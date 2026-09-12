Auge del libro, y en catalán

La Setmana del Llibre en Català, que llega a su 44ª edición, se presenta como uno de los acontecimientos culturales del año y como el auténtico punto de partida de la “rentrée” editorial en lengua catalana. Después de un periplo con diversas sedes, desde la primera y modesta cita en la Estació de França hasta el Moll de la Fusta, los últimos tres años la Setmana se ha celebrado en el paseo de Lluís Companys, coincidiendo además con las fiestas de la Mercè, con lo cual no solamente ha conseguido una mayor implicación en el tejido urbano, sino que se ha convertido en un punto de encuentro literario y festivo, con el objetivo de mostrar las novedades del otoño y acceder a un público lector más amplio. En palabras del presidente de la Associació d’Editors en Llengua Catalana, Oriol Magrinyà, “la Setmana emerge como contrapunto, como fortaleza del sector editorial; queremos ser el escaparate de la lengua catalana”. Del 18 al 27 de septiembre serán diez días, con más de 350 actividades en 7 espacios habilitados, 332 expositores, con 229 sellos editoriales, en 9.000 metros cuadrados. Es decir, la Setmana más ambiciosa de la historia, con la intención de superar los 120.000 visitantes del año pasado.

Todo ello en un momento de auge del mundo editorial en el conjunto de España. Desde la pandemia, las cifras han ido subiendo, un caso singular en Europa, y se prevé cerrar este año con más de un 4,5% de aumento del mercado editorial, siendo Catalunya la comunidad que crece más, con un 21,5% del total. No solo nos referimos a datos de negocio (ventas, aumento de la ganancia, presencia en internet), sino también a la consolidación del sector librero, por ejemplo, en consonancia con la buena salud de las ediciones. Justo en unos momentos en los que se pone en tela de juicio la comprensión lectora de los estudiantes, no solo es este país sino en general, según el último informe PISA, las noticias a nivel económico invitan al optimismo.

Es cierto que la edición en lengua catalana merece otro tipo de observación. Aun estando incluida en el global de la edición estatal, el universo lector en catalán es sensiblemente menor que en castellano. Excepto en la diada de Sant Jordi, en la que las cifras se igualan, el Gremi de Llibreters calcula que en Catalunya se vende aproximadamente un 30% de libros en lengua catalana, frente al 70% en castellano. Ensanchar el porcentaje es uno de los objetivos de la Setmana. El regidor de Cultura i Indústries Creatives de Barcelona, Xavier Marcé, ha incidido en este aspecto, apuntando que es necesario una labor prescriptiva de seducción para que ante la competencia entre traducciones, el lector no tenga ningún tipo de prejuicios frente a la edición en catalán, con una calidad plenamente homologada, uno de les retos que están sobre la mesa.

La edición en catalán, por otra parte, se debate entre la efervescencia de editoriales independientes y el robustecimiento de los grandes grupos, muchas veces a costa de las dificultades económicas y de distribución de las pequeñas empresas. Una diversidad de escalas que permite abrazar proyectos de mayor ambición y también de nicho, al mismo tiempo que las segundas sufren un posicionamiento menor de sus novedades en las librerías. Este factor, junto con el debate sobre la salud de la lengua, estará presente en la Setmana, que apuesta por una oferta diversificada con acento especial en las jóvenes generaciones a partir de propuestas creativas en el ámbito digital y con la vista puesta en un acceso más amplio, sencillo y ameno a la literatura.