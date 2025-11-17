Rosalía desvela las palabras favoritas en catalán de 'su diccionario': "Emana ternura de las propias letras"

Rosalía lleva en tendencia desde qel lanzamiento de su último álbum, 'Lux'. Fue la invitada estrella en 'La Revuelta' y el programa registró sus mejores datos de audiencia de su historia, demostrando el interés que genera una reina del pop internacional, pero muy arraigada a sus raíces.

En el disco Rosalía muestra un interés evidente por explorar nuevas sonoridades y no le teme a cantar hasta en 13 idiomas, entre los cuales se encuentra una de sus lenguas maternas, el catalán. No es la primera vez que la cantante lanza música en este idioma y usa la lengua para comunicarse, por ejemplo, con su abuela, como reveló en el programa de RTVE.

Ahora ha expuesto qué palabras son las que más le gustan en el idioma propio de Catalunya y también las que mejor suenan en castellano: "Hola, soy Rosalía y aquí os dejo mi diccionario, que incluye algunas palabras en castellano y en catalán", ha explicado en un vídeo de 'Billboard' latino.

Las palabras favoritas de Rosalía

En la lengua española indica que las que más le gustan son "tremenda", porque "la sonoridad acompaña lo que quiere decir la palabra", también "floripondrio", que se usa "cuando algo es muy exagerado y es un poco 'cuadro'". Además, añade "ojalá" o "tontear", también "sobremesa", porque "tiene que ver mucho con nuestra cultura".

La primera en catalán es "xiuxiuejar", que se puede traducir como "susurrar", porque implica "decir algo muy suave, muy sutil", y tiene una sonoridad curiosa. También le gusta "melic", que significa "ombligo", que define como una palabra muy "cute", adorable, en inglés. La tercera es "aixopluc", resguardo en español, "una palabra cabaña" que encuentra que "emana ternura de las propias letras".

Dejando de lado las palabras sueltas, Rosalía apuesta por la conjunción "café con leche en un vaso con hielo", "una bebida clásica que uno tiene que pedir en verano en España, además de una leche merengada", indica.

Finalmente, escoge "amiga", una palabra que se escribe y pronuncia igual en ambas lenguas, que "puedes usar todo el tiempo: 'amiga, date cuenta' o 'amiga, esto, lo otro...'", y que usa en todo tipo de contextos. Así, Rosalía, persona políglota que habla con fluidez catalán, castellano e inglés, destaca qué palabras debería aprenderse todo el mundo, independientemente del idioma que domine.