De la investigación al paciente: el reto de la salud del futuro

Catalunya cuenta con uno de los ecosistemas de salud más dinámicos e innovadores de Europa. Hospitales punteros, centros de investigación y universidades reconocidos mundialmente y un tejido empresarial y profesional que sitúan al país como punta de lanza de este sector. Pero los retos son ingentes y los cambios cada vez más rápidos, frente a una sociedad envejecida y que tiende a cronificar sus enfermedades.

Estos fueron algunos de los puntos tratados en un foro organizado por EL PERIÓDICO en el Recinto Modernista de Sant Pau, bajo el título Catalunya, motor de innovación en salud. Representantes de la Administración, de empresas y profesionales del sector debatieron sobre los grandes retos de futuro e incidieron en la importancia de la colaboración público-privada, de la inversión en I+D, la fidelización del talento, la necesidad de una regulación más ágil y pusieron de relieve la prevención como gran arma contra emergencias médicas como el ictus.

Arrancó la jornada la consellera de Salut, Olga Pané, reivindicando la innovación como la principal vía para afrontar los grandes cambios demográficos, climáticos y científicos que tensionarán el sistema sanitario las próximas décadas. Frente a un público que llenó la sala del Sant Pau, recordó que Catalunya podría alcanzar los nueve millones de habitantes hacia 2040, con dos millones de personas mayores de 65 años. “¿Cómo harán las sociedades desarrolladas de nuestros estados del bienestar para afrontar este reto? Innovando; no hay otra”, afirmó la consellera. Pané defendió que esta innovación debe de ser tanto científica como organizativa y estar estrechamente ligada a la tecnología y a los nuevos avances para garantizar la sostenibilidad de un sistema que cada año registra 100.000 nuevas tarjetas sanitarias.

Olga Pané, Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya / Maite Cruz

“Tenemos que ser capaces de armar alianzas, coaliciones efectivas en favor del paciente y de la salud” Olga Pané — Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya

La consellera destacó el peso económico del sector de la salud en Catalunya, que representa el 7,6% del PIB y reúne más de 1.600 empresas y más de 300.000 puestos de trabajo. “Gastar en salud es invertir; ahora y en el futuro, sobre todo en el futuro”, subrayó, pero ahondó en que innovar no sólo es captar inversión, sino conseguir que los avances se traduzcan en mejores resultados para los pacientes. “El resultado final se tiene que ver en la práctica asistencial”, concluyó, defendiendo una mayor conexión entre investigación, empresas y sistema sanitario y una evaluación rigurosa de qué innovaciones aportan valor y pueden incorporarse con garantías y equidad.

Un gran ‘hub’ de salud

Catalunya tiene los ingredientes para consolidarse como uno de los grandes ecosistemas europeos de salud y ciencias de la vida, pero necesita acelerar los procesos administrativos, simplificar la regulación y reforzar la colaboración entre el sector público y el privado. Esta es una de las principales conclusiones de la mesa redonda El peso estratégico del sector farmacéutico en la economía catalana, en la que participaron Jordi Sánchez, CEO de Bayer Iberia, y Robert Fabregat, director general de Biocat.

Ignasi Carrasco, Director del Área Asistencial del Servei Català de la Salut . / Maite Cruz

“Para elaborar alianzas hay que ver qué necesidades tiene el sistema y el paciente y, entonces, innovar” Ignasi Carrasco — Director del Área Asistencial del Servei Català de la Salut

Catalunya concentra el 44% de las plantas de producción de medicamentos del Estado y genera la mitad de las exportaciones farmacéuticas. Según los datos expuestos durante el debate, el sector farmacéutico contribuye con 7.800 millones de euros al PIB catalán y genera 85.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos. Para Jordi Sánchez, uno de los principales atractivos de Catalunya es precisamente la suma de activos que conforman el ecosistema: investigación, profesionales cualificados y una red hospitalaria de referencia.

Pero disponer de este potencial no es suficiente. “Lo que necesitamos es que todo esto se una a esta agilidad de procesos, en hacer que las cosas pasen y pasen más rápido”, advirtió Sánchez, puesto que “una innovación que no llega al paciente siempre será una innovación incompleta”, concluyó.

Jordi Sánchez, CEO de Bayer Iberia. / Maite Cruz

“Tenemos todo el potencial para ser un ‘hub’ de innovación, pero necesitamos agilizar los procesos” Jordi Sánchez — CEO de Bayer Iberia

Desde su experiencia al frente del Biocat, Robert Fabregat juzgó que Catalunya ya ha superado la etapa de ser una promesa del sur de Europa y es hoy “uno de los ecosistemas de referencia” en el continente.

Uno de los retos actuales y que centró el debate fue la legislación y sus tiempos. “La regulación no es mala”, sentenció Fabregat, argumentando que garantiza la evidencia científica, la privacidad y la confidencialidad. El problema, añadió, son “las excesivas capas y fragmentaciones en Europa”, que acaban ralentizando la toma de decisiones y la adopción de la innovación. En la misma línea, Jordi Sánchez defendió que la regulación debe ser “proporcionada y compatible con la inversión” y convertirse en una palanca de competitividad y de atracción de capital.

Robert Fabregat, Director general del Biocat. / Maite Cruz

“En Europa tenemos unos valores que nos hacen singulares pero que a veces nos hacen ir un poco más lentos” Robert Fabregat — Director general del Biocat

Otro de los ejes del debate fue la necesidad de entender la industria y el sistema público como partes de un mismo ecosistema. “La industria farmacéutica y el sector público son dos caras de la misma moneda”, afirmó Fabregat. La pandemia de covid apareció como el principal ejemplo de esta cooperación, una experiencia que debería servir ahora para abordar nuevos retos y compartir riesgos. Frente a la gran competencia internacional, el director general de Bayer Iberia, Jordi Sánchez, señaló tres pilares: “investigación y desarrollo, capacidad productiva y talento”.

Precisamente, fidelizar talento seguirá siendo clave. Sánchez consideró que la mejor fórmula es ofrecer proyectos con propósito y continuidad, mientras que Fabregat destacó que el talento dispone hoy de más oportunidades para regresar después de haber trabajado en el extranjero.

El ictus y su prevención

La segunda mesa de debate se centró en analizar un caso concreto: el ictus, la prevención y la incorporación de nuevas herramientas para garantizar la calidad de vida a los pacientes. Esta es una enfermedad que sufren cada año más de 13.000 personas en Catalunya y que continúa siendo uno de los principales retos de salud pública por su mortalidad, pero también por las secuelas físicas, cognitivas, emocionales y sociales que deja. “Una de cada cuatro personas de más de 25 años sufrirá un ictus a lo largo de su vida”, advirtió Yolanda Silva, jefa del servicio de Neurología del Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona.

Yolanda Silva, Jefa de Servicio de Neurología del Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. / Maite Cruz

“Innovación quiere decir creatividad, es darle vueltas a cómo podemos hacerlo mejor, poniendo esfuerzo y compromiso” Yolanda Silva — Jefa de Servicio de Neurología del Hospital Universitari Dr. Josep Trueta

El impacto de esta enfermedad no es solo sanitario, afecta también a las familias, al trabajo y a la economía. El 74% de las personas que cuidan de personas que han sufrido un ictus en Catalunya son mujeres, a menudo mujeres de edad avanzada, según los datos expuestos durante el debate. “Hay un coste muy importante desde el punto de vista humano y social”, destacó la directora de la Fundació Ictus, Esther Duarte.

Ante esta realidad, los participantes en la mesa defendieron un cambio de paradigma: pasar de un sistema esencialmente reactivo a un modelo que sitúe la prevención en el centro. El director del área asistencial del Servei Català de la Salut, Ignasi Carrasco, recordó que la atención primaria ya trabaja en la prevención del riesgo cardiovascular, con especial atención al control de la hipertensión, la diabetes, el colesterol y el tabaquismo.

Esther Duarte, Directora de la Fundació Ictus. / Maite Cruz

“Es necesario que los pacientes de ictus participen de una manera más activa en todo el proceso” Esther Duarte — Directora de la Fundació Ictus

En las personas que ya han sufrido un ictus, el reto es evitar un segundo episodio. Silva reivindicó la importancia de explicar al paciente qué ha provocado el episodio y qué papel desempeña el tratamiento. “Si no les explicamos qué han tenido y por qué, será muy difícil que haya una adherencia al tratamiento”, señaló la neuróloga. La prevención secundaria pasa así tanto por los medicamentos como por el control de los factores de riesgo y los hábitos de vida.

Carrasco abogó por una atención integrada que conecte el hospital, la atención primaria, la rehabilitación y los servicios sociales. A lo que Duarte añadió: “No nos centremos solo en la fase aguda, hay toda una vida después de un ictus”.

En este sentido, Silva destacó la reciente creación del programa Pacient Expert en Ictus del Departament de Salut, por el cual se ha elaborado una guía y que este mes de septiembre arrancará con una prueba piloto.

Tecnología de futuro

La tecnología aparece como otra de las grandes aliadas. Los participantes destacaron el potencial de los dispositivos capaces de detectar arritmias, la telemedicina y la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico. El sistema Teleictus, por ejemplo, permite que un neurólogo asesore a distancia a profesionales de hospitales que no disponen de un especialista, acelerando la toma de decisiones y el acceso a los tratamientos.

Por otro lado, para mejorar la rehabilitación de los pacientes, se están aplicado programas de realidad virtual inmersiva añadidos la rehabilitación convencional con buenos resultados.

Un momento de la conversación de Sebastian Guth con la periodista de Internacional de EL PERIÓDICO, Irene Benedicto. / Maite Cruz

Sebastian Guth: «La sanidad es un deporte de equipo»

Chief Operating Officer de Bayer Pharmaceuticals

-¿Cuáles cree que son las decisiones clave que Europa debe tomar hoy para garantizar que se mantenga a la vanguardia de la innovación médica durante la próxima década?

-Europa ha estado a la vanguardia, sin embargo, hoy en día hemos perdido gran parte de nuestra competitividad. Hay cinco aspectos en los que debemos centrarnos: el acceso a talento y científicos de primer nivel, el acceso a capital, un entorno regulatorio predecible y fiable, un marco sólido de propiedad intelectual y estar dispuestos a pagar por la innovación.

-A esto se suma la presión que soportan los sistemas sanitarios debido al envejecimiento de la población y a las enfermedades crónicas. ¿Cómo puede la innovación ayudar a mejorar los resultados para los pacientes y, al mismo tiempo, garantizar la sostenibilidad de los sistemas sanitarios?

-Hay que impulsar innovaciones que realmente repercutan no solo en la calidad y la esperanza de vida, sino que también avancen hacia la prevención y hacia la cura de enfermedades. Tomemos como ejemplo el ictus: lamentablemente, en España se registran cada año 110.000 casos de ictus o de accidentes isquémicos transitorios (AIT) graves, lo que conlleva un coste de 9.000 millones de euros. Es una cifra muy elevada para la sociedad; por eso, nuestra labor como innovadores del sector consiste en mejorar las perspectivas de estos pacientes y, a la vez, ayudar a reducir el coste total de la atención. Un esfuerzo conjunto, sin duda. Porque muchos de los retos a los que se enfrenta hoy la sanidad no pueden ser resueltos por un solo agente.

-¿Cómo se traduce en la práctica una colaboración exitosa entre gobiernos, las empresas privadas, las asociaciones de pacientes y la industria?

-Siempre digo que la sanidad es un deporte de equipo. Y así es realmente: ninguno de nosotros puede lograr un cambio significativo por sí solo. Al hablar de colaboración, todo empieza por la confianza. Es el compromiso de pasar de las palabras a los hechos, porque las acciones valen más que las palabras. Pero también se trata de la disposición a supervisar realmente el progreso y el impacto a lo largo del camino.