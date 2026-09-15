Un Espanyol con dos caras se estrella en Leganés: "A ver si aprendemos, así no se puede competir en Primera"

Tres días después de asaltar El Sadar con una actuación seria y convincente, el Espanyol cayó ante el Rayo en Leganés (2-1). El equipo perico sufrió una mutación increíble en su puesta en escena en Butarque que le condujo a la derrota tras una pésima primera parte. De nada sirvió la reacción de la segunda ni el sexto gol en seis jornadas de Roberto, un registro a la altura de astros como Lamine, Mbappé o Raphinha. El 9 de 9 deseado por Manolo González después de superar a Osasuna quedó arruinado en Madrid. El Rayo castigó al Espanyol, que tendrá el viernes una oportunidad ideal para resarcirse ante el Elche en Cornellà.

Pocas veces se ha visto una imagen tan decepcionante del Espanyol como la exhibida en el primer tiempo ante el Rayo. Sin intensidad, sin agresividad, sin clarividencia, el bloque blanquiazul, este martes de rojo, regaló 45 minutos. Lejos de aprovechar el último partido en el exilio del cuadro vallecano en un estadio desangelado, en el que se veía perfectamente el ‘Vamos Lega’ en las gradas desérticas, los pericos salieron de paseo ante 3.742 espectadores.

El 1-0, a los 131 segundos

Manolo apostó por tres cambios en el once (Moscardo, Bauza y Quilindschy por Expósito, Dolan y Marcos), pero parecieron muchos más. No hubo ni rastro del conjunto que desarboló a Osasuna en la primera mitad. Más bien al contrario. A los 131 segundos ya perdía el cuadro perico. Álvaro, el más listo de la clase, aprovechó un balón suelto en el área en una jugada en la que quedó retratado Moscardo, protagonista de una pérdida letal. Tampoco estuvo contundente Omar El Hilali.

Pedrosa y El Hilali, en una jugada del encuentro de este martes en Butarque. / Victor Lerena / EFE

Un misil de Bauza que se marchó fuera por poco (m. 19) fue la única acción reseñable de un equipo desconocido. El gafe se agudizó con el segundo tanto local, firmado por Pedrosa, exjugador del Espanyol, que sorprendió a Dmitrovic con un tiro cruzado justo antes de la pausa de hidratación. Manolo juró en arameo y exigió a sus hombres mayor intensidad, algo que no era demasiado complicado. De poco sirvieron sus gritos. El Rayo no marcó el tercero de milagro con un tiro envenenado de Tsitaishvili y un remate de Camello que se estrelló en el larguero justo antes del descanso.

Triple cambio y roja a Omar

Necesitaba un golpe de timón el Espanyol y Manolo lo buscó con un triple cambio. Expósito, Marcos y Bryan Zaragoza fueron los elegidos en busca de una complicada reacción. Pero ahí estaba Roberto en estado de gracia para reducir distancias con su sexto gol en seis jornadas en la primera ocasión decente que tuvo (m. 54). El cordobés burló de maravilla a Mujaid y definió con maestría para meter de lleno a los pericos en el partido.

Riedel probó fortuna con un fuerte disparo repelido por Audero y Expósito lanzó fuera por poco en los mejores minutos pericos. Mejoró mucho el bloque catalán con la brújula de Edu y el talento de Javi Hernández en la mediapunta. La reestructuración de Manolo cambió por completo la imagen del equipo, pero el mal ya estaba hecho. Omar El Hilali fue expulsado y el Rayo supo conservar el triunfo.

"No hemos entrado en el partido hasta el minuto 45. Si empiezas así ya sabes lo que te puede pasar. En la segunda parte hemos sido mejores que el Rayo, pero íbamos a remolque y es complicado. A ver si aprendemos, así no se puede competir en Primera", resumió Manolo.

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