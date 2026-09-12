Literatura catalana
15 libros recomendados para la Setmana del Llibre en Català
La gran fiesta de la literatura catalana se instala en el Passeig Lluís Companys entre el 18 y el 27 de septiembre
El libro en catalán se reivindica en su semana grande: "Somos un sector de primera división y nos lo tenemos que empezar a creer"
La edad de oro del pódcast literario impulsa el libro en catalán: "Hay conversaciones de una calidad que cuesta encontrar en otros ámbitos"
Núria Cabutí: "Se publica en función del interés del mercado; si hay demanda, hay que cubrirla"
'Postals del món que oblido'
Marc Cerrudo
Univers
Cinco años después de debutar con 'Lluny vol dir mai més', el periodista y escritor Marc Cerrudo compone una emocionada reflexión sobre la identidad y la pervivencia de la memoria a partir del relato de una mujer con Alzheimer que busca en Trieste vestigios y recuerdos de su madre.
'Després de tu'
Ester Invernon
La Campana
Dos hermanas gemelas, un secreto familiar y unas heridas que necesitan ser curadas son los ingredientes con los que Ester Invernon, autora de la Trilogia d’Albons y de 'Ningú ens va dir que seria fácil’, regresa a las librerías para seguir explorando la fragilidad de los vínculos familiares y la mecánica de las segundas oportunidades.
'Manual de flotació'
Jordi Marrón
Edicions 62
El debutante Jordi Marrón ganó el último Premi BBVA Sant Joan con esta comedia negra sobre el duelo y la reconstrucción familiar protagonizada por Teresa Sauri, una farmacéutica y escritora aficionada que viaja, más bien escapa, a Portugal con las cenizas de su madre.
'Sempre és massa tard'
Ramon Mas
L’Altra
Nofre Canadell, el protagonista de 'Sempre és massa tard', vuelve en sí tras tropezar con una brecha temporal y descubre que acaban de pasar 15 años. Tiene una palabra extraña tatuada en la pierna y una familia que ya ha digerido su ausencia. Ciencia ficción de proximidad para acercarse aún más a las grietas de una familia hecha trizas.
'Eleusis'
Míriam Cano
laBreu
Míriam Cano sigue los pasos de Persèfone en 'Eleusis', poemario que hace referencia la templo y los ritos en honor de Deméter y Perséfone y transforma el camino sagrado de los antiguos misterios en metáfora del proceso interior hacia el misterio y el deseo sentido".
'Bèstia'
Irene Solà
Anagrama
A la espera de que llegue su nueva novela, Anagrama recupera los poemas que Irene Solà publicó en 2012 y con los que debutó de forma oficial en la literatura años antes de 'Els dics' y del fenómeno 'Canto jo i la muntanya balla'. Fuerza, oscuridad y misterio absorbente en la semilla de casi todo lo que estaba por venir.
'El preu de nèixer'
Laura Gost
Proa
El dilema de la vida y la muerte y las reflexiones en torno a la maternidad en un mundo al borde del colapso atraviesan la nueva novela de la mallorquina, ambientada en una sociedad en la que cada nacimiento está asociado por ley a una muerte. Para que alguien llegue al mundo otro tiene que desaparecer antes.
'Tres passos al sud'
Miquel de Palol
Edicions del Cràter
Publicada originalmente en 2001 en un único volumen, 'El Troiacord’, la obra magna de Miquel de Palol y una ambiciosa exploración del poder, la identidad y la manipulación, regresa a las librerías dividida en cuatro volúmenes y publicada por Edicions del Cráter. 'Tres passos al sud’, la primera entrega, plantea una operación clandestina que acaba en tragedia y un apresurado cambió de identidad.
'Ikunde'
Jordi Solé
Llibres del Delicte
Galardonada con el Premi Ferran Canyameras 2026 a la mejor novela negra en catalán, 'Ikunde' viaja de la Barcelona de posguerra a Guinea Ecuatorial siguiendo la pista de un asesinato tras el que se esconde un complejo entramado de intereses coloniales, silencios opresivos y violencia a flor de piel.
'Short'
Lluís Llort
Crims.cat
Maestro de la novela negra ágil y veloz, Lluís Llort acelera aún más con 'Short', volumen que reúne 37 cuentos, 32 de ellos inéditos, hermanados por el humor, la mala uva y el acercarse a las emociones humanas con un afilado estilete y muchas ganas de incomodar.
'La clau'
Flàvia Company
Navona
El subtítulo, 'La meva volta al món en solitari', lo dice casi todo: después de la monumental 'Els nou llibres', Company recupera la ambición de "una experiencia radical" y la vuelca en un libro que antepone intemperie, mirada y crecimiento al turismo de postal. Un vuelta al mundo de novela.
'Actuació de gala'
Jordi Cussà
Comanegra
Los cuentos inéditos del autor de 'Cavalls salvatges', revisados y agavillados por él mismo poco antes de morir, en julio de 2021, y reunidos ahora en un único volumen. Lujo y miseria de la Barcelona yonqui y el descaro innato de uno de los mejores escritores de su generación.
'Mons on trobar-te'
Berta Creus
Males Herbes
Tras la sorpresa que supuso 'Fins a l’última pedra', su primera novela, Berta Creus vuelve a la carga con 'Mons on trobar-te', una historia de amor y fantasmas salpicada de la culpa, perdón y melancolía. Magia y fantasmagoría desde la más estricta cotidianidad.
'Un dia assaltarem la ciutat amb cavalls de ferro'
Jaume Oliver
Pagès Editors
Premi Ciutat de Palma de novela en catalán, Jaume Oliver especula en 'Un dia assaltarem la ciutat amb cavalls de ferro' con lo que habría pasado con Mallorca si los republicanos hubiese ganado la guerra. Una ucronía que se lee como un auténtico manual de resistencia contra el auge del totalitarismo.
'Teoria de gèneres'
Josep Girós
La Segona Perifèria
Si es un ensayo literario, no lo parece. Al contrario: es antiacadémico, gozosamente oral y se entretiene en dinamitar meticulosamente cualquier intento por jerarquizar, etiquetar e inventariar. El orden, defiende el autor, no es más que otro tipo de ficción, y como tal se puede subvertir metódicamente.
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