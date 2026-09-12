Núria Cabutí, CEO de Penguin Random House: "Se publica en función del interés del mercado; si hay demanda, hay que cubrirla"

Venimos de años de bonanza y de récord, aunque parece que el crecimiento empieza a moderarse ¿Cuál es, ahora mismo, la foto fija del sector del libro?

Ahora mismo, al cierre de agosto, el crecimiento del mercado es de un 4,5%. Nosotros estamos creciendo en la línea del mercado y prevemos que esto se mantendrá durante los próximos meses. Han sido años de crecimientos muy importantes, de hasta un 10% en el 2023-2024, y sí que es verdad que ahora quizá se está pausando, pero seguimos con mucho dinamismo. Si hablas con libreros, están animados. Hay mucha demanda en todos los canales de venta.

En el caso del mercado catalán, ¿el ritmo de crecimiento es el mismo?

El mercado catalán es peculiar, este año está creciendo al mismo nivel, incluso te diría un poco más, que el mercado de lengua castellana. Es muy dinámico. Sí que hemos visto que en los últimos 20 años no ha tenido el mismo crecimiento por, entre otras cosas, un cambio en el tejido de la población. Pero ahora está activo. Este año y el pasado está creciendo a índices muy buenos. Nosotros estamos creciendo mucho más que el mercado a través de nuestro proyecto, con Rosa dels Vents, La Magrana y La Campana. Hemos encontrado fenómenos como Gil Pratsobrerroca o Regina Rodríguez Sirvent, que son autores en catalán que tienen un gran público, un público muy joven.

Núria Cabutí, CEO de Penguin Random House, posa en su despacho para EL PERIÓDICO / FERRAN NADEU

Entre 2019 y 2021 Penguin Random House adquirió La Campana y La Magrana y en los últimos años hemos asistido a la irrupción de Abacus Futur y a la compra de Edicions del Periscopi por parte de Grup 62. ¿Cómo se reparte ahora mismo el ecosistema editorial en catalán?

Nosotros estamos en una cuota del 20%, lo que quiere decir que estamos en una cuota también importante en el mercado del libro en catalán. Estos grupos también están invirtiendo, pero nosotros hemos conseguido solo este año crecer un 15%. Estamos celebrando el 50 aniversario de La Magrana, hemos fundado el premio Lo Somni con Òmnium Cultural… Pensamos que podemos continuar ganando terreno.

¿De qué manera? ¿A través del catálogo? ¿Con nuevas adquisiciones de sellos?

Siempre estamos receptivos a si alguna editorial se quiere incorporar a nuestro grupo, pero ahora mismo vemos que con nuestros editores y nuestro programa editorial podemos continuar creciendo internamente a través de la captación también de mucho autor joven, que es lo que estamos incorporando a nuestro catálogo en catalán.

Se suele decir que una parte de los lectores que leen en catalán siendo niños se pasan al castellano cuando han de dar el salto a la literatura juvenil. ¿Cómo se gestiona eso?

Sí que vemos que parece que a la gente le es más fácil leer en castellano, pero es un poco el pez que se muerde la cola: ha de haber oferta para que la gente consuma. Lo que no queremos es que la gente diga que lo coge en castellano porque no está en catalán. Por eso estamos muy enfocados en este tema.

La IA se podrá utilizar para muchas cosas, pero al final la edición es un trabajo artesanal en el que el componente humano es muy importante. La base de nuestro trabajo es un humano. Y queremos que siga siendo así"

Desde las editoriales pequeñas se suele acusar a los grandes grupos de dopar el mercado inundándolo con novedades que luego no se corresponden con las cifras de ventas ni los índices de lectura.

Lo que vemos es que si ponemos más títulos en el mercado las ventas aumentan, lo que quiere decir que al final hay una demanda. Para mí, que haya muchas publicaciones no es un problema, ya que estás cubriendo muchos intereses de la sociedad. Si hay una demanda, se tiene que cubrir. Está bien que haya una programación editorial variada y amplia, porque al final estás ofreciendo posibilidades al lector. Además, hoy en día, con la tecnología, eso ha cambiado muchísimo: puedes hacer una edición digital, una edición más sofisticada, ilustrada… Dicho esto, lo que es fundamental y cada vez más importante es el la figura del editor. En un mundo en el que hay tanto contenido, y con la IA cada vez hay más contenidos, el rol de alguien que selecciona y que prepara un programa editorial asociado con un sello será cada vez más importante.

Entonces, ¿no cree que se publique demasiado?

Se publica en base al interés del mercado. Por tanto, eso al final se ajusta al mercado. La oferta y la demanda. Lo que estamos viendo es que ahora mismo hay un interés y el mercado está tirando.

¿Y qué hay de las librerías? Planeta y Grup 62 tienen La Casa del Libro, Abacus gestiona más de 40 establecimientos y Feltrinelli, el grupo propietario de Anagrama, es el dueño de La Central.

Bertelsmann, el grupo del que forma parte Penguin Random House, tiene su estrategia global y considera que somos una empresa de contenidos. Nuestra idea es ofrecer unos contenidos de calidad al máximo de público. Por tanto, dentro de nuestra estrategia no está ser libreros. Queremos concentrar nuestros esfuerzos en la detección de talento editorial, de nuevos autores, acompañarlos durante toda su carrera profesional y también darles el máximo de visibilidad a través de nuestras campañas de marketing, de comunicación y a través de nuestra logística.

El nuevo centro logístico de Cerdanyola, por ejemplo.

Eso es. Ahora mismo es el más sofisticado de Europa a nivel de tecnología, de robótica. Hemos servido este último año 29 millones de libros desde este centro y nuestro objetivo es incrementar todavía más esta productividad y tener disponible todo este catálogo vivo de más de 20.000 títulos diferentes que tenemos. Que cualquier persona pueda pedir un libro y hacérselo llegar, si puede ser, en 24 horas.

Núria Cabutí en las oficinas de Penguin Random House en Barcelona / Ferran Nadeu

¿Es solo para Penguin Random House? ¿O el almacén está abierto también a otras editoriales?

Nos hemos centrado sobre todo en nuestros sellos, pero sí que es verdad que en algún momento quizá podremos ofrecer estos servicios a terceros. De hecho, hacemos la distribución logística para los sellos de Abacus Futur.

¿Cómo es la convivencia con la IA? ¿Cuáles son sus líneas rojas?

Es el gran tema ahora mismo en todo el mundo. Nosotros creemos en la propiedad intelectual y que se tiene que defender ante estos modelos predictivos. Si se utiliza el contenido, se tiene que ser transparente y remunerar al creador. En Estados Unidos no hay mucha sensibilidad al respecto, pero se tiene que seguir batallando. Por otro lado, la IA ofrece un gran potencial. Nosotros, por ejemplo, la estamos utilizando para modelos predictivos de demanda: cuándo tenemos que reimprimir un libro, dónde se tiene que distribuir, en qué momento... Nos permite ser más eficientes, más rápidos, pero para la parte creativa, creemos en la creatividad humana.

Nunca podrá sustituir a un editor

Tampoco a un autor. Y así es como trabajamos.

La gente joven también quiere leer en formato físico. Además, todo lo que sea fenómeno fan es increíble. No lo habíamos visto nunca"

Algunas editoriales ya empezado a usar la IA para cribar manuscritos.

Se podrá utilizar para muchas cosas, pero al final la edición es un trabajo artesanal en el que el componente humano es muy importante. La base de nuestro trabajo es humano. Y queremos que siga siendo así.

Y, mientras tanto, ahí sigue el papel.

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Es la gran sorpresa de los últimos años. En 2010 todos los gurús decían que en 2025 el 80% de los libros sería en formato digital y es al contrario. Y es algo que pasa en todas las edads. La gente joven también quiere leer en formato físico, y todo lo que sea fenómeno fan es increíble. Es algo postpandemia: la gente quiere el libro físico, contacto con el autor, si hace una firma es multitudinaria… No los habíamos visto nunca. La gente quiere tener experiencias.