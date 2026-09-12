La edad de oro del pódcast literario impulsa el libro en catalán: "Hay conversaciones de una calidad que cuesta encontrar en otros ámbitos"

El año es 2025. El lugar, una carpa en el passeig Lluís Companys, a los pies del Arc de Triomf, donde la Setmana del Llibre en Català ha tenido a bien echar raíces. En su interior, Juliana Canet, Clàudia Rius, Bernat Reher y Blanca Pujals, cuatro voces crecidas entre el periodismo y las humanidades, acuden a la llamada de "la literatura catalana en Spotify" y diseccionan la dimensión del fenómeno. Al otro lado, lleno total y sensación general de que ahí están, asaltando las ondas, los prescriptores del futuro. Los nuevos embajadores del libro en catalán.

Canet conduce junto a Marina Porras el programa multiplataforma 'Club Tàndem'; Rius está al frente de 'La Contracoberta', espacio impulsado por la editorial Barcino para ahondar en los clásicos catalanes; Reher es uno de los creadores de 'Mentrimentres', una "manifestación humanística podcastil" que lo mismo se mide con Thomas Mann que entrevista al traductor en catalán de Victor Heringer; y Pujals, ideóloga de la colección Petits Plaers de la editorial Viena, es también la artífice del victoriano y anárquico 'Punkis decimonòniques'. De pronto, alguien se anima y sugiere que quizá estén cubriendo un gran vacío educativo. "Los pódcast no pueden asumirlo todo. Al final parecemos la madre coraje de Brecht", ironiza Reher.

"Lo interesante de un pódcast es que expande la lectura. Puede motivarte a leer o darte más contexto después de haberlo leído" Clàudia Rius

Seguimos. El momento es ahora marzo de 2026. Rius, Canet y Porras se suman a la fiesta de la Nit de les Lletres Catalanes para recoger en el MNAC el premio Muriel Casals de Comunicación. ¿Sus superpoderes, según el jurado? Difundir con rigor y amor tanto la lengua como la literatura catalanas, "en un formato con capacidad de llegar especialmente a los públicos que pueden conectar vía redes sociales o plataformas audiovisuales". El formato, habrán adivinado, es el pódcast, inesperado aliado de las letras catalanas que lleva desde la pandemia revolucionando la manera que tienen los lectores de relacionarse con los libros. "Están contribuyendo mucho a ampliar el universo de lectores y a aumentar la profundidad con la que nos acercamos a las obras", explica a EL PERIÓDICO Oriol Magrinyà, presidente de Editors.cat y director de la editorial Barcino.

Clàudia Rius, en una imagen promocional de 'La Contracoberta' / CEDIDA

Más allá de los medios oficiales

El fenómeno no es nuevo, pero vive estos días su particular edad de oro gracias a una vastísima oferta que, además de 'Club Tàndem', 'La Contracoberta', 'Mentimentres' y (el ya desaparecido) ‘Punkis decimonòniques’, comprende también espacios como 'L’illa de Maians', impulsado por la librería Ona y conducido por Bernat Dedéu; 'El repetidor', magacín cultural de Biblioteques de Barcelona; 'Punt volat', fruto de la colaboración de L'Avenç, Enderrock y Raig Verd; 'Llegir', el más gamberro y divertido del lote gracias a Eduard Gener i Uriol Gilibets; 'Llibres, i punt!', de Els Bookhunters; 'Poc Cas', centrado en literatura infantil y juvenil...

"Al final, los podcasts literarios están demostrando que hay lectores con ganas de hablar de literatura más allá de los medios oficiales o institucionales, como la radio, la televisión o los periódicos. Hay conversaciones literarias de una calidad que cuesta encontrar en otros ámbitos", apunta Cristina Domènech, directora de la Setmana del Llibre en Català. "Casi tenemos la obligación de dar voz, en la medida de nuestras posibilidades, a todo lo que está pasando, porque creo que estamos en un momento de gran efervescencia y se están haciendo cosas muy interesantes", añade Domènech.

En la literatura catalana, la parte académica hace muchísimo tiempo que funciona. Lo mismo ocurre con las editoriales. En cambio, esta idea de continuar la lectura por otras vías apenas estaba desarrollada" Marina Porras

Precisamente la nueva generación podcast y la eclosión de la literatura en las ondas será uno de los hilos conductores de la próxima Setmana, que entre el 18 y el 27 acogerá de forma diaria un pódcast literario en vivo. "La Setmana no puede quedarse al margen de todo lo que está ocurriendo alrededor del libro en catalán", apunta la directora. Lo mismo deben pensar en la conselleria de Cultura y el Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), que desde este año cuenta con una línea de ayuda específica de 275.000 euros para "proyectos de pódcasts en catalán u occitano de ficción narrativa o temática cultural". También la Setmana, por cierto, tiene un videopódcast producido por 3Cat y presentado por Albert Om, Marina Porras, Andrea Gumes, Xavier Grasset, David Guzman y Marta Romagosa, entre otros.

Grabación del pódcast 'Mentrimentres' en la Setmana del Llibre en Català de 2025 / CEDIDA

"Lo interesante de un pódcast es que expande la lectura", defiende la periodista Clàudia Rius, conductora de 'La Contracoberta'. "Puede motivarte a leer o darte más contexto después de haberlo leído", añade. Para Marina Porras, la clave está en ocupar "un espacio que antes no existía". "En la literatura catalana, la parte académica hace muchísimo tiempo que funciona. Lo mismo ocurre con las editoriales. En cambio, esta idea de continuar la lectura por otras vías apenas estaba desarrollada", reflexiona la copresentadora de 'Club Tàndem', doctora en teoría de la literatura y literatura comparada y autora de títulos dedicados a Mercè Rodoreda y Gabriel Ferrater.

Crítica con intención

En ambos casos, tanto Rius como Porras coinciden en señalar que el pódcast nace como reacción a la precarización primero y desertización después de la crítica literaria en buena parte del ecosistema mediático catalán. Eso explica, también, su viaje de una periferia casi amateur al eje estructural de la propia industria. "Los periodistas necesitamos trabajo y los editores necesitan difundir sus libros. En realidad, el encaje es perfecto", relativiza Rius. "Se discute mucho si esto en realidad es crítica o es prescripción, pero yo creo que cualquiera que hable de literatura con intención está haciendo crítica", matiza Porras.

El pódcast, sugiere Magrinyà, "complementa ese universo más rápido e inmediato de TikTok o Instagram"; baja las revoluciones y permite, como apunta Rius, "poner un poco de pausa a la locura esta de las novedades constantes". Significativo es, por ejemplo, que algunos de los espacios punteros en Catalunya esquiven la actualidad y la avalancha de novedades para dedicar programas enteros a Josep Pla, Ausiàs March, Montserrat Roig, Josep Maria de Sagarra, Joaquim Ruyra y Llorenç Villalonga. Clásicos redescubiertos o, mejor aún, clásicos aún por descubrir. "Justo acabamos de publicar un programa sobre Maria Teresa Vernet, la primera novelista moderna de los años 20 y 30 del siglo pasado. Yo no la conocía de nada, e igual que yo, muchísimos lectores de Catalunya no la conocerán", explica la responsable de 'La contracoberta'.

Si viniera un director financiero y me preguntara cuál es exactamente la relación coste-beneficio y cuánto hemos recuperado económicamente gracias al pódcast, no tendría una respuesta. A nivel cultural, en cambio, sí tenemos claro su valor y su relación con nuestra misión" Oriol Magrinyà

Al final será verdad que, después de todo, sí que han venido a cubrir notorios vacíos educacionales. "Nos dimos cuenta de que existía una carencia importante de conocimiento de los clásicos catalanes entre una parte muy amplia del público. En algunos casos por una cuestión generacional, personas que quizá podrían haberlos estudiado en la escuela, pero no lo hicieron. En otros, tiene que ver con el hecho de que durante años la literatura se ha explicado cada vez menos o de otra manera", detalla Magrinyà, cuya apuesta por los clásicos no se limita a libros de su propia editorial. "Sería impensable hacer un pódcast de estas características y no hablar, por ejemplo, de Josep Pla. Además, si aumenta el número de personas que aman nuestra literatura y tienen un mayor conocimiento de ella, indirectamente también será más fácil que lean los nuestros", reconoce.

Crear nuevos lectores

El canon, ya ven, como trampolín literario e insospechada cantera de nuevos lectores. Lo sabe bien Porras, cuyos últimos programas junto a Canet los han protagonizado jóvenes promesas como Irene Polo, Blai Bonet o Jacint Verdaguer. "Vemos que gente que quizá no se acercaría a este tipo de libros acaba entrando gracias a estos formatos. No es que no lean nada, pero quizá sí que este tipo de literatura no la consumían", apunta.

Otra cosa es cómo se traduce toda esta avalancha de horas frente al micrófono —sumen, si gustan programas que conceptualmente no son pódcast, pero poco les falta, como 'Ciutat Maragda', de David Guzmán; 'La pila', de Andrea Genovart y Marc Cerrudo; o 'Literal', con Bet Molina y Eugènia Güell— en las listas de ventas y los balances de cuentas. "Tenemos intuiciones. El problema es que intervienen tantos factores que resulta muy difícil establecer una relación directa de causa y efecto. La intuición nos dice que sí existe un impacto, pero quizá no sea inmediato, sino más bien a largo plazo. Vas creando una base de lectores", desliza el presidente de los editores catalanes.

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El tiempo, como casi siempre, dirá. "Si viniera un director financiero y me preguntara cuál es exactamente la relación coste-beneficio y cuánto hemos recuperado económicamente gracias al podcast, no tendría una respuesta. A nivel cultural, en cambio, sí tenemos claro su valor y su relación con nuestra misión”, defiende.