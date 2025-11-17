Cumbre del clima 2025, en directo: última hora de la COP30 de Brasil y de la participación de España en las negociaciones

La cumbre de Brasil se encalla en el dilema climático del "huevo o la gallina": ¿van antes las acciones o el dinero para llevarlas a cabo?

Tras una semana de reuniones técnicas, todo apunta a que la cumbre del clima de Brasil llega a su ecuador y se encalla con el escollo de siempre. El dilema del "huevo o la gallina" pero, en este caso, llevado al ámbito de la diplomacia climática. ¿Es más importante impulsar acciones climáticas realmente ambiciosas o movilizar fondos para llevarlas a cabo? ¿Acaso sirven de algo las promesas que no se pueden cumplir por falta de financiación? ¿Y qué sentido tiene movilizar cantidades ingentes de dinero si la suma de todos los planes presentados no garantiza algo tan básico como una hoja de ruta para esquivar un calentamiento global extremo?

El choque de posturas está siendo frontal. O mejor dicho, existencial. Por un lado, el G77, el bloque de países en vías de desarrollo, reclama que los estados más ricos y más contaminantes del globo, a los que se les atribuye "la culpa" del cambio climático, aumenten de forma drástica su financiación para ayudar a las zonas más vulnerables del planeta a paliar los efectos del caos climático, mejorar sus mecanismos de adaptación y acelerar su transición energética. Pero por otro lado, voces como Europa afirman que, en estos momentos, lo prioritario no es la cuestión de las finanzas sino trazar una hoja de ruta más ambiciosa para frenar el calentamiento global y evitar que los desastres naturales vayan a más. En ambos casos, la preocupación de base es la misma: a todos les preocupa el impacto de la crisis climática y todos, al unísono, quieren avanzar hacia soluciones. Pero mientras unos piden abordar primero la causa y después los efectos, los otros insisten en que sin financiación no se puede entablar conversación ninguna. | La cumbre de Brasil se encalla, por Valentina Raffio.