Associació Bantandicori
- Federació Catalana d’Esports per a Persones amb Discapacitat Intel.lectual (Acell)
- Fundación ONAT
- Associació Baruma
- Fundació Ave Maria Sitges
- Asociación Lush Life Films
- Fundación Por una sonrisa en África
- Fundación AVAN
- Fundación Meals4Hope
- Fundación Ivan Mañero
- Asociación para la Información y la Investigación de la Hipomagnesemia Familiar (HIPOFAM)
- Fundación Vicente Ferrer
- Associació de Malalts i Transplants Hepàtics de Catalunya
- Hospital Sant Joan de Déu (Orden Hospitalaria San Juan de Dios)
- Fundacio Roure (TEB)
- Fundació Privada Josi Llorenç (TEB)
Un esfuerzo colectivo
El compromiso social de Banco Mediolanum no se limita a Mediolanum Aproxima. Iniciativas como Cada céntimo cuenta, en la que los clientes adheridos donan automáticamente a final de mes los céntimos que haya en su cuenta corriente, entre 0,01 y 0,99, a la Delegación en España de la Fundación Mediolanum, han alcanzado en 2025 los 67.089,34 euros, un 146 % más que el año anterior. Pequeños gestos que, sumados, generan un impacto tangible. Desde 2019, además, la llegada de la Fundación Mediolanum a España ha permitido multiplicar recursos, doblando recaudaciones de entre 2.000 y 5.000 euros destinadas a proyectos centrados en la infancia.
