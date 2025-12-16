Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Im-perfect, l'empresa que transforma fruita i verdura 'imperfecta' en oportunitats reals

Amb l’objectiu de consolidar-se com a referent en la lluita contra les pèrdues i el desaprofitament alimentari, es im-perfect guanya el Primer Premi de Sostenibilitat de BBVA i El Periódico

Im-perfect, l’empresa que transforma fruita i verdura ‘imperfecta’ en oportunitats reals.

Im-perfect, l’empresa que transforma fruita i verdura ‘imperfecta’ en oportunitats reals. / D.R.

Mayte L. Fernández

Impulsada per la Fundació Espigoladors, l’empresa es im-perfect, amb certificat B Corp ha sigut reconeguda amb el Primer Premi de Sostenibilitat atorgat per BBVA i El Periódico, un guardó que distingeix a companyies que redefineixen el seu impacte ambiental i social des de la seva feina diària. El projecte ha aconseguit consolidar-se com un referent en la lluita contra les pèrdues i el desaprofitament alimentari.

Pioners en economia circular

En l’actualitat, un terç dels aliments produïts al món acaben a les escombraries. Per evitar això, es im-perfect recupera fruites i verdures descartades per criteris estètics i les transforma en conserves vegetals naturals. «Elaborem patés, cremes, melmelades i salses a partir de fruites i verdures de proximitat descartades del circuit comercial per motius estètics, excés de producció o caigudes de preu. Les rescatem i els donem un nou valor seguint els principis de l’economia circular», expliquen. Així, aquest servei respon a una necessitat real del sector agroalimentari: la gestió dels excedents generats per la sobreproducció, l’emmagatzematge, el transport o pels criteris estètics del mercat.

A més, totes les seves conserves s’elaboren de manera artesanal, amb ingredients 100% vegetals i naturals, sense colorants ni conservants artificials, per promoure una alimentació saludable, equilibrada i de qualitat.

Les pèrdues i el desaprofitament alimentari

L’obrador d’es im-perfect, premiat per la seva funció divulgativa i per sensibilitzar sobre el problema real sobre les pèrdues i el desaprofitament alimentari, és molt més que un espai de producció. És un «laboratori d’innovació de l’aprofitament alimentari», on cada any es recuperen tones de fruita i verdura que haurien acabat com a residus. Allà s’elaboren totes les conserves i es distribueixen a més de 800 punts de venda al territori, incloses les aliances amb entitats socials que pretenen arribar a col·lectius en situació de risc d’exclusió social.

El millor és que des d’es im-perfect ofereixen visites al seu centre de producció al Prat de Llobregat, inaugurat el 2024, amb l’objectiu de sensibilitzar sobre les pèrdues i el desaprofitament alimentari. Durant l’activitat, a més de disfrutar d’una degustació de productes, es presenten els orígens del projecte i s’aborda el paper de la Fundació Espigoladors, el funcionament de l’obrador i el procés d’elaboració de conserves.

Totes les seves conserves s’elaboren de manera artesanal i són 100% naturals

Inserció laboral

A més, el centre de producció és també un espai d’inserció sociolaboral per a persones en situació de risc d’exclusió social, afavorint una alimentació més justa i, sobretot, inclusiva. I és que, el model de l’empresa inclou itineraris d’inserció d’entre sis mesos i tres anys, de formació tècnica i transversal, acompanyament familiar i suport. «Els nostres ingredients secrets són les persones, i no ens importa revelar-los», assenyala l’equip de sostenibilitat.

Projectes reals

El reconeixement de BBVA i El Periódico també valora la capacitat de l’organització per expandir el seu impacte mitjançant projectes innovadors. Exemples com Foodback, on l’empresa rep fruita i verdura d’excedents i la converteix en milers de conserves destinades a entitats socials o Urban(EAT)a, la iniciativa que promou l’aprofitament de fruits de l’arbratge urbà per generar ciutats més sostenibles.

A més, formen part d’aquest premi La Marga, una melmelada elaborada a partir de taronges amargues collides als carrers de Barcelona o el projecte «Alimentant la inclusió», que impulsa la sostenibilitat de sistemes agroalimentaris locals mitjançant la col·laboració entre empreses d’inserció de Catalunya i Madrid.

Un Nadal (im)perfecte

Amb l’objectiu de la bellesa de la imperfecció, l’empresa ha presentat la seva campanya de Nadal 2025 amb una proposta de patés, melmelades i cremes elaborades amb verdures i fruites que protagonitzen les grans propostes gastronòmiques d’aquesta època. A més d’opcions ideals per compartir com a torradetes amb paté de carxofa i tomàquet sec, de carbassó i dàtil amb poma, o melmelades sobre formatges curats.

Per celebrar amb esperit el Nadal, ofereixen un 10% de descompte especial en una selecció de patés i melmelades i un 15% de descompte en la cremes (carxofa, pastanaga, carbassa i carbassó), a la botiga on-line esimperfect.com.

Un premi que reconeix una visió de futur

La distinció de BBVA i El Periódico arriba per reforçar que recorda cada dia que «no hi ha planeta B» i que la solució està a unir les persones a partir d’un compromís sostenible que reforça el canvi.

