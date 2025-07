El odio y el miedo erosionan Piera tras el incendio de la mezquita: “Nos están enfrentando"

Una semana después del incendio de la mezquita de Piera, y a pocas horas de la manifestación de repulsa de este ataque intencionado, Sofia descansa en un banco del único bar de la urbanización de Can Claramunt, uno de los 19 barrios de montaña de esta localidad del Anoia. Entre risas, se refiere al incendio con un comentario que ya corre por el barrio: “¿A qué te refieres, a la barbacoa de la mezquita?”. Cada vez son más los vecinos que, sin tapujos, culpan a los inmigrantes magrebís de todos los problemas que sufren y justifican el ataque como un acto de defensa de los más jóvenes del municipio [aunque, una vez confirmada la intencionalidad del fuego, las hipótesis de las causas siguen abiertas]. También aumentan las amenazas que recibe el colectivo magrebí. “Pase lo que pase, no te preocupes, nosotros somos los culpables de todo”, bromea Khalid, un chaval de 18 años que la próxima semana debe dejar el centro de menores de Piera y se ve durmiendo en la calle. En pocos meses, la rabia y el odio se han ido canalizando entre unos y otros. “Nos están enfrentando”, resume Laura, dependienta de una gasolinera.

Hace siete años que Sofía llegó a Can Claramunt. Vecina de L’Hospitalet de Llobregat, acompañó hasta este lugar a su madre, enferma de cáncer, para cumplir su sueño. “Abrimos juntas un bar que ahora está cerrado. Ella murió y yo me quedé. La vida aquí ya lo ves, estamos abandonados de la mano de Dios. Las calles, llenas de socavones; a la Guardia Urbana ni se la ve”, se queja. Hace una semana le robaron el móvil y la moto. “El móvil fue un chaval marroquí, la moto ya no lo sé, pero no tengo mucha duda de que no debía comer jamón”, sigue. Luis, otro vecino y amigo, la escucha y asiente. “Hay demasiados inmigrantes, sobre todo los jóvenes, que van a por nosotros”, dice. "Aquí hay mucha gente con ganas de venganza", apuntan.

Panorámica de Can Canals, urbanización de Piera. AUTOR: JORDI OTIX / Jordi Otix / EPC

Patrullas en urbanizaciones

En estas urbanizaciones es donde se encuentra el grueso de la población de Piera. En el siglo pasado eran masías y campos: sus dueños los parcelaron y los vendieron a vecinos del área metropolitana que construyeron segundas residencias. Algunos las revendieron, otros se quedaron y muchos las perdieron durante la crisis financiera. Algunas están ocupadas por familias atendidas por servicios sociales, otras se han convertido en fábricas de marihuana, y otros son chalets, más o menos exclusivos. En una de estas casas viven los padres de Juan, que han estado años conviviendo pared con pared con una plantación 'indoor' en una casa abandonada. “Al final la tapió mi padre”, dice el joven. Explica que hace años que los vecinos se han organizado contra las ocupaciones en patrullas. Y ahora estos chats siguen más activos que nunca. “Es por ahí donde se cuelan los vídeos, el TikTok, el discurso del odio. La gente que vive aquí siempre se ha sentido muy abandonada: esta calle la asfaltó mi padre. Creen que en el ayuntamiento ya no se puede confiar… y ahora se agarran a la ultraderecha”, sigue. Él hace meses que ha dejado este pueblo. “Estoy harto de ver cómo crece el odio”.

Sofía y Luis, vecinos de Can Claramunt. AUTOR: JORDI OTIX / Jordi Otix / EPC

“Somos los nadie, estamos abandonados, y cada uno hace lo que puede”, afirma Emilio, en el núcleo de Can Canals. Él también lo tiene claro. “El problema de Piera es la seguridad”. ¿En qué sentido? “Que los ‘moros’ no paran de robar. No quiero generalizar, no son todos, pero nos estamos hartando”. También opina que los atacantes de la mezquita son jóvenes de Piera “hartos de los inmigrantes”. "La gente les tiene miedo, sale de casa armada, con cuchillos o navajas para defenderse si ocurre algo". Habla de un miedo plural que se va extendiendo. “Tengo miedo, hay lugares a los que no voy”, dice Sonia, de 16 años.

Discurso de odio

El párroco de la iglesia, Carles Muñiz, también se conoce muy bien estas urbanizaciones. Muchos de los usuarios de Cáritas viven en ellas, en hogares más que precarios, y, en muchos casos, ocupados. “El 80% de los usuarios de Cáritas son españoles, y entre ellos, curiosamente, también está creciendo el discurso del odio, se quejan que por culpa de los marroquís no les atienden bien en servicios sociales o en el médico, lamenta. También la violencia está en auge. Varios trabajadores de servicios sociales han sufrido agresiones en su puesto de trabajo, así como en el CAP. “La frustración va subiendo de nivel”, advierte Muñiz. A pesar de todo, nadie aplaude abiertamente lo ocurrido en el centro de culto. Tampoco los vecinos que viven frente a la mezquita incendiada, que en 2020, cuando la comunidad compró el solar, ya pidieron que no se construyera frente a su casa. “Yo ahora tengo miedo, porque si van a por ellos… recibiremos nosotros”, comenta Erminia, otra vecina.

Interior de la mezquita vieja del pueblo. AUTOR: JORDI OTIX / Jordi Otix / EPC

El último incidente que avivó los ánimos en Piera fue una pelea entre jóvenes en el parque del Gall Mullat, a finales de mayo. Un joven migrante de un centro tutelado de la Generalitat en Hostalets y otro joven de Piera se enfrentaron en una pelea. El joven migrante mostró una navaja. Después de eso llegaron las protestas de Vox frente al centro, las contramanifestaciones por la convivencia y las pedradas de noche, cuando unos encapuchados lanzaron cócteles molotov caseros a los chicos del centro de menores de Piera. Ha habido detenidos, al menos dos de nacionalidad española. "La alcaldesa no nos ha recibido nunca, y la gente se está hartando. Es normal. Aunque, bueno, yo creo que en realidad lo que está pasando es que por cuatro que no hacen lo que deben nos estamos enfrentando entre nosotros", resume Laura.

"Tenemos la culpa de todo"

“No hicimos nada, pero van a por nosotros, tenemos la culpa de todo”, se queja Khalid. Integra un grupo de cuatro jóvenes que, a las once de la mañana, caminan sin rumbo por el pueblo. Dos de ellos, Moad y Rayan, ya han cumplido los 18. Uno dice que trabaja en la Seat, otro explica que es mozo de almacén, pero duermen en la calle. “A nosotros nadie nos alquila un piso”, se queja Khalid, que teme que en los próximos meses les tocará seguir los mismos pasos. Lo cuentan en la calle, fumando un cigarrillo tras de otro. Moad es el que anda más perdido, apenas se sostiene erguido. “Fuera de mi casa”, les exige un vecino jubilado, blandiendo un bastón. Con los ojos enrojecidos, y la cara muy tensa, pide que se vayan. “No os queremos, solo nos dais problemas”, sigue el señor mayor, resguardado tras la puerta.

Cartel en la mezquita del pueblo que anuncia la manifestación convocada este viernes. AUTOR: JORDI OTIX / Jordi Otix / EPC

La escena ocurre frente de la mezquita de Piera, donde desde 2012, la comunidad musulmana paga un alquiler mensual de más de mil euros para poder rezar. “Nuestro sueño era tener nuestro lugar, por eso invertimos lo poco que teníamos en la nueva mezquita”, dice Yahya Mokhtari. Él estudió Física en Tánger, pero llegó en los 90 a Piera buscando los derechos y libertades que no tenía en Marruecos. Nunca homologó su título y trabaja de noche en una fábrica de aperitivos. Pero sonríe orgulloso hablando de su hija. Es biotecnóloga. “Yo lo que no quiero es que se rompa la convivencia, no quiero que haya un ellos y un nosotros”, insiste una y otra vez.

Vecinos del pueblo. AUTOR: JORDI OTIX / Jordi Otix / EPC

Miedo entre migrantes

Quizá sea demasiado tarde. De hecho, entre algunos migrantes ya va calando el miedo. Una mujer que regenta un negocio y que prefiere no decir su nombre explica un encontronazo con un cliente. “Cuando le iba a cobrar me dice: ‘Ya sé dónde estáis, un día vengo y os quemo, como la mezquita’. Y se ha reído. ¿Cómo puede reírse una persona de esto? Me da vergüenza vivir en este mundo”.

“Claro que hay magrebís que la lían, que roban… pero esto no significa que seamos así. No entiendo qué está pasando, el porqué de este racismo”, añade Mohamad Yahia, trabajador de la Seat de Martorell que llegó a Piera con sus padres a los 3 años. Ahora tiene 28. “Yo quiero vivir aquí en paz, tranquilo”. De repente aparece Sasha, un hombre mayor al que ya le han roto la furgoneta en tres ocasiones. “A los inmigrantes también nos roban, ¿sabes? Pero no vamos señalando a nadie”, dice. “Sea como sea, estamos aquí, hay esperanza. El odio parece que está ganando. Pero yo miedo no tengo. Que pase lo que tenga que pasar, pero yo soy de Piera, soy catalán, y no hago daño ni mal a nadie. Aquí me quedo”, añade Yahia.