El horóscopo de mañana, miércoles 16 de septiembre: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 16 de septiembre del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

En el amor le conviene dejar un poco atrás las decepciones antiguas. La persona que tiene a su lado no debe pagar por los errores de otros. Dé espacio a la confianza y disfrute del presente.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Si debe tomar una decisión importante sobre dinero, busque información fiable. Los familiares pueden apoyarlo, pero un especialista le aportará una visión más práctica. Ser prudente no significa dejar escapar buenas oportunidades.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Una propuesta profesional puede llegar cuando menos la espera. Quizá no sea exactamente lo que imaginaba, pero vale la pena estudiarla. A veces una oportunidad modesta es el primer paso hacia algo mejor.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Sentirá ganas de cambiar algunos hábitos y dar una orientación diferente a su vida. No intente transformarlo todo de golpe. Empiece por algo pequeño que realmente pueda mantener durante las próximas semanas.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Un amigo de confianza puede ayudarlo a ver con mayor claridad una situación que le inquieta. Escuche sin ponerse a la defensiva. Quizá no siga todo su consejo, pero alguna observación le resultará útil.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Una relación que parecía solamente amistosa puede empezar a mostrar otro tipo de interés. No quiera tenerlo todo definido inmediatamente. Deje que la otra persona también dé pasos y observe cómo se siente usted.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Un proyecto exigente puede darle más responsabilidad de lo habitual. Organice bien las prioridades y no quiera solucionarlo todo a la vez. Si aparece un imprevisto, encontrará una salida mejor trabajando con calma.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

No deje que las opiniones ajenas le hagan dudar de su valor. Recuerde todo lo que ha superado hasta ahora. Recuperar confianza en usted mismo será el primer paso para poner límites más saludables.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Una conversación familiar puede aclarar un malentendido que arrastraban desde hace días. Evite querer ganar la discusión. Si escucha lo que la otra persona necesita decir, el ambiente se volverá mucho más ligero.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Una propuesta económica o de asociación merece ser estudiada con atención. No la rechace solamente porque implique salir de su terreno conocido. Revisar números y condiciones le permitirá decidir con mucha más confianza.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Los sentimientos estarán más claros si deja de buscar explicaciones complicadas. Fíjese sobre todo en los hechos. Una persona que realmente lo quiere lo demostrará con constancia y eso le dará tranquilidad.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Pueden producirse movimientos o cambios en el terreno profesional. No interprete cualquier novedad como una amenaza. Manténgase receptivo, porque una ayuda inesperada o una alternativa diferente podría terminar jugando a su favor.