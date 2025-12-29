El agua del grifo gana terreno en España

En la búsqueda constante de la sostenibilidad, la medición de los hábitos que tenemos como ciudadanos se convierte en una brújula. El Sosteniblómetro, el medidor de conductas y hábitos sostenibles que la operadora Aqualia puso en marcha en junio de 2022, nació con este propósito: que los ciudadanos pusieran a prueba cómo de sostenibles son sus gestos cotidianos. En la última oleada, con datos recogidos desde junio a diciembre de 2025, ha revelado una tendencia prometedora. Parece que España está dando pasos firmes hacia un mayor consumo de agua del grifo, aunque el camino hacia la plena circularidad aún requiere ciertos cambios culturales en el ámbito doméstico.

El dato más llamativo del VIII Barómetro de Conductas Sostenibles de Aqualia, que se extrae a partir del Sosteniblómetro, un sencillo test online de hábitos diarios, es el incremento del 10% en la variación anual de ciudadanos que afirman pedir agua del grifo en restaurantes. Este porcentaje se sitúa en un significativo 54,5%, 10 puntos más que en diciembre de 2024 (43,4%). Si los establecimientos, que tienen el objetivo de que el cliente se vaya satisfecho, apuestan por el agua de la red municipal, se debe a una doble garantía de calidad y seguridad. No en vano, el agua del grifo es el producto alimentario con los mayores controles sanitarios.

Seguridad, sostenibilidad y ahorro

La resistencia al consumo del agua de la red se basa a menudo en mitos que la evidencia científica desmonta. La infraestructura que gestiona el ciclo integral del agua opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y el agua está sometida a un triple control riguroso (sanitario, técnico y de autocontrol). El resultado es un producto que cumple y supera el Real Decreto 3/2023, que exige el control de más de 50 parámetros en el agua de la red de abastecimiento, y cuya calidad se puede consultar a través del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC).

El agua del grifo minimiza la huella de carbono asociada al transporte y la refrigeración, y evita la generación masiva de residuos plásticos, en forma de botellas de plástico de un solo uso. Al elegir el grifo, el ciudadano se integra directamente en un modelo circular por sí mismo, donde el agua se depura y se devuelve al medio natural para reiniciar el ciclo, sin generar más residuos contaminantes al final de la cadena.

Además, el gesto de beber agua del grifo lleva asociada una ventaja económica innegable: mientras una familia de cuatro miembros gasta unos 500 euros al año en agua embotellada, el coste de la del grifo se reduce a unos 5 euros anuales, según la OCU.

Cambio de hábitos

Más allá del consumo de agua del grifo, el Sosteniblómetro ofrece una radiografía amplia de los hábitos sostenibles relacionados con el agua en los hogares españoles. En este sentido, resulta alentador que el 100% de los consultados afirme tener agua fría en la nevera para evitar el despilfarro inicial o que el 92% revise activamente que los grifos de casa no pierdan agua. Estos son gestos responsables ya asumidos, al igual que el uso consciente del saneamiento, ya que el 90% afirma no tirar toallitas al inodoro.

Sin embargo, el índice también señala áreas con gran margen de mejora. Por ejemplo, solo el 25% utiliza un barreño para recoger el agua fría de la ducha y únicamente el 53% cuenta con aireadores de agua o reductores en los grifos.

La necesidad de integrar estos hábitos trasciende lo individual. La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) recuerda que España suspende en economía circular, con casi la mitad de nuestros residuos destinados a vertedero, muy lejos del objetivo europeo. En este contexto, beber agua del grifo emerge como el gesto circular más accesible y transformador que el ciudadano puede realizar.

Pedagogía del agua

Para reforzar la confianza ciudadana, Aqualia impulsa distintas iniciativas de divulgación y concienciación sobre el valor del agua del grifo. Entre ellas destacan las Catas de Agua, una degustación a ciegas en la que vecinos de distintos municipios comparan el agua de la red con aguas embotelladas, comprobando que no existen diferencias apreciables. Esta experiencia se ha consolidado como una herramienta pedagógica eficaz para desmontar mitos y reforzar la percepción de calidad del servicio.

Más recientemente, la compañía ha lanzado el Grifómetro, una campaña digital centrada en los hábitos sostenibles del hogar que invita a los ciudadanos a medir el impacto positivo de sus gestos cotidianos en forma de vasos de agua ahorrados. Desde su puesta en marcha, entre julio y diciembre de 2025, ha registrado 247 participaciones y ha sumado más de 10.000 vasos de agua para el planeta. Cerrar el grifo al cepillarse los dientes, optimizar el riego o reutilizar el agua de lluvia figuran entre las prácticas más habituales, aunque la herramienta también evidencia que acciones como verificar el contador o usar programas eco siguen poco extendidas.

Estas iniciativas subrayan que la eficiencia hídrica puede alcanzarse con rutinas sencillas, pero también que la concienciación debe seguir ampliándose para consolidar un cambio cultural duradero.