Psicología
Marian Rojas, psiquiatra: "Todos tenemos dentro una capacidad natural de superación, aunque a veces quede silenciada por el miedo, la ansiedad o el agotamiento"
Para la experta en salud mental, nos hemos de recordar todo lo superado hasta el momento para seguir adelante
Marian Rojas, psiquiatra, sobre por qué las personas enferman en vacaciones: "Vivimos en modo supervivencia"
Marian Rojas, psiquiatra: "Cuando alguien se siente visto, escuchado y aceptado, se fortalece por dentro"
María Rueda
Hay circunstancias en la vida que hacen que no nos sintamos tan bien como quisiéramos. En ocasiones, la incertidumbre, la sobrecarga emocional y las noticias negativas se apoderan de nosotros y acabemos agotados, ansiosos o, simplemente, desbordados. Frente a este estado de negatividad, la psiquiatra Marian Rojas ha hecho a través de una publicación de Instagram un llamamiento a la tranquilidad, asegurando que todos contamos con una herramienta para afrontar esos momentos.
Capacidad natural de superación
Para la experta en salud mental, cuando atravesamos momentos difíciles, debemos recordarnos la capacidad de superación de la que todos, sin excepción, disponemos: “Todos tenemos dentro una capacidad natural de superación, aunque a veces quede silenciada por el miedo, la ansiedad o el agotamiento”.
Reconocer lo superado
Algo clave para empezar a sentirnos mejor es no “negar las dificultades, sino recordarte quién eres en medio de ellas”, ha continuado Rojas.
Para la profesional, no es una tarea fácil dejar de enfocarnos en aquello que nos preocupa, pero es algo necesario para poder reconocer todo lo que ya hemos superado.
Realizar algo que nos parecía inalcanzable o sobreponernos a la adversidad, levantándonos tras una caída, son demostraciones de nuestra capacidad de superación, por lo que recordarnos estos hitos personales puede beneficiarnos a la hora de encarar nuevas situaciones similares. La psiquiatra lo ha resumido así: “No puedes controlar todo lo que ocurre fuera. Pero sí puedes recordarte todo lo que has logrado hasta hoy”.
