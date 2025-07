Piera muestra la cohesión del pueblo tras el ataque a la mezquita: "No conseguirán romper la convivencia"

"Han dañado la mezquita, pero han dejado a las comunidades musulmanas y al pueblo más unido". Con estas palabras, el presidente de la mezquita de Piera, Yahya Mokhtari, describía la emoción de ver a la gente a punto de salir en marcha para la manifestación contra el ataque al centro islámico el pasado sábado. La acción de rechazo ha conseguido movilizar a cerca de 500 personas entre miembros de la comunidad musulmana y el resto de vecinos del pueblo, y ha dejado un mensaje claro: "no conseguirán romper la convivencia".

Con el lema "no fue un incendio, fue un delito de odio", han iniciado la marcha por la carretera Llobregat con carteles antirracistas y cánticos como "mezquita sí, odio no; la diversidad es riqueza". Entre la multitud, había familias enteras, jóvenes que sostenían carteles antirracistas y antifascistas y personas mayores del pueblo que se abanicaban para soportar el calor, además de una amplia representación de diputados en el Parlament como Oriol Junqueras, de ERC, o Toni Castellà, de Junts.

Otras

A lo largo de la manifestación, que ha recorrido el centro de Piera, se ha puesto de manifiesto el dolor que ha provocado el ataque a la mezquita para la comunidad musulmana. "Ver cómo en cinco minutos se desvaneció el trabajo de cinco años es muy doloroso. La mezquita se construyó con el esfuerzo y la ilusión de las familias, que pusieron dinero de su propio bolsillo. Le dábamos mucha prioridad, porque para nosotros no es solo el espacio donde rezamos, sino el lugar donde nos reunimos, aprendemos árabe, celebramos nacimientos, bodas...", explicaba la pierense Chaima Mokhtari.

Al frente de la manifestación, el presidente de la comunidad se llevaba las manos al corazón para expresar el agradecimiento ante las muestras de solidaridad a medida que avanzaban por las calles. Neus Lluch, una vecina de Piera, ha asistido con sus dos hijos. "Lo que me ha traído aquí es una mezcla de emociones, pero sobre todo la rabia que me provoca ver arder un símbolo que no es neutral. No podemos permitir que esto pase desapercibido. La manifestación de hoy es una forma de decir basta, esto no nos representa".

La manifestación ha finalizado en la mezquita, donde se han leído discursos por parte de las entidades convocantes. "No ha sido un accidente, ha sido un ataque islamófobo. No es un caso aislado, es el resultado de un discurso político irresponsable", ha dicho una portavoz de la Unidad contra el Racismo y el Fascismo de Piera. Por su parte, el presidente de la mezquita ha dicho que "no queremos venganza, solo justicia" y ha agradecido la presencia de los vecinos y del Ayuntamiento de Piera. "Vuestra presencia nos reconforta".