Las personas con TDAH identifican fortalezas que pueden mejorar su salud mental, según un estudio

Una persona diagnosticada con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) no solo puede tener una vida plena sino que, además, posee fortalezas que le pueden ayudar a vivir con mayor salud mental que el conjunto de la población. Este es uno de los resultados de la investigación que ha comparado a 200 personas británicas con TDAH con otras 200 personas sin este trastorno y que, de forma prudente, describe que el TDAH es un factor protector.

El resultado es el siguiente: las personas con TDAH valoraron disponer con más intensidad de fortalezas y habilidades. Al usar estas cualidades, se sienten más felices, más sanos y menos estresados. El uso de estas habilidades se asocia a una mejor calidad de vida y menos síntomas de salud mental.

En concreto, las fortalezas específicas en las que los participantes con TDAH destacan sobre el resto son la hiperconcentración, el humor, la creatividad, la espontaneidad y la intuición. Y a pesar de que se asocia este trastorno a desafíos en el ámbito laboral, en las relaciones humanas y la salud mental, esta investigación constata que estas personas son tan capaces y propensas a identificar y usar sus fortalezas cotidianas como las personas neurotípicas [sin TDAH].

"Reconocen muchas fortalezas"

El estudio es una colaboración entre investigadores de la Universidad de Bath, el King's College británico y la Radboud University Medical Center de los Países Bajos, que han unido esfuerzos para medir por primera vez las fortalezas psicológicas asociadas al TDAH.

Esto es lo que subraya la investigadora principal, la profesora adjunta Martine Hoogman, de los Países Bajos, en declaraciones a Science Daily: "La investigación sobre las fortalezas relacionadas con el TDAH aún se encuentra en sus etapas iniciales. La mayoría de los estudios preguntan únicamente a personas con TDAH sobre sus fortalezas, pero preguntamos también a personas neurotípicas [sin TDAH]. Descubrimos que las personas sin TDAH reconocen muchas de las mismas fortalezas, pero solo quienes tienen TDAH comparten algunas. Esto nos ayuda a comprender mejor las fortalezas" que aporta el trastorno.

Saber que tenemos ciertas habilidades y utilizar estas fortalezas cuando sea apropiado puede ser beneficioso para nuestro bienestar Pint Shah — Profesor asociado de Psicología en la Universidad de Bath

En este sentido, el investigador Pint Shah, profesor asociado de Psicología en la Universidad de Bath, afirma: "Saber que tenemos ciertas habilidades y cualidades positivas a nuestra disposición y utilizar estas fortalezas cuando sea apropiado puede ser beneficioso para nuestro bienestar. Esto puede parecer obvio, pero ahora que nuestra investigación confirma esta hipótesis, podemos comenzar a diseñar apoyos psicológicos con esta evidencia".

Apoyos como programas psicoeducativos, coaching y terapias personalizadas que ayuden a estas persona a identificar y aplicar estas fortalezas. No en vano, el grupo investigado mostró unos niveles de bienestar subjetivo y de calidad de vida -física, psicológica y ambiental- menores que la población general y más síntomas de salud mental. El uso de las fortalezas positivas en personas con o sin TDAH "se asociaron con un mayor bienestar, una mejor calidad de vida y menos síntomas de salud mental", según la investigación.