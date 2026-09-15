Geely y Renault Group invierten en Brasil cerca de 900 millones de euros en su sociedad conjunta

Dentro de la diversificación tecnológica que desde hace unos meses ha inciado Renault Group, el consorcio francés acaba de anunciar una inversión de 319 millones de euros de la mano de su socio Geely en Brasil, para acabar de configurar la estrategia de futuro en Latinoamérica.

La inversión se suma a la ya realizada en 2025 cuando la empresa conjunta (Renault Geely do Brasil) anunció 580 millones, sumando un total de 899 millones de euros antes de 2027.

Con ello, Renault Geely do Brasil pone a punto el escenario para producir un nuevo modelo electrificado Renault para el mercado local, un vehiculo SUV que montará la plataforma del grupo Geely GEA (Global Intelligent Electric Architecture), la misma que monta el modelo Geely EX5 que ya se vende en el país sudamericano bajo el nombre EX5 EM-i Super Hybrid.

Renault Geely do Brasil / Xavier Pérez

Será el primer coche producido en Brasil bajo la estrategia FutuReady.También servirá para ampliar la gama de sus modelos a través de la tecnología Renault Hybrid E-Tech 4x4 flex-fuel, que permitirá electrificar sus vehículos. La producción se llevará a cabo en la planta situada en el Complejo Industrial Ayrton Senna de Curitiba.

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Paralelamente, Geely producirá en la planta el EX2 (un compacto del segmento B), que también se vende en España, y que emplea la misma plataforma GEA que su hermano mayor el EX5.