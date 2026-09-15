El nuevo Citroën C3 Aircross exhibe un lenguaje irresistible y disfruta de grandes posibilidades de personalización

El Citroën C3 Aircross es la propuesta de la marca del doble chevron en la categoría B-SUV y se distingue por sus prestaciones y su habitabilidad, con hasta 7 plazas y todo el confort que habitualmente ofrece este fabricante en todos sus modelos.

En su nueva generación, este automóvil destaca poderosamente por su presencia, potenciada con el nuevo lenguaje de diseño de Citroën en el universo SUV. Sus atractivas formas transmiten un carácter bien definido que combina robustez y protección.

El Citroën C3 Aircross es la propuesta de la marca del doble chevron en la categoría B-SUV y se distingue por sus prestaciones y su habitabilidad / Citroën

Diseño musculoso y robusto

Con sus 4,39 metros de longitud total, este carismático SUV de Citroën está destinado a competir en el segmento B-SUV y se distingue por un diseño sólido y moderno, capaz de adaptarse perfectamente a la filosofía acogedora del modelo y a su practicidad en la movilidad diaria.

Más asertivo, musculoso y robusto que nunca, el Citroën C3 Aircross exhibe una imagen audaz que incorpora protección de carrocería 360º con pasos de rueda en negro, protecciones delanteras y traseras, barras de techo integradas y un capó horizontal con líneas esculpidas.

Su línea de techo recta y su altura de 1,66 m permiten ofrecer un generoso espacio interior y las formas del panel trasero lateral y del portón trasero refuerzan su carácter, al tiempo que maximizan el volumen del maletero.

Sus compactas dimensiones se traducen en una agilidad dinámica sobresaliente y en una elevada facilidad para maniobrar en entornos urbanos.

El C3 Aircross exhibe una imagen audaz que incorpora protección de carrocería 360º con pasos de rueda en negro, protecciones delanteras y traseras, barras de techo integradas y un capó horizontal con líneas esculpidas / Citroën

Opciones de personalización

Uno de los grandes atractivos del nuevo Citroën C3 Aircross radica en las amplias opciones de personalización disponibles, que permiten crear un vehículo único. Existe una amplia gama de detalles de individualización del coche con varios colores de carrocería, diferentes estilos y tamaños de llantas y dos opciones de techo bitono, que están disponibles para el acabado MAX.

Especialmente atractivos son los Color Clips, colores colocados alrededor del vehículo en el frontal y el lateral, con tres opciones disponibles: infrarrojo, amarillo limón y blanco. Se pueden adquirir los tres para mezclarlo y combinarlos o cambiarlos cuando así se quiera, según el estado de ánimo.

Existe una amplia gama de detalles de individualización del coche con varios colores de carrocería, diferentes estilos y tamaños de llantas / Citroën

Premiado por su practicidad

El Citroën C3 Aircross es un referente en practicidad y ha sido reconocido por ello. Recientemente ha sido galardonado con el prestigioso título de “Mejor coche de Europa para los usuarios 2026”. Este evento premia la practicidad y el enfoque orientado hacia el usuario, facilitando la vida de sus clientes.

Este SUV ofrece el mejor espacio interior de su clase en la segunda fila para la versión de cinco plazas y, como novedad en el segmento, también está disponible en configuración de siete plazas, logrando así una flexibilidad excepcional sin dejar de ser compacto y fácil de maniobrar.

Fiel al ADN de Citroën, el confort es el centro de la experiencia. El C3 Aircross cuenta con el innovador concepto C-Zen-Lounge con Head-Up Display y volante compacto, junto con los asientos Citroën Advanced Comfort y una suspensión con topes hidráulicos progresivos dobles en todas las versiones.

El C3 Aircross cuenta con el innovador concepto C-Zen-Lounge con Head-Up Display y volante compacto, junto con los asientos Citroën Advanced Comfort / Citroën

Accesorios para actividades al aire libre

La firma del doble chevron ofrece una atractiva gama de accesorios destinados a facilitar las actividades al aire libre junto al Citroën C3 Aircross, con elementos como barras y cofre de techo, bandeja de carga fabricada en plástico termoformado antideslizante y muy resistente, o alfombrillas de goma, fáciles de limpiar y mantener.

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También se ofrece un portabicicletas montado en el gancho de remolque que facilita el transporte de estos vehículos y que puede transportar de una a tres bicicletas, según el modelo escogido. Este portabicicletas es compacto, fácil de desmontar y ocupa espacio mínimo cuando no se utiliza.