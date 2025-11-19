La comunidad islámica pide investigar como odio el incendio de la mezquita de Piera

La comunidad islámica de Piera (Barcelona) ha pedido al juez que reabra la causa sobre el incendio de la mezquita en esta población, el pasado 12 de julio, en el que los Mossos d'Esquadra apreciaron indicios de que podría haber sido provocado, y que se investigue como un delito de odio.

En un escrito, la comunidad islámica de Piera solicita al juzgado de Igualada (Barcelona) que reabra la investigación, que archivó provisionalmente en agosto pasado, ya que "todo indica" que la finalidad del ataque "no era solo causar daño material, sino herir y menospreciar" a los musulmanes, enviando un mensaje de "hostilidad" hacia su identidad, cultura y religión.

La comunidad islámica advierte de que, de conformidad con las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), no reabrir la causa por el incendio de la mezquita de Piera, que estaba en la fase final de su construcción, "conduciría necesariamente a una flagrante falta de investigación" por parte del Estado, lo que equivaldría a "cerrar los ojos" ante actos "destructivos" de los derechos fundamentales.

En un informe, los Mossos notificaron al juez que observaron "indicios de criminalidad" en el incendio, ocurrido hacia las 03:36 horas de la madrugada del 12 de julio en el interior de la mezquita y en la zona del oratorio, por lo que, a raíz de los primeros indicios, "todo parecería indicar que podría haber sido provocado". En concreto, los Mossos detectaron un fuerte olor a gasolina o queroseno y apuntaron al uso de acelerantes de la combustión tras haber rociado la sala.

Sin embargo, el juez archivó provisionalmente la causa el 13 de agosto y, según la comunidad islámica, desde entonces no tienen constancia de que los Mossos hayan aportado ningún otro informe ni se haya practicado ninguna actuación para aclarar los hechos. La comunidad islámica lamenta que, una vez se determinó que el incendio pudo haber sido provocado, el juzgado ha mantenido una actitud de "absoluta pasividad" a la hora de aclarar los hechos, ya que no ha llevado a cabo ninguna diligencia para identificar al autor o autores materiales.

Ataque directo a una comunidad religiosa

A partir de las primeras conclusiones de los Mossos, la comunidad islámica de Piera sostiene que el ataque a la mezquita no constituye solo una agresión para provocar un incendio o causar un daño material, sino que "representa un ataque directo contra una comunidad religiosa", para promover el "odio y la violencia" hacia los musulmanes y sus signos religiosos.

En su escrito, afirma que queda "meridianamente claro" que el objetivo del incendio era el "menosprecio, la humillación o el descrédito" hacia la comunidad islámica, en lo que supone un delito de odio. En este sentido, subraya que el incendio de la mezquita no fue el único incidente relacionado con la comunidad islámica o sus miembros en Piera, ya que en los últimos meses se han producido "varios ataques vinculados al racismo, la xenofobia y la discriminación".

Según la comunidad islámica, ante un posible delito que vulnera los derechos fundamentales, las autoridades tienen que llevar a cabo un "esfuerzo adicional" en sus investigaciones. Por este motivo, piden al juez que reabra la causa y derive la investigación a la Unidad Central de Delitos de Odio y Discriminación de los Mossos d'Esquadra, para que elabore un atestado específico sobre el incendio de la mezquita.

También solicitan que, para tratar de identificar al autor o autores del incendio, los Mossos analicen los datos de tráfico y de localización de teléfonos móviles en la zona aquella madrugada.