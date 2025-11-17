En Directo
Cumbre del clima 2025, en directo: última hora de la COP30 de Brasil y de la participación de España en las negociaciones
Todo lo que estamos ganando en el intento de salvar el mundo de la crisis climática
Entre el 10 y el 21 de noviembre, diplomáticos de todo el mundo se reunirán el Belém (Brasil) para debatir sobre cómo acelerar el recorte de emisiones, avanzar en adaptación climática y movilizar más fondos para la causa. Todo apunta a que este encuentro podría ser uno de los más importantes y complejos de los últimos años ya que, en la práctica, tendrá que batallar entre la urgencia planetaria y el negacionismo de países como el Estados Unidos de Trump.
Siga en este directo la actualidad sobre las negociaciones, los debates y los anuncios de la cumbre del clima de Brasil (COP30).
No será un proceso rápido, pero sí es irreversible. Incluso si las emisiones de gases de efecto invernadero y el correspondiente calentamiento climático que éstas generan se parara en seco ahora mismo, sería inevitable una subida del nivel del mar por efecto de los daños causados ya hasta ahora. Las partes más amenazadas son las orillas de baja cota y las islas con escaso relieve. Los expertos advierten de que las temperaturas globales podrían superar un aumento de 3°C respecto a la era preindustrial para 2100, lo que conllevará un aumento medio del nivel del mar de entre 30 y 120 centímetros, o incluso más.
El cambio climático polar podría agravar los riesgos para la salud mundial, advierte un estudio
El cambio climático en las regiones polares de la Tierra se está revelando como un factor poco reconocido de riesgos para la salud global, con consecuencias que van mucho más allá del Ártico y la Antártida, alerta un equipo internacional de científicos que ha estudiado las complejas conexiones entre los cambios físicos en el Ártico y la Antártida que podrían amplificar los impactos climáticos en la salud humana a nivel mundial.
Los investigadores, liderados por la profesora Gail Whiteman, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Exeter (Reino Unido), revisaron una amplia gama de literatura científica sobre climatología, salud pública y otros campos y descubrieron que los modelos actuales subestiman los impactos directos e indirectos del cambio en las regiones polares sobre los problemas de salud global, desde enfermedades crónicas hasta problemas de salud mental y complicaciones del embarazo.
Brasil pide "flexibilidad" ante la falta de progreso en los temas más polémicos de la COP
La Presidencia brasileña de la cumbre climática de la ONU (COP30) que se celebra en Belém pidió este sábado "flexibilidad" de cara a las negociaciones de la próxima semana, ante la falta de progreso en torno a los temas más polémicos.
En la sesión plenaria que cerró la primera semana de la conferencia y que empezó más de tres horas tarde, el presidente de la COP30, André Corrêa do Lago, llamó a los negociadores a "acelerar" las discusiones porque "hay mucho trabajo por delante".
A la presión se sumó el secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, Simon Stiell, quien dijo que los países "necesitan dar más".
"Si no nos alineamos y encontramos puntos de acuerdo en temas importantes para otros, la COP30 no entregará los resultados que muestran que (el Acuerdo) de París está funcionando", alertó.
La cumbre de Brasil se encalla en el dilema climático del "huevo o la gallina": ¿van antes las acciones o el dinero para llevarlas a cabo?
Tras una semana de reuniones técnicas, todo apunta a que la cumbre del clima de Brasil llega a su ecuador y se encalla con el escollo de siempre. El dilema del "huevo o la gallina" pero, en este caso, llevado al ámbito de la diplomacia climática. ¿Es más importante impulsar acciones climáticas realmente ambiciosas o movilizar fondos para llevarlas a cabo? ¿Acaso sirven de algo las promesas que no se pueden cumplir por falta de financiación? ¿Y qué sentido tiene movilizar cantidades ingentes de dinero si la suma de todos los planes presentados no garantiza algo tan básico como una hoja de ruta para esquivar un calentamiento global extremo?
El choque de posturas está siendo frontal. O mejor dicho, existencial. Por un lado, el G77, el bloque de países en vías de desarrollo, reclama que los estados más ricos y más contaminantes del globo, a los que se les atribuye "la culpa" del cambio climático, aumenten de forma drástica su financiación para ayudar a las zonas más vulnerables del planeta a paliar los efectos del caos climático, mejorar sus mecanismos de adaptación y acelerar su transición energética. Pero por otro lado, voces como Europa afirman que, en estos momentos, lo prioritario no es la cuestión de las finanzas sino trazar una hoja de ruta más ambiciosa para frenar el calentamiento global y evitar que los desastres naturales vayan a más. En ambos casos, la preocupación de base es la misma: a todos les preocupa el impacto de la crisis climática y todos, al unísono, quieren avanzar hacia soluciones. Pero mientras unos piden abordar primero la causa y después los efectos, los otros insisten en que sin financiación no se puede entablar conversación ninguna. | La cumbre de Brasil se encalla, por Valentina Raffio.
El rompehielos de Greenpeace atraca en Barcelona para exigir "acción climática" a la cumbre del clima
El buque rompehielos Arctic Sunrise de Greenpeace se encuentra este fin de semana en Barcelona con el objetivo de urgir una mayor ambición y liderazgo político en la trigésima Conferencia de las Partes (COP30) de la ONU sobre el Cambio Climático, que se celebra en Belém (Brasil). El buque está atracado en el Moll d'Espanya (plaza de l'Odissea) y esta abierto al público tanto este sábado como el domingo, de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, ha explicado la organización ecologista.
Se trata de una embarcación emblemática de la organización ecologista internacional, que compró en 1995. Hasta entonces había sido un pesquero de focas, lejos del carácter activista que ha adquirido en las últimas tres décadas. La visita se enmarca en un momento que considera "crítico" desde el punto de vista climático, tras superarse el límite de 1,5 grados centígrados del Acuerdo de París en 2024. En ese sentido, Greenpeace subraya que la COP30, que finaliza el 21 de noviembre, es una "oportunidad clave" para detener la crisis ecológica global.
Más de 50 ciudades respaldan la creación de un tratado global de alimentación sostenible para luchar contra el cambio climático desde la mesa
La forma en la que hemos alimentado hasta ahora, desde la producción de comida hasta la elección de platos que llevamos a nuestra mesa, se ha convertido en uno de los grandes motores de la deforestación y pérdida de biodiversidad a escala global, una fuente de contaminación de ecosistemas y aguas y en la segunda causa de emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso mismo, según reclaman decenas de entidades ecologistas de todo el mundo, la verdadera lucha climática empieza por cambiar la forma en la que nos alimentamos. En los últimos meses, más de medio centenar de ciudades se han adherido a la iniciativa Plant Based Treaty para reclamar un tratado global, similar al Acuerdo de París, pero sobre alimentación sostenible. "Se trata de algo climáticamente imprescindible si queremos frenar el avance de la crisis climática y, además, también beneficioso para nuestra salud", afirma Enric Noguera, coordinador de la campaña para Naciones Unidas | Lee la crónica de Valentina Raffio.
Miles de manifestantes protestan en Brasil contra la cumbre del clima
Miles de personas han participado este sábado en la manifestación convocada en Belém (Brasil) contra la 30ª Conferencia de las Partes de Naciones Unidas Contra el Cambio Climático (COP30), convocada por la Cumbre de los Pueblos bajo el lema 'Desde el Amazonas para el mundo: Fin de la desigualdad y del racismo ambiental. Justicia climática ya'.
Este quinto día de la cumbre climática celebrada en Belém ha comenzado fuera del recinto oficial con la marcha de activistas, incluidos pueblos indígenas, informa el diario 'Folha de Sao Paulo'.
Valentina Raffio
La iniciativa busca promover "un sistema alimentario justo y basado en plantas" que "nos permita vivir de forma segura dentro de los límites de nuestro planeta y reforestar la Tierra"
Valentina Raffio
El encuentro de Belém llega a su ecuador con las negociaciones estancadas y los debates reconvertidos en "sesiones de terapia grupal" en las que nadie quiere ceder en su posición
La financiación para países en desarrollo tensa la COP30: "No hay punto de encuentro"
La cumbre climática de la ONU (COP30) que se celebra en Belém vive momentos de tensión, ante la demanda de los países en vías de desarrollo de incluir en las negociaciones formales la responsabilidad de las naciones ricas de darles financiación.
La Presidencia brasileña de la conferencia abrió el lunes consultas informales con los países para decidir si este tema sería discutido en la agenda oficial, lo que tiene que ser aprobado por consenso.
Tras varios días de conversaciones, todavía no se ha llegado a un acuerdo debido a la oposición de las naciones desarrolladas, y los ánimos empiezan a caldearse.
Este viernes, el presidente de la COP30, el brasileño André Corrêa do Lago, anunció durante una rueda de prensa al final del día que se realizará una última ronda de consultas informales el sábado por la mañana antes de reportar sobre las conclusiones en el plenario.
Con todo, una negociadora latinoamericana que participó en la reunión de este viernes dijo a EFE bajo condición de anonimato que "no hay punto de encuentro" entre los bloques y que ve "complicada" una solución.
