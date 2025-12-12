Volver a casa por Navidad: un 22% de los barceloneses declara llegar al final del periodo agotado

No es tan solo un anuncio. Cada Navidad, miles de catalanes emprenden la vuelta a casa para reunirse con sus familiares y amigos. Una tradición con una carga emocional muy alta de la que muchos hablan con ilusión. Pero detrás de un gesto, a simple vista feliz, también pueden aparecer otras emociones: el estrés, la nostalgia, el cansancio o las presiones familiares, que pueden llegar a convertir ese momento en un desafío emocional.

Ouigo, junto a IPSOS Digital, ha realizado un estudio de opinión en Barcelona y otros destinos como Madrid, Málaga, Sevilla o Valencia, para conocer más a fondo cómo afecta la vuelta a casa por Navidad. Un proyecto con el que la compañía ha querido visibilizar el llamado “Síndrome de la Vuelta a Casa”, una realidad que ya afecta a 7 de cada 10 españoles, que sienten la necesidad de prepararse mentalmente para ese momento del año.

“En estas fechas, muchas personas sienten que "deberían" vivir la Navidad de una manera concreta, cuando en realidad lo más sano es atender cómo se sienten de verdad. Reconocer el cansancio, las tensiones o la ilusión sin exigencias, y a la vez identificar nuestros propios límites (cuánto podemos dar, cuánto necesitamos descansar y qué espacio necesitamos para nosotros mismos) nos ayuda a llegar más preparados y a vivir los reencuentros desde un lugar más sereno y sostenible”, asegura Alicia González, psicóloga especialista de terapia de pareja y familiar.

Los barceloneses son los que menos dispuestos están

Barcelona encabeza la lista de desgaste emocional de la Navidad. Según el estudio, los barceloneses son los que llegan más cansados al final del periodo. Un 22% declara agotamiento. Pero no solo eso, también son los que perciben un mayor impacto del estrés económico de estas fechas. Otro dato importante: a pesar de que el 52% de los participantes de la ciudad condal regresan a casa, el 70% tiene pocas intenciones reales de volver. Y de los que lo hacen, muchos preferirían otros planes.

“Desde el punto de vista psicológico, sabemos que volver a casa por Navidad activa múltiples capas emocionales. No se trata solo de las emociones positivas: también pueden aparecer el estrés, el cansancio acumulado, la nostalgia por las ausencias o la presión de cumplir determinadas expectativas familiares, entre otros factores. Cada generación, con sus propias circunstancias, vive este proceso de forma diferente”, explica Patri Psicóloga, escritora y conferenciante.

Otros datos relevantes del estudio de opinión de Ouigo e IPSOS Digital es que un 49% solo comparte lo que siente con su círculo más cercano y que necesitan prepararse mentalmente para el viaje. El 51% declara sentirse ilusionado, aunque convive con las tensiones que caracterizan la experiencia navideña en la ciudad. “Identificar estas emociones es clave para gestionarlas adecuadamente y convertir estas fechas en un periodo más consciente y equilibrado”, apunta la psicóloga.

Diferencias generacionales

Cada generación vive el fenómeno de formas muy distintas. Mientras los jóvenes de entre 18 a 24 años tienen menor intención de regresar a casa por Navidad para realizar otros planes con amigos, también son el grupo que sienten mayor tristeza al finalizar las fiestas, con la nostalgia como emoción dominante. Necesitan preparación mental antes de los reencuentros y son los que peor llevan las comparaciones sociales (pareja, trabajo, hijos…).

Los de 25 a 30 sienten ilusión, pero se sienten más presionados por la convivencia familiar y muestran una mayor apertura al apoyo psicológico. Los adultos de 31 a 35 años disfrutan la Navidad con equilibrio emocional y alta apertura al apoyo psicológico. A partir de los 36 años, crecen el cansancio y el estrés, llegando a su punto más alto entre los 41 y 50 años, el grupo más agobiado, pero menos dispuesto a pedir ayuda.

Charlas exclusivas con psicólogas los días 17,18, 22 y 23 de diciembre

Partiendo de las conclusiones del estudio y con el propósito de que el viaje de vuelta esta Navidad sea más llevadero, OUIGO presenta “Felices Vueltas”, una iniciativa que busca ofrecer a los barceloneses que vuelvan a casa por Navidad algunos consejos prácticos de la mano de psicólogos para hacer su regreso más cómodo y agradable a bordo de sus trenes de alta velocidad.

Durante los días 17, 18, 22 y 23 de diciembre, los viajeros que se desplacen entre ciudades como Barcelona y Madrid podrán disfrutar de una charla exclusiva con un equipo de psicólogos profesionales entre los que se encuentran Patri Psicóloga y Alicia González. Una propuesta que acompaña a barceloneses en su regreso a casa, haciendo más llevadero el trayecto y preparando su “mochila” emocional para los reencuentros familiares.

Para participar, los viajeros que cuenten con un billete para esas fechas recibirán un mail con el formulario de inscripción y seleccionar un horario libre en su trayecto. Se puede consultar toda la información disponible a través de www.ouigo.com/es/felices-vueltas.

“Con la iniciativa Felices Vueltas, OUIGO invita a los viajeros que regresan a Barcelona por Navidad a tomarse un momento de pausa y reflexión para afrontar las fiestas de manera más tranquila y serena. La propuesta pone de relieve una realidad poco comentada y subraya la importancia de cuidar el bienestar emocional, convirtiendo el trayecto en un espacio de alivio y sosiego en medio del ajetreo navideño”, explica la compañía que opera ya en 15 ciudades españolas.