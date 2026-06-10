De calas escondidas a un jardín que conquistó a 'La Casa del Dragón': así es el destino perfecto para viajar este verano

Hay lugares que destacan por una sola cosa. Lloret de Mar destaca por reunir muchas en un mismo destino: calas escondidas y playas urbanas, patrimonio y naturaleza, actividad y descanso. Su combinación de calas y playas, patrimonio histórico, propuestas deportivas y de ocio, además de una oferta cultural que permite diseñar escapadas muy distintas sin salir del municipio.

Esa versatilidad es, precisamente, la clave de su éxito. En pocos kilómetros es posible pasar de una cala rodeada de pinos a una terraza frente al mar, de una ruta costera a un jardín histórico o de una experiencia deportiva a un paseo tranquilo por su precioso casco antiguo.

¿Playa o cala?

Las playas y calas de Lloret de Mar representan dos formas distintas de disfrutar de la Costa Brava. La Playa de Fenals es una de las más conocidas del municipio. Ofrece un entorno amplio, cómodo y accesible, ideal para quienes buscan servicios y actividades junto al mar. Aquí es posible practicar snorkel, paddle surf o realizar excursiones en kayak para descubrir la costa desde otra perspectiva.

Cala sa Boadella / Cedida / OSCAR GUTIERREZ PHOTOGRAPHY

Para quienes prefieren entornos más tranquilos y naturales, calas como sa Boadella o Treumal muestran una cara diferente de Lloret, con paisajes de vegetación mediterránea y aguas transparentes. La playa de Santa Cristina, por su lado, ocupa un lugar especial en la historia y la identidad del municipio. Además de su entorno privilegiado, alberga la ermita dedicada a la patrona de Lloret, donde se conservan curiosos barcos exvoto colgados del techo. Otro de los espacios más atractivos es Cala Canyelles, que combina playa, puerto deportivo y una amplia oferta de ocio y restauración frente al mar.

Ermita de Santa Cristina / Cedida / OSCAR GUTIERREZ PHOTOGRAPHY

Camí de Ronda para los más activos y Waterworld para las familias

Dentro del contraste del municipio también hay planes más activos para los más aventureros y más ‘chill’ para las familias. Uno de los mejores planes para descubrir las calas y algunos de los rincones naturales más bonitos del municipio es recorrer el Camí de Ronda que conecta Lloret y Fenals. El sendero avanza junto al mar entre miradores, pequeñas pasarelas y lugares emblemáticos como la Dona Marinera, Cala Banys o el Castell de Sant Joan. Una idea perfecta para el atardecer.

'Snorkel' / Cedida

Para quienes viajan en familia, Lloret también ofrece planes que encantan a los más peques. Water World continúa siendo uno de los grandes reclamos del verano y una alternativa ideal para completar unos días de escapada.

Jardines históricos y patrimonio con vistas al mar

Si hay un lugar capaz de resumir la belleza mediterránea de Lloret de Mar, sería, sin duda, los Jardins de Santa Clotilde. Se encuentran suspendidos sobre el mar y combinan escalinatas, esculturas y vistas panorámicas sobre sa Boadella. Por su belleza, no es casualidad que fuera elegido como uno de los escenarios de ‘La Casa del Dragón’, la popular precuela de ‘Juego de Tronos’.

Escena de 'La Casa del Dragón' grabada en los Jardines de Santa Clotilde / Cedida / HBO

Pero el patrimonio de Lloret va mucho más allá del litoral. En el interior del municipio, espacios como Sant Pere del Bosc, un antiguo monasterio benedictino en plena montaña, permiten descubrir otra cara del destino.

El encanto del casco antiguo

Para entender la personalidad de Lloret de Mar hay que perderse entre las calles de su casco antiguo. Allí se encuentra, por ejemplo, la iglesia de Sant Romà, uno de los grandes símbolos arquitectónicos del municipio. Sus cúpulas modernistas de colores se han convertido en una de las imágenes más reconocibles de Lloret y aportan al casco antiguo una identidad visual única.

Cúpula de la iglesia de Sant Romà / Cedida

La historia de Lloret también está marcada por la huella de los llamados "americanos", vecinos que emigraron a América para hacer fortuna y que, a su regreso, contribuyeron a transformar el municipio. Fruto de aquel legado son edificios como el Museo del Mar – Casa Garriga, una de las casas indianas más representativas de la localidad y sede del museo que explica la estrecha relación de Lloret con el mar. Este edifcio se encuentra en el Paseo Mossèn Jacint Verdaguer, que además también cuenta con otros edificios del mismo estilo como La Casa de la Vila, obra de Fèlix de Azúa.

Una terraza de Lloret de Mar / Cedida

Atardeceres, terrazas y otra forma de vivir Lloret

Cuando cae el sol, Lloret cuenta con una oferta de ocio y gastronomía para relajarse después de un día lleno de movimiento. Los rooftops de sus hoteles y las terrazas con panorámicas con vistas al mar son el escenario perfecto. La oferta gastronómica, por su lado, es muy amplia y cuenta con opciones muy diversas para todo tipo de gustos.

Vida nocturna en Lloret / Cedida

Durante el verano, además, el municipio cuenta con el Lloret Outdoor Summer Festival, un evento que programa una gran variedad de actuaciones al aire libre. En el marco de este, se celebra también el Clon Festival con actuaciones de tributos a algunas de las bandas más representativas.

Un municipio diverso

Toda esta capacidad para combinar experiencias aparentemente opuestas —mar y montaña, calma y actividad, tradición y modernidad— es precisamente la idea que inspira la nueva campaña turística del municipio. Bajo el lema «Somos muy de Lloret», la iniciativa reivindica el orgullo de pertenencia y muestra un destino capaz de ser muchas cosas a la vez, reflejando la diversidad de paisajes, experiencias y estilos de vida que conviven en una misma localidad.